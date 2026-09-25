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Po tragedii w Jarosławiu Rada KEP apeluje: bez zbiorowej winy

Po tragedii w Jarosławiu Rada KEP apeluje: bez zbiorowej winy  
unsplash Stanowczo przypominamy, że każdy akt wrogości wobec obcokrajowca, pochodzącego z Ukrainy czy jakiegokolwiek innego kraju, jest poważnym naruszeniem podstawowych zasad religii chrześcijańskiej - piszą biskupi.

Atak w Jarosławiu trzeba stanowczo potępić, ale winą za czyn jednej osoby nie wolno obciążać całej społeczności – podkreśla Rada KEP ds. Migrantów i Uchodźców. W apelu przed Światowym Dniem Migranta i Uchodźcy jej członkowie przestrzegają także przed wrogością wobec obcokrajowców i nawołują do odpowiedzialności za słowa.

Każdy akt wrogości wobec obcokrajowca, pochodzącego z Ukrainy czy jakiegokolwiek innego kraju, jest naruszeniem podstawowych zasad chrześcijaństwa - napisali członkowie Rady Komisji Episkopatu Polski ds. Migrantów i Uchodźców. Dodali, że tragiczne wydarzenia z Jarosławia wywołały wstrząs. W niedzielę Kościół katolicki obchodzi 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

Z tej okazji członkowie Rady KEP ds. Migrantów i Uchodźców wystosowali apel, który ma być też odpowiedzią na wydarzenia w Jarosławiu, gdzie obywatel Ukrainy zaatakował nożem pięć osób, z których jedna zmarła, oraz na toczące się od dłuższego czasu w Polsce dyskusje i spory na tle obecności migrantów i uchodźców.

Zaznaczyli, że obrona praw migrantów i uchodźców oraz troska o ich sytuację jest dla Kościoła katolickiego oczywistą konsekwencją ewangelicznego nakazu: „Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie".

Przypomnieli, że w 2022 r. niemal całe polskie społeczeństwo ruszyło z „bezwarunkową i hojną" pomocą uchodźcom wojennym z Ukrainy.

„Tworzyliśmy wspólnotę, solidarną wobec bestialstwa zrodzonego przez zło, opartą o ewangeliczny wymiar relacji z uchodźcami" - stwierdzili autorzy apelu.

Według nich „pomimo niejednokrotnej trudnej i bolesnej przeszłości, pamięć i miłosierdzie nie wykluczają się, lecz wzajemnie uzupełniają i wzmacniają (...). Razem budują społeczeństwa wrażliwe, odpowiedzialne i mądre".

Podkreślili, że pojednanie nie wymaga zapomnienia ani pomniejszania doznanych cierpień. Wymaga natomiast, aby pamięć o przeszłości uczyła odpowiedzialności za teraźniejszość i nie zamykała na drugiego człowieka.

„Stanowczo przypominamy, że każdy akt wrogości wobec obcokrajowca, pochodzącego z Ukrainy czy jakiegokolwiek innego kraju, jest poważnym naruszeniem podstawowych zasad religii chrześcijańskiej. Dotyczy to także ataków słownych, znieważających wypowiedzi w codziennych kontaktach. Promowanie tego typu treści jest nie do pogodzenia z chrześcijańską postawą, która obliguje nas do budowania kultury spotkania, a nie wrogości" - stwierdzili członkowie Rady KEP ds. Migrantów i Uchodźców.

Dodali, że „nasze słowa mogą pogłębiać rany i podziały, ale mogą również przywracać nadzieję, budować zaufanie i otwierać drogę do pojednania".

Zdaniem autorów apelu powściągliwość w mowie nie oznacza milczenia wobec zła, lecz odpowiedzialność za prawdę, sposób jej przekazywania i skutki naszych wypowiedzi.

„Nazywajmy niewłaściwe postępowanie stanowczo, lecz bez poniżania człowieka i bez obciążania całych społeczności winą poszczególnych osób" - prosili.

Przypomnieli apel papieża Leona XIV o „rozbrojenie języka po obu stronach".

„Pamiętając o przeszłości, jesteśmy w relacjach z Ukraińcami (i wszystkimi innymi nacjami) wezwani do dawania świadectwa solidarności i braterskiej miłości, opartej o wzajemne przebaczenie» - czytamy w apelu.

„Nie pozwólmy, aby nasz obraz drugiego człowieka i całych społeczności kształtowały wyłącznie przekazy medialne eksponujące konflikty i naganne zachowanie jednostek" - dodali.

Jak zaznaczyli, pojedynczy czyn, nawet budzący uzasadniony sprzeciw, nie może stać się podstawą potępienia całego narodu czy grupy społecznej.

„Zemsta, rewanż lub odwet są niegodne człowieka i nigdy nie przynoszą dobrego owocu" - ocenili.

Dodali, że tak jak jesteśmy zobowiązani do reagowania na krzywdę i potępiania nagannych zachowań, tak naszym obowiązkiem jest dostrzeganie, docenianie i ukazywania postaw zasługujących na pochwałę. Dotyczy to zarówno Polaków, jak i cudzoziemców.

„W szkołach, miejscach pracy i codziennych relacjach zauważajmy uczciwość, pracowitość, życzliwość, pomoc słabszym i odpowiedzialność za wspólne dobro. Doceniajmy tych, którzy budują porozumienie, wspierają innych i swoim postępowaniem przełamują uprzedzenia" - prosili.

Zaznaczyli, że naszym wspólnym celem jest budowanie zgodnego społeczeństwa, opartego o reguły obowiązującego prawa i wzajemny szacunek, inspirującego się troską Kościoła o kulturę spotkania i mądrej gościnności.

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PAP |

dodane 25.09.2026 17:31

TAGI| KEP, KOMISJA EPISKOPATU POLSKI DS. MIGRANTÓW I UCHODŹCÓW, LIST, ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY

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