Chcą beatyfikacji abp. Ignacego Tokarczuka  

Do metropolity przemyskiego abp. Adama Szala skierowano wniosek o podjęcie procesu informacyjnego w celu wyniesienia na ołtarze śp. abp. Ignacego Tokarczuka. Jak podał portal wAkcji24.pl, który dotarł do dokumentu, pismo zostało zarejestrowane w Kurii Metropolitalnej w Przemyślu 30 września 2026 roku. Pod dokumentem podpisały się 23 osoby.
„Niniejszym zwracamy się do Jego Ekscelencji Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego o podjęcie procesu informacyjnego w celu wyniesienia na ołtarze Kościoła Powszechnego śp. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka (1918–2012), pierwszego metropolity przemyskiego” – napisano w liście skierowanym do abp. Adama Szala.
Sygnatariusze wskazują na świadectwo życia i działalności duszpasterskiej abp. Tokarczuka, szczególnie jego postawę w okresie komunistycznym. Podkreślają jego męstwo, wierność Bogu i Kościołowi oraz praktykowaną przez niego cnotę ubóstwa.
W piśmie przypomniano m.in. budowę ok. 400 obiektów sakralnych i parafialnych bez zezwoleń władz komunistycznych, rozwój sieci parafialnej, wzrost liczby powołań kapłańskich, reformę studiów teologicznych, rozwój formacji świeckich, działalności charytatywnej i społecznej oraz wspieranie misyjności Kościoła.
Autorzy wniosku wskazują również na utrzymującą się po śmierci hierarchy pamięć o jego działalności. Wspominają o ulicach i placach nazwanych jego imieniem, publikacjach poświęconych jego życiu oraz osobach i grupach pielgrzymkowych odwiedzających jego grób w podziemiach katedry przemyskiej.
Pod wnioskiem podpisali się: ks. prof. dr hab. Józef Wołczański (Kraków), ks. prof. dr hab. Jarosław Wąsowicz SDB (Warszawa), ks. prof. UR dr hab. Piotr Steczkowski (Rzeszów), prof. dr hab. Jan Draus (Rzeszów), prof. UMK dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska (Toruń), prof. dr hab. Mirosław Golon (Toruń), dr hab. Dariusz Iwaneczko (Przemyśl), dr hab. Krzysztof Kaczmarski (Krosno), dr hab. Mariusz Krzysztofiński (Rzeszów), prof. UW dr hab. Jan Majchrowski (Warszawa), dr Jan Musiał (Przemyśl), prof. dr hab. Andrzej Nowak (Kraków), prof. dr hab. Wojciech Polak (Toruń), dr hab. Karol Polejowski (Warszawa), prof. dr hab. Mieczysław Ryba (Lublin), dr Andrzej Sznajder (Katowice), dr Mateusz Szpytma (Warszawa), prof. dr hab. Ryszard Terlecki (Kraków), red. Bronisław Wildstein (Warszawa), prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (Warszawa), dr Zbigniew K. Wójcik (Rzeszów), red. Krzysztof Wyszkowski (Sopot–Warszawa) oraz prof. dr hab. Jan Żaryn (Warszawa).
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