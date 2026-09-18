Wydarzenia liturgiczne i kulturalne oraz inicjatywy na rzecz solidarności i braterstwa złożą się na obchody 800. rocznicy śmierci św. Franciszka z Asyżu. Organizatorzy podkreślają, że jubileusz ma nie tylko przypominać postać Biedaczyny, lecz także pomóc współczesnemu światu odkryć jego wezwanie do pokoju, jedności i życia Ewangelią.

W Sali Marconi w Palazzo Pio zaprezentowano kalendarz wydarzeń związanych z 800. rocznicą śmierci św. Franciszka z Asyżu. „Nauczanie Franciszka zachowuje nieustanną aktualność, ponieważ jest radykalnym odczytaniem Ewangelii" – podkreślił abp Felice Accrocca, biskup Asyżu i Foligno.

Św. Franciszek nie jest jedynie postacią wspominaną z przeszłości. Jak pokazano podczas konferencji prasowej, która odbyła się 17 września w Sali Marconi Dykasterii ds. Komunikacji, jego przesłanie pozostaje aktualne, szczególnie w kontekście pokoju.

Wśród uczestników spotkania byli m.in. kard. Matteo Zuppi, abp Felice Accrocca, burmistrz Asyżu Valter Stoppini oraz przełożeni franciszkańskich wspólnot: br. Saul Tambini z Porcjunkuli i br. Marco Moroni z Sacro Convento. Przedstawiono program obchodów 800. rocznicy śmierci Biedaczyny z Asyżu, obejmujący wydarzenia liturgiczne, kulturalne oraz inicjatywy solidarności i braterstwa.

Pamięć, która wskazuje przyszłość

4 października, w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka, do Asyżu przybędzie prezydent Sergio Mattarella. Uroczystej Eucharystii przewodniczyć będzie kard. Zuppi, z udziałem kard. Ángela Fernándeza Artime, legata papieskiego dla bazyliki w Asyżu. Obchody potrwają od 24 września do 5 października.

Abp Accrocca określił je jako drogę „między pamięcią a przyszłością". Jak zaznaczył, pamięć powinna pomagać odczytywać złożoną teraźniejszość, a nauczanie Franciszka „zachowuje nieustanną aktualność", ponieważ jest radykalnym urzeczywistnieniem Ewangelii.

Braterstwo i pokój

Br. Marco Moroni przypomniał, że dla Franciszka bracia byli darem: „Pan dał mi braci". Jak podkreślił, braterstwo jest darem Boga, który trzeba przyjąć i pielęgnować. W Sacro Convento tworzy je ponad 50 braci z ponad 20 krajów, co jest zarazem doświadczeniem różnorodności i wspólnego życia.

Kard. Zuppi zwrócił natomiast uwagę na franciszkańskie przesłanie pokoju i jedności. Aby być „rozbrajającymi", trzeba najpierw samemu „być rozbrojonym". „Św. Franciszek był sobą (...), mógł pójść i rozmawiać z wilkiem, widząc w nim brata" – mówił. Jego zdaniem wszyscy musimy uczyć się rozbrajać z osądów, uprzedzeń i wrogości. Droga pokoju „rozbrojonego i rozbrajającego" pozostaje więc wezwaniem do codziennego życia.

