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Leon XIV apeluje do niemieckich księży o dochowanie wierności Papieżowi

Leon XIV apeluje do niemieckich księży o dochowanie wierności Papieżowi  
Vatican media

O potrzebie zachowania wierności Następcy Piotra oraz jego nauczaniu przypomniał Leon XIV niemieckim kapłanom z Kolegium Campo Santo w Watykanie. Powstało ono przed 150 laty jako miejsce schronienia dla niemieckich księży, nękanych w ojczyźnie polityką kulturkampfu kanclerza Bismarcka. Również i dziś kolegium to ma być bezpiecznym miejscem formacji – powiedział Ojciec Święty.

Kapłańskie Kolegium Campo Santo znajduje się wewnątrz Watykanu przy cmentarzu niemieckim. Jego początki jako ośrodka dla pielgrzymów przybywających do Rzymu z terytorium cesarstwa sięgają VIII wieku. W XIX w. miejsce to – jak przypomniał Papież – nabrało szczególnego znaczenia dla kapłanów z terenów Cesarstwa Niemieckiego, po tym jak polityka kulturkampfu utrudniła, a niekiedy nawet całkowicie uniemożliwiła działalność duchowieństwa.

„Dzięki gościnności Arcybractwa Campo Santo Teutonico stało się ono miejscem schronienia i studiów dla księży pochodzących z obszaru niemieckojęzycznego, przekształcając się następnie w coraz ważniejsze centrum archeologii chrześcijańskiej, historii Kościoła i badań nad chrześcijańskimi korzeniami” – powiedział Papież.

Nawiązując do dramatycznych okoliczności powstania Kolegium, Papież podkreślił, że również dziś ma ono być bezpiecznym miejscem formacji, którym kapłani mogą rozwijać się pod względem intelektualnym i duchowym, aby móc potem odpowiadać na pytania ludzi w swoich czasów i dawać świadectwo o swej wierze w obliczu wielkich wyzwań współczesności.

W tym kontekście Leon XIV podkreślił, że szczególną cechą niemieckiego kolegium Campo Sancto jest wyjątkowa bliskość grobu św. Piotra. W historii tej instytucji od samego początku wiązało się to z wiernym przywiązaniem do Papieża. Z tego też względu Benedykt XVI nadał jej tytuł kolegium papieskiego. Leon XIV podkreślił, że z tego zaszczytu wynikają też zobowiązania. Kolegium ma strzec bliskości i jedności z Następcą Piotra oraz wierności głoszonej przez niego apostolskiej wierze.

Leon XIV podkreślił, że to właśnie ta sama wiara w Chrystusa jest podstawą jedności Jego uczniów, o którą Pan Jezus modlił się w Wieczerniku, ponieważ to od niej zależy wiarygodność naszego świadectwa. „Przyłączcie się do tej żarliwej modlitwy Jezusa, proście o dar, aby wspólnota waszego Kolegium była miejscem, w którym ta jedność jest konkretnie praktykowana i uwidaczniana” – powiedział Ojciec Święty.

Leon XIV do Polaków: chrońcie każde życie. Papież przypomniał też o szacunku dla liturgii

GOSC.PL DODANE 27.05.2026 AKTUALIZACJA 27.05.2026

Leon XIV do Polaków: chrońcie każde życie. Papież przypomniał też o szacunku dla liturgii

Podczas środowej audiencji generalnej papież Leon XIV zaapelował do Polaków o ochronę życia „od poczęcia do naturalnej śmierci” oraz podziękował matkom za przekazywanie daru życia. W katechezie poświęconej reformie liturgicznej Soboru Watykańskiego II Ojciec Święty przypomniał także, że liturgia wymaga wierności Kościołowi i szacunku wobec obowiązujących norm. »

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dodane 03.10.2026 12:53

TAGI| LEON XIV, NIEMCY

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