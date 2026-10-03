W Porto-Vecchio na Korsyce zatrzymano dwóch młodych mężczyzn w związku ze zniszczeniem figury Najświętszej Maryi Panny. W czwartek, 1 października kilkadziesiąt osób zgromadziło się w miejscu zdarzenia, aby zaprotestować przeciwko profanacji. Wieczorem mieszkańcy uczestniczyli natomiast w modlitwie wynagradzającej.
Do zniszczenia figury doszło w nocy ze środy na czwartek przy rondzie Stabiacciu, na południowym wyjeździe z Porto-Vecchio. Nagranie zdarzenia, które pojawiło się w internecie, pokazuje dwóch mężczyzn niszczących figurę.
Sprawą zajmuje się prokuratura w Ajaccio. Incydent wywołał oburzenie mieszkańców. Według lokalnych mediów przed posterunkiem policji zgromadziło się od kilkudziesięciu do ponad stu osób.
„To oburzające, ponieważ bezczeszczą to, co jest najświętsze” – powiedział ks. Thibault Lambert, proboszcz parafii, do której należy figura. Duchowny poinformował również o złożeniu zawiadomienia do prokuratury.
Akt wandalizmu potępił burmistrz Porto-Vecchio Jean-Christophe Angelini. Przypomniał, że figura została ustawiona przy rondzie Stabiacciu z inicjatywy władz miasta. „Ten symbol, do którego mieszkańcy Porto-Vecchio są głęboko przywiązani, został (...) zniszczony” – napisał, domagając się „stanowczej i szybkiej reakcji” władz.
Modlitwa wynagradzająca
W czwartek wieczorem parafia zorganizowała w miejscu zniszczenia figury modlitwę wynagradzającą. Początkowo nabożeństwo miało odbyć się w kościele i było związane z rozpoczęciem Miesiąca Różańca Świętego, jednak po profanacji przeniesiono je na rondo Stabiacciu.
W modlitwie uczestniczyli liczni mieszkańcy. Parafia podkreśliła, że mimo smutku po zniszczeniu figury zgromadzenie stało się okazją do wyrażenia przywiązania do Matki Bożej i jedności lokalnej wspólnoty.
Burmistrz zapowiedział, że zniszczona figura zostanie „jak najszybciej” zastąpiona nową, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i lokalną tradycją.
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