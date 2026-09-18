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Paweł Pawlikowski znów w walce o Oscara. Polska stawia na „Ojczyznę”

Paweł Pawlikowski znów w walce o Oscara. Polska stawia na „Ojczyznę”  
unsplash Statuetka Oscara.

Nagrodzona za reżyserię na festiwalu w Cannes „Ojczyzna” będzie reprezentować Polskę w rywalizacji o Oscara dla najlepszego pełnometrażowego filmu międzynarodowego. To już trzecie dzieło Pawła Pawlikowskiego zgłoszone do walki o statuetkę.

„Ojczyzna” to trzecia fabuła Pawlikowskiego, która weźmie udział w oscarowym wyścigu. W 2015 r. twórca zdobył Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego za „Idę”, a w 2019 r. był nominowany do statuetek w kategorii film nieanglojęzyczny i reżyseria za „Zimną wojnę”. Swoje najnowsze dzieło, którego scenariusz współtworzył z Henkiem Handloegtenem, poświęcił relacjom niemieckiego pisarza Thomasa Manna (w tej roli Hanns Zischler) z córką Eriką (Sandra Hüller) i synem Klausem (August Diehl). Akcja rozgrywa się w 1949 r., w trakcie podróży z położonego w amerykańskiej strefie wpływów Frankfurtu do kontrolowanego przez Sowietów Weimaru, w którą Mann wyrusza z Eriką.

Wśród twórców produkcji znaleźli się też stali współpracownicy Pawlikowskiego: operator Łukasz Żal, kostiumografka Aleksandra Staszko, montażysta Piotr Wójcik, scenografowie Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński, a także Marcin Masecki, który zaaranżował piosenki śpiewane w filmie przez Joannę Kulig.

Polskiego kandydata do Oscara wskazała komisja w składzie: producent Jan Naszewski (przewodniczący), dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Kamila Dorbach, rektorka łódzkiej Szkoły Filmowej, montażystka Milenia Fiedler, dyrektor festiwalu Millennium Docs Against Gravity Artur Liebhart, reżyserzy Paweł Łoziński i Tadeusz Łysiak, wiceminister kultury w latach 2004-2005, b. dyrektor PISF Agnieszka Odorowicz, reżyserka Małgorzata Szumowska oraz producent Mariusz Włodarski. 

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PAP |

dodane 18.09.2026 16:17

TAGI| "OJCZYZNA", KANDYDAT, NAGRODA FILMOWA, OSCAR, PAWEŁ PAWLIKOWSKI

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