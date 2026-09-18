„Niedziela” ma 100 lat. Jej twórca był pierwszym redaktorem „Gościa”  

Tygodnik Katolicki „Niedziela” obchodzi stulecie istnienia. Jubileuszowe dziękczynienie zgromadziło na Jasnej Górze pracowników, współpracowników, przyjaciół i czytelników pisma, którego historia od początku splata się z dziejami starszego o trzy lata „Gościa Niedzielnego”.

O tym, że misja katolickiego tygodnika pozostaje niezastąpiona, a jest nią „formowanie sumień, wspieranie życia chrześcijańskiego całej wspólnoty Kościoła oraz ukazywanie cichego dobra, które łaska Boża nieustannie rodzi w Kościele i poprzez Kościół” mówił na Jasnej Górze abp Antonio Guido Filipazzi. Nuncjusz Apostolski w Polsce przewodniczył Mszy św. dziękczynnej z okazji 100-lecia Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

W jubileuszowych obchodach uczestniczą pracownicy, współpracownicy, przyjaciele i czytelnicy tygodnika, biskupi oraz przedstawiciele nauki, mediów, polityki i biznesu. Honorowy patronat nad obchodami objął Prezydent RP Karol Nawrocki.

„Sięgamy głębiej, patrzymy dalej”

W homilii abp Filipazzi podkreślił, że czas jubileuszu to czas dziękczynienia za lata pięknej historii Tygodnika „Niedziela”, w której obecne były również chwile dramatycznych zmagań w czasie wojny, okupacji i komunizmu. Wskazał, że ten trudny czas wielkich prób pismo przetrwało dzięki determinacji i wytrwałości redaktorów, którzy oddali mu swoją wiedzę, talent, wiarę i zaangażowanie, aby pozostało skutecznym narzędziem ewangelizacji.

Abp Filipazzi mówił również o misji tygodnika katolickiego „Niedziela” dzisiaj , a jest nią prowadzenie ludzi do spotkania z Jezusem Chrystusem Zbawicielem. Przywołując motto jubileuszu: „Sięgamy głębiej, patrzymy dalej”, stwierdził, że katolicki tygodnik nie może zatrzymywać się na powierzchni wydarzeń, nie może ograniczać się jedynie do przekazywania informacji, ale jego „zadaniem jest pomagać wiernym odczytywać wydarzenia oczami wiary i dostrzegać w historii działanie Bożej Opatrzności”.

Przypomniał również przesłanie Leona XIV, w którym papież przypomina, że komunikacja społeczna nie może ulegać presji poszukiwania za wszelką cenę akceptacji ani konformizmowi wobec dominującej mentalności. Przeciwnie, powinna – jak mówi Ojciec święty – „rozbrajać komunikację”, rezygnując ze słów, które ranią, z logiki nieustannej konfrontacji i z pokusy budowania przekazu na skandalu.

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Wiesława Macura /Foto Gość Przedstawiciel prezydenta RP przekazuje pozdrowienia od Karola Nawrockiego.

„Co pomoże człowiekowi spotkać Chrystusa?”

Abp Filipazzi przekonywał również, że katolickie media powinny strzec się pokusy przejmowania kryteriów świata, który za najwyższą wartość uznaje popularność, skuteczność i konfrontację. - Ich zasadnicze pytanie nie powinno brzmieć: „Co przyniesie większy sukces, większą popularność?”, lecz: „Co pomoże człowiekowi spotkać Chrystusa?” podkreślał. I dalej wyjaśniał, że dlatego właśnie „prawda zawsze powinna być przekazywana w miłości (por. Ef 4,15), z autentyczną troską o Kościół i o zbawienie człowieka oraz za pomocą języka, który buduje zaufanie, podnosi z upadku, sprzyja spotkaniu i otwiera serca na nadzieję.”

- W naszych czasach nie brakuje informacji – przeciwnie, jest ich ponad miarę. Często jednak brakuje mądrości, która pozwala odczytać prawdziwe jej znaczenie. Nie brakuje opinii, ale coraz trudniej o szczere poszukiwanie prawdy. Nie brakuje słów, lecz coraz bardziej potrzeba słowa przenikniętego światłem Prawdy Ewangelii - mówił abp Filipazzi. Podkreślał, że właśnie dlatego misja katolickiego tygodnika pozostaje niezastąpiona, a jest nią „formowanie sumień, wspieranie życia chrześcijańskiego całej wspólnoty Kościoła oraz ukazywanie tego cichego dobra, które łaska Boża nieustannie rodzi w Kościele i poprzez Kościół”.

Prawda w życiu publicznym

W Bastionie św. Barbary odbyła się gala jubileuszowa. W liście gratulacyjnym z racji 100-lecia prezydent Polski Karol Nawrocki dziękował „Niedzieli” za „wytrwałe pełnienie niezwykle potrzebnej misji głoszenia prawdy w życiu publicznym”, za tworzenie medium katolickiego, które nie waha się podejmować tematów trudnych, niepopularnych i niepoprawnych politycznych. - Z okazji setnej rocznicy istnienia życzę Państwu satysfakcji z pracy dziennikarskiej, poczucia spełnienia i ewangelicznej gorliwości w formowaniu umysłów i sumień rodaków – napisał Prezydent RP

Zwieńczeniem gali było wręczenie statuetek „Sługa Słowa”.

