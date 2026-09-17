Ponad 6,5 tysiąca gości z 55 krajów przyjechało na XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które odbyło się w dniach 8–10 września 2026 roku. Przez trzy dni przedstawiciele polityki, biznesu, ekonomii, nauki i kultury debatowali o najważniejszych wyzwaniach współczesności, koncentrując się wokół hasła przewodniego tegorocznego Forum: „Architektura nowego porządku – stabilność w czasach zmian”.

Forum po raz kolejny zgromadziło rekordową liczbę uczestników i partnerów w każdym sektorze, stając się jeszcze silniejszą platformą wymiany doświadczeń oraz budowania relacji między liderami administracji, samorządów, biznesu i środowisk akademickich. Wydarzenie potwierdziło, że współpraca międzysektorowa jest nie tylko fundamentem, ale także kluczowym motorem rozwoju w obliczu globalnych wyzwań.

W ramach Forum odbyło się ponad 500 wydarzeń, w tym sesji plenarnych i specjalnych, paneli dyskusyjnych, debat, prezentacji raportów, wydarzeń specjalnych, spotkań autorskich, briefingów prasowych, gal i koncertów. Dyskusje dotyczyły najważniejszych zagadnień kształtujących współczesny świat. Wszystkie osadzone były w kontekście tegorocznego hasła o stabilności w czasach zmian.

Forum – platforma dialogu



Tegoroczne Forum zgromadziło kluczowych polityków, menedżerów, samorządowców, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych środowisk życia społecznego. Jak co roku, Forum Ekonomiczne w Karpaczu stało się platformą dialogu łączącego wszystkie te obszary.



Świat polityki i ważnych instytucji reprezentowali m.in.: Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej; Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji; Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej; Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska; Dariusz Klimczak, minister infrastruktury; Miłosz Motyka, minister energii oraz Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.



Gośćmi Forum byli także: Andrzej Duda, prezydent Polski w latach 2015–2025; Krzysztof Bosak, wicemarszałek sejmu RP; Michał Kamiński, wicemarszałek senatu RP; Leszek Miller, premier Polski w latach 2001–2004; Mateusz Morawiecki, premier Polski w latach 2017–2023, prezes Stowarzyszenia Rozwój Plus; Przemysław Czarnek, poseł, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości; Sławosz Uznański-Wiśniewski, inżynier i astronauta; prof. Grzegorz Kołodko, ekonomista, były wicepremier Polski w latach 1994–1997 i 2002–2003; Agnieszka Glapiak, przewodnicząca KRRIT; Krzesimir Dębski, kompozytor; prof. Jerzy Bralczyk, językoznawca, wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego; prof. Marta Kwiatkowska, informatyczka teoretyczna i pierwsza kobieta–profesorka wydziału nauk komputerowych Uniwersytetu Oksfordzkiego; prof. Andrzej Dragan, fizyk, popularyzator nauki oraz Piotr Alexewicz, pianista, laureat V nagrody na XIX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina

w Warszawie. Wydarzenie zyskało międzynarodowy charakter dzięki obecności ponad 900 gości z zagranicy, reprezentujących kluczowe sektory polityki, biznesu, dyplomacji i kultury.

W gronie wybitnych liderów politycznych i dyplomatów znaleźli się wicepremier Czarnogóry Filip Ivanović; były prezydent Czech Václav Klaus; były czeski premier Mirek Topolánek oraz sekretarz generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego Lazar Comanescu. Silną reprezentację struktur rządowych tworzyli wiceministrowie: Jan Sechter z Czech oraz Gabriel Gorbačevski, Paulius Petrauskas i Waldemar Urban z Litwy, a także wiceprzewodniczący węgierskiej Komisji Opieki Społecznej Lőrinc Nacsa oraz burmistrz Hódmezővásárhely Péter Márki-Zay. Perspektywę instytucji międzynarodowych i bezpieczeństwa dopełnili prezes idD Portugal Defence Ricardo Pinheiro Alves; dyrektor wykonawcza Funduszu Wyszehradzkiego Linda Kapustová Helbichová oraz dyrektor zarządzający Fińskiego Klastra Bezpieczeństwa Informacji Peter Sund. Głos ze Stanów Zjednoczonych reprezentowali uznany politolog Hal Brands, specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych Nick Adams oraz była szefowa marketingu Meta, profesor Nicole Alexander. Świat globalnego biznesu reprezentowali menedżerowie Justin Gandy dyrektor zarządzający(MSD Polska) i Guoxin Su przewodniczący zarządu (CITIC Europe), natomiast wymiar medialny i społeczny wnieśli prezes ukraińskiego nadawcy publicznego Suspilne Mykola Chernotytskyi oraz wielokrotnie nagradzani fotografowie dokumentalni Mads Nissen i Ron Haviv. Wszechstronne, prestiżowe grono prelegentów nadało debatom prawdziwie globalny wymiar.



