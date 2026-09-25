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Odbudowana Notre-Dame to wezwanie dla Kościoła. Słowa Leona XIV

Odbudowana Notre-Dame to wezwanie dla Kościoła. Słowa Leona XIV  
Vatican Media Papież w paryskiej Notre-Dame.

Ogień zniszczył dach Notre-Dame, ale nie odebrał jej znaczenia dla Francuzów. Podczas Nieszporów w odbudowanej katedrze Leon XIV postawił przed Kościołem podobne zadanie: odzyskać misyjny zapał, wyjść do ludzi i dbać o liturgię, która nadaje świątyni życie.

Ta katedra narodziła się na nowo, abyście wraz z nią mogli się odrodzić - mówił Leon XIV do francuskich biskupów, kapłanów i osób konsekrowanych podczas Nieszporów w Notre-Dame. Siedem lat po pożarze świątyni Papież wskazał odbudowaną katedrę jako znak dla Kościoła we Francji: ma być otwarty, misyjny i bliski ludziom, a nie zamykać się przed światem - podaje Vatican News.

2,5 tys. osób w Notre-Dame

W odbudowanej katedrze czekało na Papieża około 2,5 tys. osób: biskupów, kapłanów, diakonów, osób konsekrowanych i seminarzystów. Leon XIV po wejściu do świątyni i adoracji Najświętszego Sakramentu udał się do kaplicy, w której przechowywana jest Korona Cierniowa - jedna z najcenniejszych relikwii chrześcijaństwa, uratowana z pożaru Notre-Dame w 2019 roku.

I właśnie do tamtego dramatycznego wieczoru Ojciec Święty powrócił na początku homilii wygłoszonej podczas wieczornej modlitwy Kościoła.

Tu bije serce narodu

Obraz płonącej katedry siedem lat temu obiegł świat. Jak mówił Papież, pożar uświadomił, że Notre-Dame jest czymś więcej niż zabytkiem i nie należy wyłącznie do katolików.

Powszechne zaangażowanie w jej odbudowę pokazało, jak podkreślił Leon XIV, że właśnie tutaj „bije serce narodu". Notre-Dame jest miejscem, gdzie „przeszłość spotyka się z przyszłością, a niebo z ziemią".

Dziś odbudowana katedra staje się dla Leona XIV obrazem odnowy samego Kościoła. Papież wezwał francuskich duchownych i osoby konsekrowane, by pozwolili się zainspirować temu, co wydarzyło się z Notre-Dame. Skoro mogła odrodzić się katedra, odrodzić ma się także Kościół w swoim misyjnym zapale.

Nie odgradzajcie się od swojej epoki

„Wspólnota chrześcijańska nie jest schronieniem, do którego można się wycofać, aby odgrodzić się od swojej epoki" - podkreślił Leon XIV.

Kościół - mówił - ma otwierać się na wszystkich: przyjmować ludzi z peryferii, tych, którzy są daleko, oraz obcych. Ta obecność nie może ograniczać się do Paryża czy wielkich ośrodków miejskich.

„Bądźcie Kościołem żywym, różnorodnym i bliskim ludziom" - zaapelował Papież. Wskazał także na świeckich, którzy są „żywą forpocztą Kościoła na rozdrożach codziennego życia".

Katedra bez liturgii straciłaby duszę

W miejscu odwiedzanym przez miliony ludzi Leon XIV przestrzegł przed sprowadzaniem Notre-Dame do zachwycającego dzieła architektury. „Katedra nie jest jedynie kamienną oprawą do podziwiania" - zaznaczył. Pozbawiona liturgii „utraciłaby swoją duszę".

W świecie, któremu - jak wskazał - brakuje „pełni, głębi i obietnicy przyszłości", liturgia może stać się „promieniem nadziei" i „oazą pokoju w społeczeństwie nadmiernie połączonym i hałaśliwym".

Dlatego Papież zaapelował do duchownych o troskę o godność i piękno celebracji, także w niewielkich wspólnotach.

Ponad osobiste upodobania

Jak podaje Vatian News Leon XIV wskazał również na jedność jako warunek wiarygodności Kościoła. „Przedkładajcie komunię z Następcą Piotra i z Kościołem ponad wasze osobiste upodobania" - mówił.

Taki Kościół pojednany wewnętrznie może stać się znakiem dla podzielonego świata. „Razem będziemy profetycznym znakiem tego, że pojednany świat jest możliwy" - podkreślił.

Na zakończenie Papież skierował spojrzenia uczestników Nieszporów ku XIV-wiecznej figurze Matki Bożej z Dzieciątkiem, której nie zniszczył pożar. Powierzył Maryi francuski Kościół i cały naród.

„Ta katedra narodziła się na nowo, abyście wraz z nią mogli się odrodzić w nowym porywie świętości i codziennej misji" - powiedział Leon XIV.

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VATICANNEWS.VA |

dodane 25.09.2026 18:34

TAGI| LEON XIV, NOTRE DAME, PAPIEŻ, PARYŻ, PIELGRZYMKA, PODRÓŻ APOSTOLSKA

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