Dziękowano Pasterzom diecezji, którzy przyjmowali „Niedzielę” do swoich diecezji, statuetka trafiła na ręce metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo.

Uhonorowano Jasną Górę. Czasopismo ma wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej w swoim logotypie, a tematyka jasnogórska od samego początku znajduje ważne miejsce na łamach pisma. Matkę Bożą Jasnogórską pracownicy „Niedzieli” nazywają Pierwszą Redaktorką.

Wyróżnienie otrzymało również środowisko pracowników, współpracowników i wolontariuszy. Statuetka trafiła na ręce Krystyny Korn szefowej korekty, która w redakcji pracuje od pierwszych numerów „Niedzieli” ukazujących się po jej wznowieniu w 1981r.

- Życzę „Niedzieli”, aby umiała być nowoczesna bez utraty swojej tożsamości, a zarazem wierna swojej tożsamości bez lęku przed nowoczesnością. Żeby umiała mówić językiem współczesnego człowieka, ale nie zapominała języka Ewangelii – mówił biskup pomocniczy zielonogórsko-gorzowski Adrian Put w laudacji.

„Fantastyczny uniwersytet”

- „Niedziela” była, jest i musi być „pismem wartości”, pismem wiarygodnym – podkreśla ks. Jarosław Grabowski. Redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyraża nadzieję, że pismo nie pozostanie tylko „Jubilatką”, ale tygodnik stawać się będzie coraz bardziej nowoczesnym i potrzebnym. Zdaniem redaktora naczelnego niezwykle ważną płaszczyzną pisma jest dialog z czytelnikiem. - Staramy się też odpowiadać na nurtujące czytelników pytania w sprawach wiary, katolickiej doktryny - zapewnia ks. Grabowski.

Anna Wyszyńska pracuje w redakcji od 1999 roku. Teraz ma ponadto pod opieką cztery wydania diecezjalne, bo „Niedziela” to jest nie tylko ten główny tytuł, który dociera do czytelników, ale również 19 edycji diecezjalnych. Jak podkreśla praca dziennikarza, to umiejętność spotkania człowieka i z człowiekiem. - To zainteresowanie światem, to zainteresowanie ludźmi i zainteresowanie ich sprawami, tym czym żyją, jakie mają problemy, jakie pasje – mówi Wyszyńska. Wyznaje też, że praca w „Niedzieli” jest dla niej fantastycznym uniwersytetem, bo spotyka ludzi z różnych dziedzin i każdy numer pisma przynosi inny temat. Wspomina z uznaniem pierwszego ks. infułata Ireneusza Skubisia redaktora naczelnego „Niedzieli” po jej wznowieniu w 1981 roku jako człowieka ogromnej wiedzy, otwartego na świat i na wszelkie nowinki techniczne. To on był także twórcą studia radiowego, telewizyjnego czy portalu „Niedzieli”.

Wspólne korzenie z „Gościem”

Historia obu katolickich tygodników łączy się w osobie ks. Teodora Kubiny. W 1923 r. duchowny zorganizował redakcję powołanego z inicjatywy ks. Augusta Hlonda „Gościa Niedzielnego” i został jego pierwszym redaktorem. Trzy lata później, już jako pierwszy biskup częstochowski, założył „Niedzielę”. Pismo miało być „dodatkowym wikarym” rozległej i dysponującej niewielką liczbą księży diecezji. „Niedziela” jest więc młodszą o trzy lata siostrą „Gościa”, z którym od początku łączy ją wspólna misja głoszenia Ewangelii i pomagania czytelnikom w odczytywaniu wydarzeń w świetle wiary.

„Niedziela” to czasopismo wydawane z przerwami od 1926 r. w Częstochowie zostało powołane rok po powstaniu diecezji częstochowskiej. To była wielka obszarowo diecezja, ale z małą liczbą księży. Bp Teodor Kubina mawiał, że to pismo będzie „dodatkowym wikarym”, przedłużeniem niejako tego co na ambonie i na katechezie. Początkowo było to pismo diecezjalne, a po II wojnie światowej ukazywało się jako tygodnik ogólnopolski.

Trzy razy zawieszało swoją działalność: podczas wojny, w okresie PRL-u oraz w stanie wojennym. Dzisiaj „Niedziela” to nie tylko tygodnik katolicki, ale portal oraz media społecznościowe.

W ciągu swojej stuletniej historii "Niedziela" na trwałe wpisała się w dzieje nie tylko Częstochowy, ale i Kościoła w Polsce oraz Polaków nie tylko w kraju.

Młodszej o trzy lata Siostrze życzymy, aby niezmiennie sięgała głębiej i patrzyła dalej. Dziennikarzom, pracownikom i współpracownikom „Niedzieli” – odwagi, mądrości i radości z pełnionej misji, a jej Czytelnikom – by na łamach tygodnika zawsze znajdowali prawdę podaną z miłością, nadzieję i światło Ewangelii. Ad multos annos – życzy redakcja „Gościa Niedzielnego”!

źródło: BP Jasnej Góry /kb