Forum Regionów



W Forum wzięło udział ponad 1200 przedstawicieli władz samorządowych i regionalnych: w tym m.in. 23 marszałków i wicemarszałków województw, 54 prezydentów miast, 80 starostówm, 184 burmistrzów i 193 wójtów oraz bardzo wielu radnych wszystkich szczebli samorządów z Polski i Europy, w tym m.in.: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego; Łukasz Smółka, marszałek województwa małopolskiego; Renata Janik, marszałek województwa świętokrzyskiego; Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego; Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego; Ondrej Lunter, Marszałek Województwa bańskobystrzyckiego; Marek Malinowski, wicemarszałek województwa podlaskiego; Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego; Agnieszka Ryś, wicemarszałek województwa łódzkiego; Grzegorz Boski, wicemarszałek województwa śląskiego; Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego; Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego; Marek Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego; Piotr Wojtysiak, wicemarszałek województwa łódzkiego oraz Marcin Łapeciński, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego.



Coraz więcej partnerów biznesowych



Bardzo pozytywnym sygnałem jest rosnące zainteresowanie współpracą międzysektorową w ramach Forum – w tym roku do grona Partnerów biznesowych dołączyło o 15% więcej podmiotów niż w roku ubiegłym. Wśród 170 firm znalazły się zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, będące filarem polskiej gospodarki, jak i czołowi inwestorzy, innowatorzy oraz globalne koncerny, które mają szczególny wpływ na kształtowanie przyszłości Europy. Forum współtworzyli z nami m.in.: McDonald's jako Partner Strategiczny oraz Szkoła Główna Handlowa jako Główny Partner Merytoryczny, a także: CRIDO, BOLT, UBER, X-KOM Robotics, OMODA & JAECOO, Centralny Ośrodek Informatyki, Związek Cyfrowa Polska, VISA, Wolters Kluwer, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Bank Ochrony Środowiska, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, PLAY, Maspex, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, OK Operator Kaucyjny, Brytyjsko-Polska Izba Gospodarcza, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Modivo, MS Galleon, Qemetica, Action, Diagnostyka, Multico, Iglotex, Tarczyński S.A., Adamed, Dekpol, TIM, Citronex, Mokate, Hasco-Lek, Eurofirany, Dr Irena Eris, Inglot, Impel, Nestle, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Lidl Polska, BUDIMEX S.A., Krajowy Zasób Nieruchomości, Unibep SA, Unimot, ERBUD, Pekabex, Holcim Polska S.A., Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Newag S.A., Fakro, Personel Service, Grupa Interzero, Urząd Transportu Kolejowego, MSD, GSK, NOVARTIS, Chiesi, Eli Lilly, Novo Nordisk, Abbott, Grupa LUXMED oraz Cogito Med. W panelach i dyskusjach Forum aktywnie uczestniczyli również przedstawiciele wiodących Spółek Skarbu Państwa: PKP S.A., PKP Intercity S.A., PKP PLK, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., PGL – Polska Grupa Lotnicza, PLL LOT, LOTAMS, WARS S.A. oraz LS Airport Services SA.



W tegorocznym Forum – w ramach struktur Family Business Network – wzięło udział aż 107 polskich firm rodzinnych, reprezentowanych przez 78 właścicieli oraz 27 sukcesorów. Obecne na wydarzeniu przedsiębiorstwa to kluczowi gracze na rynku, którzy generują łącznie imponujący obrót na poziomie 120 miliardów złotych rocznie.

