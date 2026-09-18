Paryż czeka na Papieża. Do rozdania Komunii potrzeba 3 tys. szafarzy  

Podium, ołtarz i kilometry barierek są już przygotowywane, a do pomocy zgłosiło się 15 tys. wolontariuszy. Przed papieską wizytą we Francji jej organizatorzy przypominają jednak, że najważniejsza mobilizacja powinna dokonać się nie na ulicach Paryża, lecz w sercach wiernych.

Trwają intensywne przygotowania do papieskiej wizyty we Francji. W tym momencie cała uwaga skupia się na kwestiach logistycznych. W centrum Paryża wznoszone jest podium, ołtarz i kilometry barierek. Zmobilizowano 15 tys. wolontariuszy. Przewodniczący komitetu organizacyjnego apeluje jednak, by na tym ostatnim etapie zadbać też o odpowiednie przygotowanie duchowe. Najważniejsze jest to, co dzieje się w naszych sercach – podkreśla bp Benoît Bertrand.

Jest on przekonany, że podróż apostolska będzie ważnym wydarzeniem nie tylko dla Francji, ale i dla całego Kościoła. Dlatego apeluje o przygotowanie własnego serca i ustawiczną modlitwę, by ta wizyta Papieża przyniosła jak najwięcej owoców.

Mając na względzie duchowy wymiar wydarzenia, w Paryżu trwa mobilizacja szafarzy Najświętszego Sakramentu, którzy będą udzielać Komunii na Polach Elizejskich. Potrzeba 3 tys. osób. Dlatego bp Bertrand apeluje do diakonów, zakonników i sióstr zakonnych, oraz do świeckich, którzy zostali ustanowieni nadzwyczajnymi szafarzami, aby zgłaszali się do tej posługi.

Podkreśla, że choć w Paryżu zapisy na Mszę św. z Papieżem zostały już zamknięte, to wszyscy będą mogli zobaczyć Ojca Świętego na trasie przejazdu. Ponadto w samej stolicy przygotowano 42 ekrany, na których będzie transmitowana liturgia.