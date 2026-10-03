O potrzebie zachowania wierności Następcy Piotra oraz jego nauczaniu przypomniał Leon XIV niemieckim kapłanom z Kolegium Campo Santo w Watykanie. Powstało ono przed 150 laty jako miejsce schronienia dla niemieckich księży, nękanych w ojczyźnie polityką kulturkampfu kanclerza Bismarcka. Również i dziś kolegium to ma być bezpiecznym miejscem formacji – powiedział Ojciec Święty.

Kapłańskie Kolegium Campo Santo znajduje się wewnątrz Watykanu przy cmentarzu niemieckim. Jego początki jako ośrodka dla pielgrzymów przybywających do Rzymu z terytorium cesarstwa sięgają VIII wieku. W XIX w. miejsce to – jak przypomniał Papież – nabrało szczególnego znaczenia dla kapłanów z terenów Cesarstwa Niemieckiego, po tym jak polityka kulturkampfu utrudniła, a niekiedy nawet całkowicie uniemożliwiła działalność duchowieństwa.

„Dzięki gościnności Arcybractwa Campo Santo Teutonico stało się ono miejscem schronienia i studiów dla księży pochodzących z obszaru niemieckojęzycznego, przekształcając się następnie w coraz ważniejsze centrum archeologii chrześcijańskiej, historii Kościoła i badań nad chrześcijańskimi korzeniami” – powiedział Papież.

Nawiązując do dramatycznych okoliczności powstania Kolegium, Papież podkreślił, że również dziś ma ono być bezpiecznym miejscem formacji, którym kapłani mogą rozwijać się pod względem intelektualnym i duchowym, aby móc potem odpowiadać na pytania ludzi w swoich czasów i dawać świadectwo o swej wierze w obliczu wielkich wyzwań współczesności.

W tym kontekście Leon XIV podkreślił, że szczególną cechą niemieckiego kolegium Campo Sancto jest wyjątkowa bliskość grobu św. Piotra. W historii tej instytucji od samego początku wiązało się to z wiernym przywiązaniem do Papieża. Z tego też względu Benedykt XVI nadał jej tytuł kolegium papieskiego. Leon XIV podkreślił, że z tego zaszczytu wynikają też zobowiązania. Kolegium ma strzec bliskości i jedności z Następcą Piotra oraz wierności głoszonej przez niego apostolskiej wierze.

Leon XIV podkreślił, że to właśnie ta sama wiara w Chrystusa jest podstawą jedności Jego uczniów, o którą Pan Jezus modlił się w Wieczerniku, ponieważ to od niej zależy wiarygodność naszego świadectwa. „Przyłączcie się do tej żarliwej modlitwy Jezusa, proście o dar, aby wspólnota waszego Kolegium była miejscem, w którym ta jedność jest konkretnie praktykowana i uwidaczniana” – powiedział Ojciec Święty.