Przestrzeń Forum stała się miejscem intensywnej wymiany wiedzy i doświadczeń – zorganizowano 13 debat, paneli dyskusyjnych i rozmów 1:1, a także 5 kameralnych spotkań zamkniętych, dedykowanych wyłącznie właścicielom i ich następcom. Udział w Forum Ekonomicznym stwarza szerokie możliwości networkingu. Wśród reprezentantów obecnych na tegorocznej edycji wydarzenia znaleźli się liderzy kluczowych przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych. W sektorze biznesowym i przemysłowym obecni byli: Krzysztof Pawiński CEO Maspex; Karolina Sikorska, dyrektor ds. marketingu Unimot; Dariusz Miłek, CEO Modivo Group; Grzegorz Dzik, prezes zarządu Impel S.A.; Zbigniew Jakubas, prezes zarządu Multico Sp. z o.o.; Maciej Włodarczyk, prezes zarządu Iglotex S.A.; Tomasz Tarczyński, członek zarządu, dyrektor eksportu Tarczyński S.A.; Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM S.A.; Sylwia Mokrysz, Member of the Board and Commercial Proxy Mokate Sp. z o.o.; Henryk Orfinger, przewodniczący rady nadzorczej Dr Irena Eris; Zbigniew Inglot, przewodniczący rady nadzorczej Inglot; Rafał Zarzecki, prezes Citronex; Włodzimierz Wlaźlak, prezes zarządu Lidl Polska; Kenneth Campbell, prezes zarządu PLAY; Adrian Majsterek, właściciel A&A Holding; Krzysztof Wieczorkowski, prezes zarządu Sonel S.A.; Janusz Wójcik, członek rady nadzorczej SATORIA Group SA oraz Paweł Buszman, prezes Innovations for Heart and Vessels.



Branżę budowlaną i transportową reprezentowali: Artur Popko, prezes zarządu BUDIMEX SA; Jacek Leczkowski, wiceprezes zarządu ERBUD; Dariusz Blocher, przewodniczący rady nadzorczej i Andrzej Sterczyński, prezes zarządu Unibep SA, a także Zbigniew Konieczek, prezes zarządu Newag S.A. Grono uczestników dopełnili przedstawiciele sektora finansowego, gospodarczego i rozwoju regionalnego: Bartosz Kublik, prezes Banku Ochrony Środowiska; Mateusz Balcerowicz, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; Magdalena Okulowska, prezes zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej; Marcin Lerner, prezes zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Tomasz Suligowski, prezes zarządu OK Operator Kaucyjny.

Silną reprezentację podczas wydarzenia miał również sektor nauki i szkolnictwa wyższego. W Forum uczestniczyli ważni przedstawiciele polskich uczelni wyższych: dr hab., prof. SGH Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego; prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej; prof. dr hab. Piotr Jedynak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; prof. dr hab. Czesław Zając, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prof. dr hab. inż. Adam Woźniak, prorektor Politechniki Warszawskiej. Istotnym punktem programu o charakterze akademickim była Debata Oksfordzka Uniwersytetu Jagiellońskiego, w której jako eksperci i komentatorzy wzięli udział m.in. znani dziennikarze oraz publicyści: Jarosław Gugała, Karolina Olejak, Radomir Wit oraz Szymon Pękala.



XXXV Forum Ekonomiczne miało w sumie 390 partnerów:



170 partnerów komercyjnych; 82 partnerów medialnych , 10 partnerów akademickich, 105 partnerów instytucjonalnych, 15 partnerów strefy obrony cywilnej, 8 partnerów społecznych.

Ponad 500 wydarzeń w 3 dni



Forum było nie tylko miejscem debat, ale również przestrzenią dla wydarzeń specjalnych:



• XVII Forum Ochrony Zdrowia zgromadziło blisko 800 uczestników, 150 dyrektorów szpitali i 45 Partnerów. Przez trzy dni odbyło się ponad 60 debat, paneli i spotkań poświęconych najważniejszym wyzwaniom polskiej ochrony zdrowia. Jednym z kluczowych punktów programu była prezentacja założeń Polityki Lekowej Państwa

na lata 2027–2032. Rozmawiano także o finansowaniu i zarządzaniu systemem, profilaktyce, nowych technologiach, cyfryzacji oraz wyzwaniach związanych m.in.

z kardiologią, neurologią, onkologią, chorobami rzadkimi i zdrowiem psychicznym. Forum po raz kolejny stało się miejscem spotkania administracji, medycyny, biznesu

i organizacji pacjenckich.

• Forum Polska – Czechy zgromadziło ponad 300 kluczowych gości, w tym przedstawicieli rządów, liderów biznesu oraz ekspertów sektora energetycznego. Głównym punktem intensywnych debat była transformacja energetyczna oraz strategiczne wdrażanie założeń Europejskiego Zielonego Ładu, które stawiają przed oboma krajami ambitne wymagania klimatyczne. Wydarzenie to potwierdziło, że zacieśnianie relacji dwustronnych i wymiana doświadczeń są niezbędne do skutecznego przeprowadzenia modernizacji gospodarczej obu sąsiadujących ze sobą państw.

• Forum Polsko–Chińskie zgromadziło ponad 200 uczestników, w tym 30 czołowych panelistów. Wydarzenie stało się kluczową platformą dyskusyjną na temat zacieśniania międzynarodowej współpracy biznesowej, pozyskiwania nowych inwestycji oraz rozwoju innowacyjnych technologii. Eksperci i przedsiębiorcy z obu krajów wspólnie analizowali globalne trendy rynkowe oraz budowali relacje, które zdefiniują przyszłość strategicznego partnerstwa gospodarczego.

