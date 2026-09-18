Rozwój Plus zebrał podpisy pod wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego – poinformował nowy wicemarszałek Sejmu Marcin Horała. Polityk obarczył ministra odpowiedzialnością m.in. za nieskuteczne ostrzeganie ludności przed zagrożeniem ze strony dronów.
Złożenie wniosku o odwołanie szefa MSWiA będzie pierwszą inicjatywą nowego wicemarszłka Sejmu.
Marcin Horała ocenił podczas konferencji prasowej, że jest to „dobry dzień dla opozycji w Polsce”. - Osobiście, pełniąc funkcję (wicemarszałka Sejmu - PAP), będę robił to, co do tej pory, czyli punktował rząd. Dążył do tego, żeby ten zły rząd został zmieniony. Będę wskazywał, gdzie szkodzi on przede wszystkim rozwojowi Polski - powiedział.
Z tego powodu - jak mówił - klub Rozwój Plus chce złożyć wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego z jego stanowiska. Podkreślił, że klub zebrał już wymagane podpisy pod wnioskiem. Argumentując odwołanie szefa MSWiA, Horała wymienił trzy powody.
- To jest minister odpowiedzialny za porażkę państwa, jeżeli chodzi o ostrzeganie przed różnego rodzaju zagrożeniami, przed atakami dronowymi. Te incydenty się powtarzają i powtarza się sytuacja, w której alarmy są zbyt późno ogłaszane; w której ci, którzy słyszą te alarmy, nie wiedzą, jak się zachować; kiedy nie są na czas dostarczane informacji; kiedy system podległy Marcinowi Kierwińskiemu nie działa - wyliczał Horała.
Według niego kolejną podstawą uzasadniająca odwołanie Kierwińskiego jest „kwestia sugestii, insynuacji, a czasem wręcz zapowiedzi użycia policji do siłowego wyprowadzenia legalnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i zainstalowania sędziów nielegalnych”.
Trzecim powodem, o którym mówił nowy wicemarszałek, jest „kwestia politycznej odpowiedzialności” w kontekście sprawy warszawskiego Szpitala Południowego. - Ta afera cały czas nie została politycznie rozliczona - mówił. Dodał, że Dawid Kacprzyk (były radny KO, koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, który miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł) „nie tylko chodzi na wolności, ale nawet nie został przesłuchany przez prokuraturę”. - Polityczną ochronę dla Kacprzyka stanowi Marcin Kierwiński - powiedział.
W czerwcu Sejm odrzucił poprzedni wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, złożony przez posłów PiS. Opozycja zarzucała Kierwińskiemu wówczas m.in. niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa.
Marcin Kierwiński urząd ministra MSWiA objął 24 lipca 2025 roku. Wcześniej pełnił tę funkcję od grudnia 2023 r. do maja 2024 r., kiedy to uzyskał mandat do Parlamentu Europejskiego. Od września 2024 roku do lipca 2025 roku pełnił funkcję pełnomocnika rządu ds. odbudowy po powodzi.
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