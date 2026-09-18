info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Paryż czeka na Papieża. Do rozdania Komunii potrzeba 3 tys. szafarzy
rss newsletter facebook twitter

Paryż czeka na Papieża. Do rozdania Komunii potrzeba 3 tys. szafarzy

Paryż czeka na Papieża. Do rozdania Komunii potrzeba 3 tys. szafarzy  
unsplash Katedra Notre Dame w Paryżu.

Podium, ołtarz i kilometry barierek są już przygotowywane, a do pomocy zgłosiło się 15 tys. wolontariuszy. Przed papieską wizytą we Francji jej organizatorzy przypominają jednak, że najważniejsza mobilizacja powinna dokonać się nie na ulicach Paryża, lecz w sercach wiernych.

Trwają intensywne przygotowania do papieskiej wizyty we Francji. W tym momencie cała uwaga skupia się na kwestiach logistycznych. W centrum Paryża wznoszone jest podium, ołtarz i kilometry barierek. Zmobilizowano 15 tys. wolontariuszy. Przewodniczący komitetu organizacyjnego apeluje jednak, by na tym ostatnim etapie zadbać też o odpowiednie przygotowanie duchowe. Najważniejsze jest to, co dzieje się w naszych sercach – podkreśla bp Benoît Bertrand.

Jest on przekonany, że podróż apostolska będzie ważnym wydarzeniem nie tylko dla Francji, ale i dla całego Kościoła. Dlatego apeluje o przygotowanie własnego serca i ustawiczną modlitwę, by ta wizyta Papieża przyniosła jak najwięcej owoców.

Mając na względzie duchowy wymiar wydarzenia, w Paryżu trwa mobilizacja szafarzy Najświętszego Sakramentu, którzy będą udzielać Komunii na Polach Elizejskich. Potrzeba 3 tys. osób. Dlatego bp Bertrand apeluje do diakonów, zakonników i sióstr zakonnych, oraz do świeckich, którzy zostali ustanowieni nadzwyczajnymi szafarzami, aby zgłaszali się do tej posługi.

Podkreśla, że choć w Paryżu zapisy na Mszę św. z Papieżem zostały już zamknięte, to wszyscy będą mogli zobaczyć Ojca Świętego na trasie przejazdu. Ponadto w samej stolicy przygotowano 42 ekrany, na których będzie transmitowana liturgia.   

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 18.09.2026 15:56

TAGI| FRANCJA, LEON XIV, PAPIEŻ, PARYŻ, PIELGRZYMKA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Od Paryża po Lourdes. Leon XIV przyjeżdża do Francji z przesłaniem jedności | Leon XIV: Wejdźcie na place budowy historii | Leon XIV wobec kultury śmierci. Francja sprawdzianem pontyfikatu | Kościele, nie uciekaj na ubocze! | Mozart powrócił do Watykanu. Muzyczny most ponad wiekami

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Naszym zdaniem

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Boski rys

ks. Leszek Smoliński

Boski rys

Pan Bóg to jednak potrafi zaskoczyć człowieka.

Troszczymy się o ciebie …

Maria Sołowiej

Troszczymy się o ciebie …

A może ta troska ze strony urządzeń to jednak przesada?

Tak dla międzyreligijnego dialogu

Andrzej Macura

Tak dla międzyreligijnego dialogu

I tak dla wolności religijnej. Także dla prześladowanych dziś chrześcijan.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Rosja głosuje bez wyboru. Kreml uciszył opozycję

Rosja głosuje bez wyboru. Kreml uciszył opozycję

W Rosji rozpoczęły się pierwsze wybory parlamentarne od napaści na Ukrainę, jednak ich wynik jest niemal przesądzony. Przeciwników wojny odsunięto od głosowania, a Kreml zamierza przedstawić zwycięstwo Jednej Rosji jako społeczny mandat do kontynuowania agresji.

„Niedziela” ma 100 lat. Jej twórca był pierwszym redaktorem „Gościa”

„Niedziela” ma 100 lat. Jej twórca był pierwszym redaktorem „Gościa”

Tygodnik Katolicki „Niedziela” obchodzi stulecie istnienia. Jubileuszowe dziękczynienie zgromadziło na Jasnej Górze pracowników, współpracowników, przyjaciół i czytelników pisma, którego historia od początku splata się z dziejami starszego o trzy lata „Gościa Niedzielnego”.