Podczas każdej edycji Forum przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej przedstawiają przełomowe inicjatywy oraz plany rozwoju. minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił, że PKP Intercity zamówiło 32 dodatkowe lokomotywy elektryczne Griffin EU200 od Newagu. To rozszerzenie umowy ze stycznia 2024 roku, która pierwotnie zakładała dostawę 63 wielosystemowych lokomotyw.



Podpisano umowę na gruntowną przebudowę i modernizację Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW-PIB na Śnieżce. W uroczystości wzięli udział: minister infrastruktury Dariusz Klimczak, prof. dr hab. Robert Czerniawski – dyrektor naczelny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB) oraz Grzegorz Sadownik, wiceprezes zarządu firmy Pre-Fabrykat. Wartość całego przedsięwzięcia opiewa na kwotę prawie 25 milionów złotych.



Zaprezentowano raport „Bezpieczeństwo łańcuchów dostaw w polskim przemyśle obronnym w czasie pokoju” przygotowany przez sześć czołowych polskich uczelni we współpracy z resortami obrony, aktywów państwowych oraz rozwoju i technologii.



Prace nad raportem trwały od 2024 roku, a jego głównym celem było sprawdzenie, czy Polska – przy rekordowych zakupach uzbrojenia – potrafi zapewnić ciągłość dostaw, serwisu i produkcji w obliczu kryzysu lub wojny. W oficjalnej prezentacji wyników wziął udział m.in. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz przewodniczący rady programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski.



Przedstawiono również „Raport SGH i Forum Ekonomicznego” – pogłębioną i wyczerpującą analizę współczesnych dylematów, które stoją przed państwami Europy Środkowo-Wschodniej, przygotowaną we współpracy z ekspertami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W trakcie Forum doszło do ogłoszenia założeń Polityki Lekowej Państwa na lata 2027–2032. Przedstawili je w Karpaczu Katarzyna Kacperczyk, wiceminister zdrowia oraz Mateusz Oczkowski, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ. Pełny dokument, wraz z jego skróconą wersją, ma zostać opublikowany pod koniec września lub na początku października.

Najbogatszy w historii Forum Ekonomicznego program kulturalny



Podczas tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego odbyły się 54 spotkania autorskie. Jest to nie tylko rekord Forum Ekonomicznego w tym zakresie, ale także wynik, który plasuje konferencję w światowej czołówce pod względem liczby tego rodzaju wydarzeń. Spotkania odbywały się na dedykowanej ścieżce Spotkań Autorskich – Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także na kilkunastu innych scenach, w tym na Scenie Głównej. Prezentowano książki o tematyce ekonomicznej, politycznej, geopolitycznej, społecznej, dotyczącej nowoczesnych technologii i AI, a także reportaże, literaturę piękną, publikacje naukowe i popularnonaukowe oraz międzynarodowe raporty. Wprowadzono także nowe formaty rozmów specjalnych.



W tegorocznej edycji udział wzięli m.in.: prof. Nicole Alexander, była globalna szefowa marketingu Meta; prof. Hal Brands, światowej sławy autor i geopolityk; Ron Haviv, jeden z najbardziej docenianych reporterów wojennych na świecie; Mads Nissen, trzykrotny zwycięzca World Press Photo; oraz prof. Asim Khwaja, doradca rządu brytyjskiego ds. sztucznej inteligencji. Sukcesem frekwencyjnym okazała się rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z Krzysztofem Stanowskim; rozmowa z prof. Martą Kwiatkowską – jedną z najczęściej cytowanych polskich naukowczyń na świecie – a także spotkanie z prof. Mateuszem Hołdą, najmłodszym profesorem w historii Polski.



Jak co roku publiczność mogła doświadczyć niezwykłych rozmów: z prof. Jerzym Bralczykiem, prof. Ryszardem Koziołkiem, prof. Andrzejem Draganem, premierem Leszkiem Millerem oraz Zbigniewem Parafianowiczem. Wielkim sukcesem okazała się rozmowa specjalna z Krzesimierem Dębskim, prof. Grzegorzem Motyką oraz Karoliną Romanowską. Intelektualne show zafundował słuchaczom dr Tomasz Rożek ze swoją premierową książką. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również spotkania z dr Halszką Witkowską oraz niekonwencjonalna rozmowa z prof. Michałem Lwem-Starowiczem.



