Leon XIV: Wejdźcie na place budowy historii  

Nie rezygnujcie z dialogu nawet wtedy, gdy sprzeczne interesy zdają się przekreślać możliwość porozumienia – zaapelował Leon XIV. Papież wezwał przedstawicieli Kościoła, polityki, gospodarki i nauki do rozwijania kultury negocjacji oraz budowania dyplomacji pokoju.
Leon XIV spotkał się z uczestnikami spotkania „Fratelli tutti: dialog społeczno-środowiskowy Północ–Południe”, organizowanego przez Radę Biskupów Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAM), Konferencję Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych oraz Papieską Komisję ds. Ameryki Łacińskiej. W wydarzeniu biorą udział także przedstawiciele organizacji międzynarodowych, świata biznesu, związków zawodowych, pracodawców i uniwersytetów.
Papież wskazał, że dialog powinien prowadzić do bardziej ludzkich, zrównoważonych i solidarnych modeli rozwoju, chroniących szczególnie tych, którym grozi pozostanie na marginesie.
„Prawdziwy dialog wymaga czegoś więcej niż uprzejmości” – zaznaczył. Oznacza pozostanie w rozmowie również wtedy, gdy pojawiają się sprzeczne interesy, a decyzje wymagają konkretnych wyrzeczeń.
Jakie człowieczeństwo chcemy budować?
Nawiązując do encykliki Magnifica humanitas, Leon XIV wskazał na wybór między „wzniesieniem nowej wieży Babel” a „zbudowaniem miasta, w którym Bóg i ludzkość będą mieszkali razem”.
Wobec rozwoju technologii – podkreślił – najważniejsze pytanie nie dotyczy tego, czy przyjąć bądź odrzucić konkretne narzędzia. Trzeba pytać, „jakie człowieczeństwo chcemy budować i jakie miejsce będzie w nim zajmowała każda osoba”.
Odpowiedzialność ta przekracza możliwości pojedynczej instytucji. Dlatego potrzebna jest współpraca władz publicznych, przedsiębiorstw, pracowników, nauki i społeczeństwa.
„Wejdźcie na place budowy historii”
Leon XIV przywołał postać Nehemiasza, który podjął się odbudowy zrujnowanej Jerozolimy. Podobnie dzisiaj – mówił – trzeba „wchodzić na place budowy historii”: do laboratoriów badawczych, firm technologicznych, szkół, mediów, instytucji i lokalnych wspólnot, aby „odbudowywać to, co się zawaliło, i chronić to, co jest zagrożone”.
Szczególne miejsce Papież poświęcił negocjacjom. Są one – wskazał – częścią polityki zdolnej szukać dobra wspólnego ponad partykularnymi interesami.
„Zachęcam was do rozwijania zdrowej «kultury negocjacji», zdolnej otwierać drogi tam, gdzie różnice zdają się zamykać wszelką możliwość spotkania” – powiedział. W ten sposób można przyczyniać się do „dyplomacji pokoju, której potrzebuje nasz świat”.
Papież zakończył życzeniem, aby postęp nie pozostawiał po sobie „nowych ruin”, lecz aby to, co budujemy, stawało się „domem i schronieniem dla wszystkich, poczynając od najbardziej potrzebujących”.
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Nie rezygnujcie z dialogu nawet wtedy, gdy sprzeczne interesy zdają się przekreślać możliwość porozumienia – zaapelował Leon XIV. Papież wezwał przedstawicieli Kościoła, polityki, gospodarki i nauki do rozwijania kultury negocjacji oraz budowania dyplomacji pokoju.
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