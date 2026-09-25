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Jarosław żegna kapłana. Mieszkańcy przejdą w Marszu Ciszy

Jarosław żegna kapłana. Mieszkańcy przejdą w Marszu Ciszy  
PAP/Art Service Znicze w miejscu ataku na terenie Jarosławskiego Opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej.

Po ataku w Jarosławskim Opactwie miasto ogłosiło żałobę do niedzieli. W piątek mieszkańcy będą modlić się za zmarłego ks. Stanisława Zbojnowicza i pozostałe ofiary, a w sobotni wieczór przejdą z rynku do Opactwa w „Marszu Ciszy”.

Mieszkańcy Jarosławia nadal nie potrafią uwierzyć w to, co się stało w Jarosławskim Opactwie. Burmistrz ogłosił żałobę i odwołano wszystkie miejskie wydarzenia kulturalne, sportowe oraz rozrywkowe. Jednocześnie zaplanowano modlitwę ekspiacyjną w jarosławskiej Kolegiacie oraz "Marsz Ciszy".

- Żałoba obowiązuje od czwartku do najbliższej niedzieli (27 września) włącznie. W tym czasie flagi na budynku Ratusza będą przyozdobione kirem - czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie Miasta Jarosławia. Dlatego "Burmistrz miasta zwraca się również z gorącym apelem do mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz prywatnych podmiotów i organizatorów o uszanowanie powagi tej sytuacji oraz powstrzymanie się w najbliższych dniach od organizacji wszelkich inicjatyw o charakterze rozrywkowym".

Jednocześnie Jarosław zatrzyma się na modlitwie i wspólnym czuwaniu. Dzisiaj (25 września) o godz. 18.00 w Kolegiacie pw. Bożego Ciała zostanie odprawiona Msza święta za śp. ks. Stanisława Zbojnowicza oraz wszystkie ofiary brutalnego ataku. O godz. 17:30 Eucharystię poprzedzi nabożeństwo Drogi Krzyżowej, jako ekspiacja za profanację świątyni i osób duchownych.

Mieszkańcy Jarosławia wyszli też z inicjatywą oddolną, jaką będzie sobotni "Marsz ciszy". Wydarzenie rozpocznie się o godz. 19:00 na jarosławskim  rynku, a następnie uczestnicy przejdą w milczeniu do Opactwa. - Pokażmy naszą solidarność i wsparcie dla poszkodowanych oraz ich bliskich. Bądźmy tego dnia razem - czytamy na oficjalnym, czarno-białym plakacie.

W czwartek, 24 września 2026 r., w Jarosławskim Opactwie, 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem duchownych i osoby świeckie, które stanęły w ich obronie. W skutek ataku zmarł 68-letni kapłan, drugi kapłan w ciężkim stanie walczy o życie, a pozostałe ofiary otrzymują konieczną pomoc w placówkach medycznych.

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KAI |

dodane 25.09.2026 14:57

TAGI| JAROSŁAW, MARSZ CISZY, ŻAŁOBA

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