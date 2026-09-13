info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Brytyjski rząd chce znieść zakaz dotyczący katolickiego premiera
rss facebook twitter

Brytyjski rząd chce znieść zakaz dotyczący katolickiego premiera

Brytyjski rząd chce znieść zakaz dotyczący katolickiego premiera  
Roman Koszowski /Foto Gość Londyn

Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham przekazał lordowi kanclerzowi konstytucyjną odpowiedzialność za doradzanie monarsze w sprawie niektórych nominacji w Kościele anglikańskim. Zapowiedział jednocześnie projekt ustawy znoszącej prawne ograniczenie uniemożliwiające mu wykonywanie tych obowiązków jako katolikowi.

Burnham poinformował o decyzji 10 września w pisemnym oświadczeniu przedstawionym brytyjskiemu parlamentowi. Obowiązujący zakaz wynika z Roman Catholic Relief Act z 1829 r. oraz Jews Relief Act z 1858 r. Przepisy zabraniają katolikom i Żydom bezpośredniego lub pośredniego doradzania monarsze w sprawie niektórych nominacji kościelnych. W przypadku katolików naruszenie zakazu jest ponadto przestępstwem.

„To niedopuszczalne, że istnieje bariera prawna uniemożliwiająca osobom dowolnego wyznania pełnienie wszystkich obowiązków związanych z moim stanowiskiem” – oświadczył Burnham. Zapowiedział przedstawienie projektu „przy pierwszej możliwej okazji”, określając obecne przepisy jako „przestarzałą i archaiczną anomalię”.

Burnham deklaruje, że pozostaje katolikiem, choć od lat nie praktykuje regularnie. Jest pierwszym brytyjskim premierem, który objął urząd jako katolik. Rząd nie podał dotąd szczegółowego harmonogramu reformy.

Planowana zmiana ma ograniczone znaczenie praktyczne, ponieważ rola premiera w procesie nominacji biskupich jest obecnie znacznie mniejsza niż w przeszłości. Nie zmieni też statusu Kościoła Anglii jako Kościoła państwowego ani przepisów dotyczących monarchy, który musi pozostawać w jedności z Kościołem Anglii.

Katolik (wybiórczy) na czele brytyjskiego rządu

Andrzej Macura DODANE 23.07.2026

Katolik (wybiórczy) na czele brytyjskiego rządu

Wielka Brytania ma nowego premiera. Został nim Andy Burnham. Pierwszy od 500 lat katolik w tradycyjnie anglikańskim kraju na tym stanowisku – podkreślają w sensacyjnym tonie niektórzy komentatorzy. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 13.09.2026 08:52

TAGI| ANDY BURNHAM

PRZECZYTAJ TAKŻE
W. Brytania: Pierwszy od niemal 500 lat premier-katolik

Naszym zdaniem

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Jadą!

Piotr Drzyzga

Jadą!

I to od jakiegoś już czasu. Więc pora pokontynuować rodzinne tradycje.

Stop dla jałowego pesymizmu

Leszek Smoliński

Stop dla jałowego pesymizmu

Niemal wszystko, co jałowe, wydaje się bezproduktywne.

Banalizacja

Maria Sołowiej

Banalizacja

Czy ostatnie wydarzenia w Polsce przyczynią się do odejścia od fatalnej banalizacji śmierci?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

48 skrzypków, ośmioro Polaków. Ruszył Konkurs Wieniawskiego

48 skrzypków, ośmioro Polaków. Ruszył Konkurs Wieniawskiego

W Poznaniu rozpoczął się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. O zwycięstwo w najstarszym międzynarodowym konkursie skrzypcowym na świecie powalczy 48 uczestników, w tym ośmioro Polaków. Piątkowe przesłuchania otworzy Wojciech Niedziółka, a zdobywca pierwszej nagrody otrzyma 60 tys. euro brutto.

Leon XIV do studentów: potrzebujemy „higieny uwagi”

Leon XIV do studentów: potrzebujemy „higieny uwagi”

Cisza, pogłębione studium, lektura i rozważna wymiana myśli – taką odpowiedź na wpływ nowych technologii na ludzki umysł wskazał Leon XIV. Podczas inauguracji roku akademickiego uniwersytetów papieskich przypomniał, że zdobywanie wiedzy jest służbą wierze i prawdzie, oraz przestrzegł przed rutyną, ambicjami i rywalizacją prowadzącymi do wypalenia.

