Brytyjski rząd chce znieść zakaz dotyczący katolickiego premiera  

Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham przekazał lordowi kanclerzowi konstytucyjną odpowiedzialność za doradzanie monarsze w sprawie niektórych nominacji w Kościele anglikańskim. Zapowiedział jednocześnie projekt ustawy znoszącej prawne ograniczenie uniemożliwiające mu wykonywanie tych obowiązków jako katolikowi.

Burnham poinformował o decyzji 10 września w pisemnym oświadczeniu przedstawionym brytyjskiemu parlamentowi. Obowiązujący zakaz wynika z Roman Catholic Relief Act z 1829 r. oraz Jews Relief Act z 1858 r. Przepisy zabraniają katolikom i Żydom bezpośredniego lub pośredniego doradzania monarsze w sprawie niektórych nominacji kościelnych. W przypadku katolików naruszenie zakazu jest ponadto przestępstwem.

„To niedopuszczalne, że istnieje bariera prawna uniemożliwiająca osobom dowolnego wyznania pełnienie wszystkich obowiązków związanych z moim stanowiskiem” – oświadczył Burnham. Zapowiedział przedstawienie projektu „przy pierwszej możliwej okazji”, określając obecne przepisy jako „przestarzałą i archaiczną anomalię”.

Burnham deklaruje, że pozostaje katolikiem, choć od lat nie praktykuje regularnie. Jest pierwszym brytyjskim premierem, który objął urząd jako katolik. Rząd nie podał dotąd szczegółowego harmonogramu reformy.

Planowana zmiana ma ograniczone znaczenie praktyczne, ponieważ rola premiera w procesie nominacji biskupich jest obecnie znacznie mniejsza niż w przeszłości. Nie zmieni też statusu Kościoła Anglii jako Kościoła państwowego ani przepisów dotyczących monarchy, który musi pozostawać w jedności z Kościołem Anglii.