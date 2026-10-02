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Żołnierze nauczą uczniów reagować na zagrożenia. Ruszył nabór

Żołnierze nauczą uczniów reagować na zagrożenia. Ruszył nabór  
unsplash Trzygodzinne zajęcia będą realizowane od 28 października do 18 grudnia.

Jak wezwać pomoc, bezpiecznie się ewakuować i poradzić sobie w sytuacji kryzysowej? Tego mają uczyć żołnierze podczas szóstej edycji „Edukacji z wojskiem”. Nabór szkół już trwa, a trzygodzinne szkolenia rozpoczną się 28 października.

O starcie nowej edycji powinfomowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nabór szkół podstawowych i ponadpodstawowych już ruszył.

Prowadzone przez żołnierzy Wojska Polskiego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla uczniów to wspólny program resortów edukacji oraz obrony narodowej. MEN podkreśliło, że to „modelowy przykład działań międzyresortowych, których celem jest budowanie odporności i kształtowanie odpowiednich postaw na wypadek różnego rodzaju kryzysów i zagrożeń”. 

Jak poinformowało, w czwartek rozpoczął się nabór do szóstej edycji programu. Szkoły nie mogą zgłosić się samodzielnie - robią to samorządy lub właściwi ministrowie będący organami prowadzącymi - poprzez ankietę w Systemie Informacji Oświatowej.

Trzygodzinne zajęcia będą realizowane od 28 października do 18 grudnia br.

Jak podkreślił resort edukacji, program to „dodatkowa oferta, która wpisuje się w podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2026/2027 i stanowi uzupełnienie dla zajęć obligatoryjnych, których nowa podstawa programowa kładzie szczególny nacisk na odporność, bezpieczeństwo i postawy patriotyczne”. 

Jak informowano podczas poprzednich edycji „Edukacji z wojskiem”, główny cel programu to wykształcenie w uczniach odpowiednich reakcji na nagłe sytuacje kryzysowe, zbudowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa, obrony i ochrony ludności. Zajęcia łączyły teorię i praktykę. Uczniowie zapoznawali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji, organizacji schronienia, bezpieczeństwa cyfrowego czy udzielania pierwszej pomocy.

Żołnierze w poszczególnych edycjach prowadzili szkolenia w salach lekcyjnych, na salach gimnastycznych, boiskach lub przyszkolnych terenach zieleni. Wiedzę przekazywali w sposób dostosowany do wieku uczniów.

Program realizowano w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych we wszystkich grupach wiekowych z wyjątkiem klas VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych, w których realizowany jest przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa.

W dotychczasowych pięciu edycjach żołnierze przeszkolili ponad pół miliona uczniów z całej Polski.

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PAP |

dodane 02.10.2026 16:08

TAGI| EDUKACJA Z WOJSKIEM, PROGRAM, SZKOŁA

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