281,2 mld zł deficytu. PiS chce odrzucenia budżetu na 2027 r.

281,2 mld zł deficytu. PiS chce odrzucenia budżetu na 2027 r.

Sejm zakończył pierwsze czytanie projektu budżetu na 2027 r., przewidującego 977,6 mld zł wydatków i deficyt do 281,2 mld zł. PiS domaga się odrzucenia projektu, zarzucając rządowi pogłębianie zadłużenia. Resort finansów odpowiada, że obecne koszty obsługi długu są skutkiem wieloletnich działań różnych rządów.

Kard. Grech: Kościół może uczyć się od rodzin w kryzysie

Kard. Grech: Kościół może uczyć się od rodzin w kryzysie

Rodziny, które mimo cierpienia i trudności potrafią kochać, przebaczać i zaczynać od nowa, są dla Kościoła świadkami nadziei – podkreślił kard. Mario Grech. Podczas watykańskiego spotkania w 10. rocznicę „Amoris laetitia” wezwał do słuchania ich doświadczeń i szukania skuteczniejszych sposobów duszpasterskiego wsparcia.

Macron: w Ukrainie rozstrzyga się bezpieczeństwo Europy

Macron: w Ukrainie rozstrzyga się bezpieczeństwo Europy

Wojna w Ukrainie, rosnące w siłę skrajności i potrzeba wzmocnienia europejskiej suwerenności były tematami spotkania prezydentów Francji i Niemiec w Paryżu. Emmanuel Macron podkreślił, że w Ukrainie rozstrzyga się przyszłość bezpieczeństwa Europy, a Frank-Walter Steinmeier ostrzegł przed polaryzacją społeczeństw, która utrudnia rządom działanie.

Anne Carson z literackim Noblem. Antyk w nowej literackiej formie

Anne Carson z literackim Noblem. Antyk w nowej literackiej formie

Co tej autorki przeczytamy po polsku?

Śmierć w szkole, kolejne ataki. Premier żąda codziennych patroli

Śmierć w szkole, kolejne ataki. Premier żąda codziennych patroli

37-letnia pracownica szkoły nie żyje po ataku 15-latka pod Wyszkowem. Wczoraj w Ostrołęce nożownik zaatakował dziewięć osób, a w Sierpcu policja zatrzymała nastolatka podejrzewanego o planowanie kolejnego ataku. Czy te zdarzenia mają wspólny mianownik?

Rosyjski atak na autobusy w Kramatorsku. Co najmniej 33 zabitych

Rosyjski atak na autobusy w Kramatorsku. Co najmniej 33 zabitych

Co najmniej 33 osoby zginęły, a 18 zostało rannych w rosyjskim ataku na autobusy z cywilnymi pasażerami w Kramatorsku – poinformowały ukraińskie służby ratunkowe. Po uderzeniu władze poleciły wstrzymać transport publiczny w mieście i pobliskim Słowiańsku.

Łódź: Zbiorniki wody pitnej jak podziemna katedra

Łódź: Zbiorniki wody pitnej jak podziemna katedra

To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Łodzi. Pod ziemią kryją się monumentalne zbiorniki wody pitnej. Rzadko udostępniane wnętrza unikalnego zabytkowego obiektu inżynierskiego przypominają podziemną katedrę – z kolumnami, ścianami i sklepieniami z czerwonej cegły w kształcie łuków.

Dwie osoby zginęły w pożarze na statku na Morzu Czarnym; według mediów uderzył w niego dron

Dwie osoby zginęły w pożarze na statku na Morzu Czarnym; według mediów uderzył w niego dron

MSW Rumunii poinformowało w poniedziałek, że na Morzu Czarnym doszło do poważnego incydentu, a podczas akcji ratunkowej uratowano 11 osób, a dwie poniosły śmierć.

bp Roman Pindel

Grojec: Biskup opuścił kościół pod opieką policji

Protesty parafian w Grojcu po odwołaniu proboszcza.

USA zaostrza politykę pomocy zagranicznej

USA zaostrza politykę pomocy zagranicznej

Warunkiem sprzeciw wobec aborcji - donosi francuski dziennik "Le Monde".

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 13.10.2026
« » Październik 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
10°C Wtorek
noc
7°C Wtorek
rano
11°C Wtorek
dzień
11°C Wtorek
wieczór
wiecej »
 