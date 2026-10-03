Nowa opinia biegłych ws. sprawcy ataku w Jarosławiu

Do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu wpłynęła nowa opinia biegłych psychiatrów dotycząca stanu zdrowia Ihora M., podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu. Z dokumentu wynika, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia przeprowadzenie z nim czynności procesowych.
Jak poinformowała rzeczniczka przemyskiej prokuratury okręgowej Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, biegli powołani do oceny stanu zdrowia Ihora M. wskazali, że w dalszym ciągu ujawnia on objawy psychotyczne.
– Te objawy manifestują się pod postacią dezorganizacji myślenia i urojeniowej interpretacji wydarzeń. Podejrzany manifestuje również bezkrytyczne przekonanie o prawdziwości swoich doznań psychotycznych – przekazała rzeczniczka.
Biegli psychiatrzy jednoznacznie orzekli, że Ihor M. bezwzględnie wymaga dalszego leczenia. Zgodnie z decyzją sądu środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania mają być nadal wykonywane w warunkach szpitala psychiatrycznego na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.
Jak podała prokuratura, w konkluzji biegli odnieśli się do stanu zdrowia podejrzanego z wcześniejszego okresu.
– Porównując obecny stan psychiczny Ihora M. ze stanem z 24 i 25 września 2026 r., dostrzegli pewną, lecz wciąż nieznaczną i niestabilną poprawę, która przejawia się m.in. w ustąpieniu wrogości – powiedziała Taciuch-Kurasiewicz.
Ze względu na brak możliwości ogłoszenia zarzutów śledczy planują ponowienie procedury oceny stanu zdrowia podejrzanego. Prokuratura zapowiada, że w ciągu kilkunastu dni wyda kolejne postanowienie o powołaniu dwóch biegłych psychiatrów, aby ustalić, czy stan psychiczny Ihora M. pozwoli na wykonanie zaplanowanych czynności procesowych.
Postanowienie o przedstawieniu zarzutów zostało już wydane, jednak stan zdrowia podejrzanego stanowi formalną przeszkodę do ich ogłoszenia i przesłuchania.
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