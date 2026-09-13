Brytyjski rząd chce znieść zakaz dotyczący katolickiego premiera  

Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham przekazał lordowi kanclerzowi konstytucyjną odpowiedzialność za doradzanie monarsze w sprawie niektórych nominacji w Kościele anglikańskim. Zapowiedział jednocześnie projekt ustawy znoszącej prawne ograniczenie uniemożliwiające mu wykonywanie tych obowiązków jako katolikowi.
Burnham poinformował o decyzji 10 września w pisemnym oświadczeniu przedstawionym brytyjskiemu parlamentowi. Obowiązujący zakaz wynika z Roman Catholic Relief Act z 1829 r. oraz Jews Relief Act z 1858 r. Przepisy zabraniają katolikom i Żydom bezpośredniego lub pośredniego doradzania monarsze w sprawie niektórych nominacji kościelnych. W przypadku katolików naruszenie zakazu jest ponadto przestępstwem.
„To niedopuszczalne, że istnieje bariera prawna uniemożliwiająca osobom dowolnego wyznania pełnienie wszystkich obowiązków związanych z moim stanowiskiem” – oświadczył Burnham. Zapowiedział przedstawienie projektu „przy pierwszej możliwej okazji”, określając obecne przepisy jako „przestarzałą i archaiczną anomalię”.
Burnham deklaruje, że pozostaje katolikiem, choć od lat nie praktykuje regularnie. Jest pierwszym brytyjskim premierem, który objął urząd jako katolik. Rząd nie podał dotąd szczegółowego harmonogramu reformy.
Planowana zmiana ma ograniczone znaczenie praktyczne, ponieważ rola premiera w procesie nominacji biskupich jest obecnie znacznie mniejsza niż w przeszłości. Nie zmieni też statusu Kościoła Anglii jako Kościoła państwowego ani przepisów dotyczących monarchy, który musi pozostawać w jedności z Kościołem Anglii.
W Poznaniu rozpoczął się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. O zwycięstwo w najstarszym międzynarodowym konkursie skrzypcowym na świecie powalczy 48 uczestników, w tym ośmioro Polaków. Piątkowe przesłuchania otworzy Wojciech Niedziółka, a zdobywca pierwszej nagrody otrzyma 60 tys. euro brutto.
Cisza, pogłębione studium, lektura i rozważna wymiana myśli – taką odpowiedź na wpływ nowych technologii na ludzki umysł wskazał Leon XIV. Podczas inauguracji roku akademickiego uniwersytetów papieskich przypomniał, że zdobywanie wiedzy jest służbą wierze i prawdzie, oraz przestrzegł przed rutyną, ambicjami i rywalizacją prowadzącymi do wypalenia.
Sejm zakończył pierwsze czytanie projektu budżetu na 2027 r., przewidującego 977,6 mld zł wydatków i deficyt do 281,2 mld zł. PiS domaga się odrzucenia projektu, zarzucając rządowi pogłębianie zadłużenia. Resort finansów odpowiada, że obecne koszty obsługi długu są skutkiem wieloletnich działań różnych rządów.
Rodziny, które mimo cierpienia i trudności potrafią kochać, przebaczać i zaczynać od nowa, są dla Kościoła świadkami nadziei – podkreślił kard. Mario Grech. Podczas watykańskiego spotkania w 10. rocznicę „Amoris laetitia” wezwał do słuchania ich doświadczeń i szukania skuteczniejszych sposobów duszpasterskiego wsparcia.
Wojna w Ukrainie, rosnące w siłę skrajności i potrzeba wzmocnienia europejskiej suwerenności były tematami spotkania prezydentów Francji i Niemiec w Paryżu. Emmanuel Macron podkreślił, że w Ukrainie rozstrzyga się przyszłość bezpieczeństwa Europy, a Frank-Walter Steinmeier ostrzegł przed polaryzacją społeczeństw, która utrudnia rządom działanie.
Co tej autorki przeczytamy po polsku?
37-letnia pracownica szkoły nie żyje po ataku 15-latka pod Wyszkowem. Wczoraj w Ostrołęce nożownik zaatakował dziewięć osób, a w Sierpcu policja zatrzymała nastolatka podejrzewanego o planowanie kolejnego ataku. Czy te zdarzenia mają wspólny mianownik?
Co najmniej 33 osoby zginęły, a 18 zostało rannych w rosyjskim ataku na autobusy z cywilnymi pasażerami w Kramatorsku – poinformowały ukraińskie służby ratunkowe. Po uderzeniu władze poleciły wstrzymać transport publiczny w mieście i pobliskim Słowiańsku.
To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Łodzi. Pod ziemią kryją się monumentalne zbiorniki wody pitnej. Rzadko udostępniane wnętrza unikalnego zabytkowego obiektu inżynierskiego przypominają podziemną katedrę – z kolumnami, ścianami i sklepieniami z czerwonej cegły w kształcie łuków.
MSW Rumunii poinformowało w poniedziałek, że na Morzu Czarnym doszło do poważnego incydentu, a podczas akcji ratunkowej uratowano 11 osób, a dwie poniosły śmierć.
Protesty parafian w Grojcu po odwołaniu proboszcza.