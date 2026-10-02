Żołnierze nauczą uczniów reagować na zagrożenia. Ruszył nabór  

Jak wezwać pomoc, bezpiecznie się ewakuować i poradzić sobie w sytuacji kryzysowej? Tego mają uczyć żołnierze podczas szóstej edycji „Edukacji z wojskiem”. Nabór szkół już trwa, a trzygodzinne szkolenia rozpoczną się 28 października.
O starcie nowej edycji powinfomowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nabór szkół podstawowych i ponadpodstawowych już ruszył.
Prowadzone przez żołnierzy Wojska Polskiego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla uczniów to wspólny program resortów edukacji oraz obrony narodowej. MEN podkreśliło, że to „modelowy przykład działań międzyresortowych, których celem jest budowanie odporności i kształtowanie odpowiednich postaw na wypadek różnego rodzaju kryzysów i zagrożeń”.
Jak poinformowało, w czwartek rozpoczął się nabór do szóstej edycji programu. Szkoły nie mogą zgłosić się samodzielnie - robią to samorządy lub właściwi ministrowie będący organami prowadzącymi - poprzez ankietę w Systemie Informacji Oświatowej.
Trzygodzinne zajęcia będą realizowane od 28 października do 18 grudnia br.
Jak podkreślił resort edukacji, program to „dodatkowa oferta, która wpisuje się w podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2026/2027 i stanowi uzupełnienie dla zajęć obligatoryjnych, których nowa podstawa programowa kładzie szczególny nacisk na odporność, bezpieczeństwo i postawy patriotyczne”.
Jak informowano podczas poprzednich edycji „Edukacji z wojskiem”, główny cel programu to wykształcenie w uczniach odpowiednich reakcji na nagłe sytuacje kryzysowe, zbudowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa, obrony i ochrony ludności. Zajęcia łączyły teorię i praktykę. Uczniowie zapoznawali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji, organizacji schronienia, bezpieczeństwa cyfrowego czy udzielania pierwszej pomocy.
Żołnierze w poszczególnych edycjach prowadzili szkolenia w salach lekcyjnych, na salach gimnastycznych, boiskach lub przyszkolnych terenach zieleni. Wiedzę przekazywali w sposób dostosowany do wieku uczniów.
Program realizowano w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych we wszystkich grupach wiekowych z wyjątkiem klas VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych, w których realizowany jest przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa.
W dotychczasowych pięciu edycjach żołnierze przeszkolili ponad pół miliona uczniów z całej Polski.
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