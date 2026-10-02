Polska wśród kluczowych sojuszników. Król Norwegii o zagrożeniach  

Polska znalazła się wśród państw, z którymi Norwegia zacieśnia współpracę w obliczu rosnących zagrożeń. W swojej pierwszej mowie tronowej Haakon VIII zapowiedział rozbudowę sił zbrojnych i dalszą pomoc Ukrainie, ostrzegając przed najpoważniejszą sytuacją w polityce bezpieczeństwa od II wojny światowej.

Znaczna część wystąpienia była poświęcona napiętej sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwu. Król mówił o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, nieprzewidywalności polityki Stanów Zjednoczonych i rosnących barierach handlowych. Wskazał też państwa w Europie i Ameryce Północnej, z którymi Norwegia zacieśnia współpracę.

– Norwegia zacieśnia również współpracę z najważniejszymi sojusznikami w Europie i Ameryce Północnej, takimi jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Polska i Kanada – powiedział Haakon VIII.

Król zapowiedział dalszą rozbudowę sił zbrojnych i wzmocnienie bezpieczeństwa na północy kraju. Wsparcie wojskowe, cywilne i humanitarne dla Ukrainy ma być utrzymane na wysokim poziomie.

– Stoimy w obliczu najpoważniejszej sytuacji w polityce bezpieczeństwa od czasu II wojny światowej – podkreślił Haakon.

W części poświęconej sprawom krajowym Haakon VIII zapowiedział zaostrzenie wymagań wobec osób chcących osiedlić się w Norwegii.

– Osoby, które przyjeżdżają do Norwegii, będą spotykały się z wyraźniejszymi wymaganiami i oczekiwaniami, by uczyć się norweskiego, uczestniczyć w życiu społecznym i podejmować pracę – powiedział król.

Haakon VIII objął tron 28 sierpnia po śmierci ojca, króla Haralda V. W piątkowej uroczystości towarzyszyła mu następczyni tronu księżniczka Ingrid Alexandra. Królowa Mette-Marit nie wzięła udziału z powodu złego stanu zdrowia po przeszczepie płuc.