Od Paryża po Lourdes. Leon XIV przyjeżdża do Francji z przesłaniem jedności

Od Paryża po Lourdes. Leon XIV przyjeżdża do Francji z przesłaniem jedności

Pokój, przyszłość Europy, ochrona ludzkiego życia oraz rola wiary i katolickiej edukacji znajdą się w centrum podróży Leona XIV do Francji. Od 25 do 28 września Papież odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz, spotykając się z wiernymi, przedstawicielami władz, instytucji europejskich oraz osobami pokrzywdzonymi w wyniku nadużyć.

Asyż uczci 800-lecie śmierci św. Franciszka. Jego przesłanie nie przemija

Asyż uczci 800-lecie śmierci św. Franciszka. Jego przesłanie nie przemija

Organizatorzy jubileuszu podkreślają, że ma on nie tylko przypominać postać Biedaczyny, lecz także pomóc współczesnemu światu odkryć jego wezwanie do pokoju, jedności i życia Ewangelią.

Urban przed Ligą Narodów: żadnych eksperymentów kosztem wyniku

Urban przed Ligą Narodów: żadnych eksperymentów kosztem wyniku

Polacy po raz pierwszy zagrają na drugim poziomie Ligi Narodów, ale Jan Urban nie zamierza traktować tych rozgrywek jak poligonu doświadczalnego. Selekcjoner podkreślił, że priorytetem pozostają zwycięstwa, ponieważ dobry wynik może otworzyć reprezentacji dodatkową drogę do Euro 2028.

Paweł Pawlikowski znów w walce o Oscara. Polska stawia na „Ojczyznę”

Paweł Pawlikowski znów w walce o Oscara. Polska stawia na „Ojczyznę”

Nagrodzona za reżyserię na festiwalu w Cannes „Ojczyzna” będzie reprezentować Polskę w rywalizacji o Oscara dla najlepszego pełnometrażowego filmu międzynarodowego. To już trzecie dzieło Pawła Pawlikowskiego zgłoszone do walki o statuetkę.

Paryż czeka na Papieża. Do rozdania Komunii potrzeba 3 tys. szafarzy

Paryż czeka na Papieża. Do rozdania Komunii potrzeba 3 tys. szafarzy

Podium, ołtarz i kilometry barierek są już przygotowywane, a do pomocy zgłosiło się 15 tys. wolontariuszy. Przed papieską wizytą we Francji jej organizatorzy przypominają jednak, że najważniejsza mobilizacja powinna dokonać się nie na ulicach Paryża, lecz w sercach wiernych.

Pierwszy ruch nowego wicemarszałka. Horała chce odwołania Kierwińskiego

Pierwszy ruch nowego wicemarszałka. Horała chce odwołania Kierwińskiego

Rozwój Plus zebrał podpisy pod wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego – poinformował nowy wicemarszałek Sejmu Marcin Horała. Polityk obarczył ministra odpowiedzialnością m.in. za nieskuteczne ostrzeganie ludności przed zagrożeniem ze strony dronów.

Cztery zarzuty dla Wojciecha Króla. Prokuratura chce aresztowania posła KO

Cztery zarzuty dla Wojciecha Króla. Prokuratura chce aresztowania posła KO

Prokuratura Europejska przedstawiła posłowi Wojciechowi Królowi cztery zarzuty o charakterze korupcyjnym – poinformowała jego obrońca. Śledczy zamierzają wystąpić o tymczasowe aresztowanie polityka, który odrzuca podejrzenia i zapewnia, że jest niewinny.

Wjazd na tory mimo czerwonego światła. Kierowca straci prawo jazdy?

Wjazd na tory mimo czerwonego światła. Kierowca straci prawo jazdy?

Natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące ma grozić kierowcom, którzy zignorują czerwone światło lub opuszczane zapory na przejeździe kolejowym. Sejm skierował do dalszych prac projekt przewidujący również obowiązkowy zakaz prowadzenia pojazdów dla sprawców katastrof w ruchu lądowym.

Polska dołącza do koalicji antybalistycznej. Nowe ustalenia Tuska i Zełenskiego

Polska dołącza do koalicji antybalistycznej. Nowe ustalenia Tuska i Zełenskiego

Polska i Ukraina będą partnerami w ramach koalicji antybalistycznej, której celem jest stworzenie europejskiego systemu obrony przed pociskami balistycznymi – zapowiedzieli Wołodymyr Zełenski i Donald Tusk. Deklaracja padła podczas szczytu Karpackiej Ósemki – nowego formatu współpracy państw regionu, który ma także wspierać Ukrainę na jej drodze do Unii Europejskiej.

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu

XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu

„Architektura nowego porządku – stabilność w czasach zmian”.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 20.09.2026
« » Wrzesień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
23°C Niedziela
dzień
23°C Niedziela
wieczór
20°C Poniedziałek
noc
14°C Poniedziałek
rano
wiecej »
 