Polska i Ukraina będą partnerami w ramach koalicji antybalistycznej, której celem jest stworzenie europejskiego systemu obrony przed pociskami balistycznymi – zapowiedzieli Wołodymyr Zełenski i Donald Tusk. Deklaracja padła podczas szczytu Karpackiej Ósemki – nowego formatu współpracy państw regionu, który ma także wspierać Ukrainę na jej drodze do Unii Europejskiej.
Wizyta Donalda Tuska w Ukrainie jest związana ze spotkaniem państw regionu w ramach Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej, określanej również jako Karpacka Ósemka (C8). Nowy format ma umożliwić rozwój współpracy Ukrainy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Czech, Serbii i Austrii przy wspólnych projektach infrastrukturalnych, energetycznych, ekologicznych i ratowniczych, realizowanych także przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej. Jednym z jego priorytetów ma być również bezpieczeństwo regionu. Według informacji ze szczytu współpraca ma obejmować ponadto logistykę, handel transgraniczny i rozwijanie połączeń transportowych.
Prezydent Wołodymyr Zełenski, ogłaszając rozpoczęcie działalności C8, zaznaczył, że format ma zbliżyć do siebie państwa Europy Środkowej i Wschodniej oraz stworzyć kolejną przestrzeń współdziałania na poziomie europejskim.
Donald Tusk ocenił, że inicjatywa może pomóc Ukrainie w jej drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Jak podkreślił, polskie doświadczenia pokazują, że współpraca międzyregionalna jest jednym z najlepszych sposobów przyjmowania europejskich norm, zasad i metod współdziałania. – Jako zwolennik powiększenia UE będę traktował tę inicjatywę bardzo poważnie – zapewnił szef polskiego rządu.
Premier zaznaczył, że przywódcy przyjechali do Ukrainy, aby okazać solidarność z krajem broniącym się przed rosyjską agresją. Zwrócił uwagę, że zagrożenie ze strony Rosji nie dotyczy wyłącznie Ukrainy, dlatego państwa regionu muszą być przygotowane na różne scenariusze. – Nasza solidarność i nasza obecność tutaj jest ważna nie tylko dla Ukrainy, ale także dla naszych narodów i naszych krajów – powiedział Tusk. Zapewnił, że Polska nadal będzie wspierać Ukrainę, ponieważ jej suwerenność i bezpieczeństwo są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem Polski.
Jednym z najważniejszych tematów rozmów była współpraca w dziedzinie obrony przeciwrakietowej. Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej. – Teraz budujemy koalicję antybalistyczną, stworzymy europejski system antybalistyczny, jestem o tym przekonany na 100 proc. Będziemy o tym rozmawiali z Donaldem. Będziecie tam mile widziani, będziemy tam partnerami – powiedział prezydent Ukrainy.
Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację dotyczącą udziału Polski w tej inicjatywie. Przypomniał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina utworzyła koalicję z dziewięcioma europejskimi partnerami, Polska nie znalazła się w tym gronie. Jak wyjaśnił, doszło wówczas do „pewnego nieporozumienia”. – Teraz już jest jasne, że Polska również jest częścią tej inicjatywy – podkreślił premier.
Koalicja antybalistyczna powstała podczas lipcowego spotkania Koalicji Chętnych w Paryżu. Jej zadaniem ma być rozwijanie zdolności pozwalających na obronę przed pociskami balistycznymi. Inicjatywę zawiązały Ukraina, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Dania i Szwecja.
Tusk tłumaczył wcześniej, że koalicja ma przede wszystkim charakter przemysłowy, a udział poszczególnych państw jest związany z możliwościami ich przedsiębiorstw. Polskie firmy analizowały, jaki potencjał mogłyby wnieść do przedsięwzięcia.
Podczas spotkania premier nawiązał również do napięć w relacjach polsko-ukraińskich, wynikających z odmiennego spojrzenia na wspólną historię. Podkreślił, że żadnych zbrodni wojennych ani ludobójstwa nie można usprawiedliwiać, a kłamstwa i nadinterpretacje dzielą ludzi oraz narody. – Możemy pracować dla przyszłości Polski, Ukrainy i całej Europy z wiarą, że prawda jest zawsze lepsza niż kłamstwo, nawet jeśli prawda jest czasem bolesna – powiedział Tusk. Podziękował także stronie ukraińskiej za gotowość do podjęcia próby zrozumienia polskiej wrażliwości historycznej.
źródło: PAP/kb
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