Przygotowane wydarzenia jak co roku cieszyły się ogromną frekwencją. Program został zrealizowany we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Wydawnictwem Naukowym PWN. Na gości wydarzeń czekały książki przygotowane przez organizatora, które po spotkaniu można było otrzymać wraz z dedykacją i autografem autora.

Nagrody XXXV Forum Ekonomicznego.



Kulminacyjną częścią Forum Ekonomicznego było wręczenie nagród dla wybitnych osobowości oraz zasłużonych podmiotów gospodarczych, których aktywność ma wpływ na życie polityczne i społeczne w naszym kraju. Rada Programowa Forum Ekonomicznego przyznała w tym roku tytuł Człowieka Roku Dariuszowi Klimczakowi, ministrowi infrastruktury. Firmą Roku została Polska Grupa Zbrojeniowa. Tytuł Organizacji Pozarządowej Roku otrzymała Fundacja Cancer Fighers. Nagrodę Kultury i Nauki Forum Ekonomicznego przyznano prof. Marcie Kwiatkowskiej z Uniwersytetu Oksfordzkiego.



Nagrodę Gospodarczą SGH otrzymał Ryszard Florek, prezes zarządu FAKRO. Nagrodę dla Firmy Europy Środkowej przyznano czeskiej firmie AGROFERT. Z rąk Marka Moczulskiego, członka Rady Programowej Forum Ekonomicznego odebrał ją Martin Kubu, członek zarządu.



Wyróżnienie otrzymał Mikołaj Konopka, prezes Dom Development z okazji jubileuszu 30-lecia firmy i osiągnięć na polskim rynku mieszkaniowym.. Nagrodę Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego, z rąk Zygmunta Berdychowskiego, odebrał Sławosz Uznański-Wiśniewski. Nagrodą Specjalną Forum Ekonomicznego został uhonorowany Dariusz Miłek, prezes Modivo Platform.Podczas Gali drugiego dnia Forum wręczone zostały kolejne prestiżowe nagrody, wyróżniające wyjątkowe osobistości, instytucje i firmy. Wśród nagrodzonych znalazł się prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który odebrał Nagrodę im. Józefa Oleksego z rąk Marii Oleksy. Dariusz Standerski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji otrzymał nagrodę Związku Cyfrowa Polska. Laureatką Wyróżnienia Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego została Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszu i polityki regionalnej.



Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego za odwagę i innowacje otrzymał Andrzej Jeżewski, założyciel i twórca Promet-Plast S.C. W kategorii „Biznes odpowiedzialny społecznie” przyznano Nagrodę Prezydenta Wrocławia. Wręczający wyróżnienia Prezydent Jacek Sutryk podkreślił, że nagroda jest kierowana do firm, które poza rozwojem działalności gospodarczej angażują się również w sprawy społeczne. Wskazał trzy przedsiębiorstwa silnie związane z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem: Toyota Motor Manufacturing, Tarczyński S.A. oraz Betard Sp. z o.o. Wyróżnienie dla Najlepszego Menedżera Korporacji Zagranicznej działającej w Polsce otrzymał Justin Gandy, dyrektor zarządzający MSD Polska. W czwartek podczas gali zamykającej XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu wręczono nagrody wyróżniające młodych liderów, samorządowców i firmy. W tej kategorii wyróżnieni zostali: Marek Świątek, prezes Global Polish Student Society oraz Karolina Sikorska, dyrektor marketingu Unimot S.A. Nagrodę Gospodarczą Instytutu Polska-Europa otrzymał Jacek Szempliński, prezes zarządu AB Industry S.A. Laureatem Nagrody Politechniki Krakowskiej – AI Visionary Award została firma Comex Polska sp. z o.o. Statuetkę odebrała Anna Jarosz, kierownik ds. finansowych.

Gale podczas Forum Ekonomicznego uświetniły swoimi koncertami Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze pod batutą Marka Wroniszewskiego, Big Band Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze pod kierownictwem Jacka Nowaka oraz Narodowa Orkiestra Dęta z Lubina pod batutą Sebastiana Perłowskiego.



Jak co roku debaty Forum relacjonowały największe polskie media oraz wiele mediów zagranicznych. XXXV Forum Ekonomiczne gościło ponad 500 dziennikarzy i przedstawicieli mediów, których efektem pracy są tysiące wiadomości, relacji, korespondencji, transmisji i reportaży.



XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu zostało zorganizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, w formule partnerstwa z Województwem Dolnośląskim – głównym partnerem Forum, gminą i miastem Karpacz – miastem gospodarzem, miastem Wrocław, Portem Lotniczym we Wrocławiu oraz Hotelem Gołębiewski, który pełnił funkcję Centrum Kongresowego.