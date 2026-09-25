Stała baza USA w Polsce? MON mówi o postępach w rozmowach  

Rozmowy o stałej amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce posuwają się do przodu – poinformował wiceszef MON Paweł Zalewski po spotkaniach w Waszyngtonie. Jak zaznaczył, ustalenia mogą być znane po grudniowym zatwierdzeniu przeglądu obecności wojsk USA w Europie.
Podkreślił, że USA mają zatwierdzić w grudniu konkluzje z przeglądu swojej obecności w Europie. Wyraził nadzieję, że wtedy strona polska będzie mogła poinformować o rozstrzygnięciach.
Wiceszefowie MON Zalewski i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przebywają z wizytą w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadzą rozmowy m.in. o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce oraz współpracy wojskowej i przemysłowej.
Zalewski przekazał, że razem z Sobkowiak-Czarnecką przeprowadził kolejną turę rozmów, które pokazały, jakie są polskie zdolności, możliwości i oczekiwania, a także pokazały „pewne możliwości po stronie amerykańskiej".
- Stała baza to jest nowy etap bardzo silnej polsko-amerykańskiej współpracy strategicznej. To nie jest wyraz amerykańskiego altruizmu, ale wyraz realizacji amerykańskich interesów strategicznych. Współpraca gospodarcza nie tylko w zakresie przemysłu zbrojnego, ale także w innych dziedzinach powoduje, że Amerykanie mają świadomość, że mają w Polsce interesy, których chcą bronić - powiedział.
Dodał, że stała baza będzie też „czytelnym komunikatem dla Kremla, pokazującym jak silne są związki polsko-amerykańskie".
Poinformował, że rozmowy w sprawie stałej bazy posuwają się do przodu. Zaznaczył, że są one elementem przeglądu amerykańskiej obecności strategicznej w Europie.
- Wiadomo, że do listopada mają być przedstawione propozycje konkluzji z tego przeglądu. W grudniu ma je zatwierdzić Departament Wojny USA i dopiero wówczas będziemy mogli już, mam nadzieję, poinformować o rozstrzygnięciach - oznajmił Zalewski.
Zapowiedział, że polsko-amerykańskie rozmowy będą kontynuowane w przyszłym tygodniu.
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