info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Wyciekły dane z serwisu turystycznego Wakacje.pl
rss newsletter facebook twitter

Wyciekły dane z serwisu turystycznego Wakacje.pl

Wyciekły dane z serwisu turystycznego Wakacje.pl  
Henryk Przondziono/Foto Gość

W serwisie turystycznym Wakacje.pl doszło do incydentu bezpieczeństwa, który polegał na nieuprawnionym dostępie do części służbowych skrzynek pocztowych oraz systemu obsługi klientów - poinformował serwis. Okoliczności zdarzenia analizować mają eksperci ds. cyberbezpieczeństwa.

Serwis Wakacje.pl w komunikacie na swojej stronie internetowej poinformował, że do wycieku doszło 29 września. Wśród wykradzionych danych znalazły się potencjalnie adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów.

Serwis zapewnił, że incydent nie dotyczył systemów płatności Wakacje.pl. Dodał, że każda osoba, której dotyczył wyciek, otrzymała informację z zaleceniami, w tym z rekomendacją zastrzeżenia numeru PESEL. 

W komunikacie podkreślono, że zaraz po wykryciu incydentu uruchomione zostały procedury bezpieczeństwa, a sprawę przejęli eksperci ds. cyberbezpieczeństwa.

„Pragniemy podkreślić, że dane, do których uzyskano dostęp, nie pozwalają na zalogowanie się do Panelu Klienta na stronie Wakacje.pl i przez aplikację Wakacje.pl. Zapewniamy również, że incydent nie dotyczył systemów płatności Wakacje.pl” - napisano w komunikacie.

Serwis zapewnił ponadto, że incydent nie wpłynął na bieżące rezerwacje. „Warto natomiast zachować czujność wobec wiadomości z prośbą o płatności lub zmianę danych rezerwacji i weryfikować je u swojego doradcy, ponieważ atakujący może wykorzystać dane, do których uzyskano dostęp, do akcji prowadzących do wyłudzeń płatności, podszywając się pod Wakacje.pl” - ostrzegł serwis.

Dodał, że o wycieku poinformowano zespół reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa, który działa w NASK, i Urząd Ochrony Danych Osobowych. Sprawa ma zostać także zgłoszona do organów ścigania.

W komunikacie serwis zalecił zachowanie szczególnej ostrożności podczas połączeń telefonicznych z?nieznanych numerów oraz weryfikować wszelkie próby, np. pod pretekstem zarządzania rezerwacją.

Serwis zalecił także zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel lub na gov.pl oraz rozważenie zastrzeżenia paszportu.

Dodatkowe pytania można zadawać pod adresem: iodo@wakacje.pl.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 03.10.2026 18:31

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, CYBERATAKI, CYBERBEZPIECZEŃSTWO, CYBERPRZESTĘPSTWA, KOMUNIKACJA, PAP, RÓŻNE, TRANSPORT, URLOPY, WAKACJE

PRZECZYTAJ TAKŻE
Modlitwy i rytuały na terenie Al-Aksy. Kolejne napięcia w Jerozolimie | Wakacje z duchami | Wspomnienia o atakach na World Trade Center nie mają daty ważności | Operowało lotnictwo wojskowe, alert RCB ogłoszony w dwóch województwach już odwołany | Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi

Naszym zdaniem

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Różańcowe życie

ks Leszek Smoliński

Różańcowe życie

Nie zawsze życie jest usłane różami. To jedno z tych powiedzeń, których prawdziwości nie trzeba nikomu udowadniać.

Papieskie pielgrzymki

Maria Słowiej

Papieskie pielgrzymki

Nie, nie te papieża Leona. Te, do których wracamy wspomnieniami: papieża Jana Pawła II, dziś świętego, do Polski.

Spowiedź z „grzechów ekologicznych”?

Andrzej Macura

Spowiedź z „grzechów ekologicznych”?

Ciekawe kto potrafi wyznaczyć ostrą granice między użyciem a nadużyciem.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wyciekły dane z serwisu turystycznego Wakacje.pl

Wyciekły dane z serwisu turystycznego Wakacje.pl

Dobrze zastrzec numer PESEL. Okoliczności analizować mają eksperci ds. cyberbezpieczeństwa.

Za kratami

Nowa opinia biegłych ws. sprawcy ataku w Jarosławiu

Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Korsyka: Dwóch młodych mężczyzn zatrzymanych po zniszczeniu figury Matki Bożej

Korsyka: Dwóch młodych mężczyzn zatrzymanych po zniszczeniu figury Matki Bożej

"Bezczeszczą to, co jest najświętsze."

Leon XIV apeluje do niemieckich księży o dochowanie wierności Papieżowi

Leon XIV apeluje do niemieckich księży o dochowanie wierności Papieżowi

Spotkanie w Kolegium Campo Santo w Watykanie.

Chcą beatyfikacji abp. Ignacego Tokarczuka

Chcą beatyfikacji abp. Ignacego Tokarczuka

Pod dokumentem podpisały się 23 osobistości.

Nawrocki uderza w rząd: finanse publiczne „idą na ścianę”

Nawrocki uderza w rząd: finanse publiczne „idą na ścianę”

Karol Nawrocki ostro skrytykował rząd Donalda Tuska za zadłużenie państwa i wezwał premiera do odwołania ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Podczas spotkania w Stargardzie zarzucił też szefowi rządu odwracanie uwagi od problemów gospodarczych i zażądał obniżenia ceny benzyny do 5,19 zł za litr.

Spór o unijną kasę. 17 państw broni środków na wieś i regiony

Spór o unijną kasę. 17 państw broni środków na wieś i regiony

Nowe wydatki na obronność i konkurencyjność nie mogą oznaczać kolejnych cięć dla rolnictwa i regionów – przekonują przywódcy 17 państw UE, w tym Donald Tusk. We wspólnym liście ostrzegają, że ograniczenie tych środków osłabi Unię i może podważyć społeczne poparcie dla integracji.

Ebola zbiera tragiczne żniwo w DRK. Ponad 4 tys. zmarłych

Ebola zbiera tragiczne żniwo w DRK. Ponad 4 tys. zmarłych

Ponad 4 tys. ofiar śmiertelnych i 8300 potwierdzonych zachorowań – taki bilans epidemii eboli podały władze Demokratycznej Republiki Konga. Mimo oznak słabnięcia transmisji w części prowincji Ituri epidemia pozostaje nieopanowana, a kolejne zakażenia odnotowano także w innych regionach kraju.

Żołnierze nauczą uczniów reagować na zagrożenia. Ruszył nabór

Żołnierze nauczą uczniów reagować na zagrożenia. Ruszył nabór

Jak wezwać pomoc, bezpiecznie się ewakuować i poradzić sobie w sytuacji kryzysowej? Tego mają uczyć żołnierze podczas szóstej edycji „Edukacji z wojskiem”. Nabór szkół już trwa, a trzygodzinne szkolenia rozpoczną się 28 października.

Polska wśród kluczowych sojuszników. Król Norwegii o zagrożeniach

Polska wśród kluczowych sojuszników. Król Norwegii o zagrożeniach

Polska znalazła się wśród państw, z którymi Norwegia zacieśnia współpracę w obliczu rosnących zagrożeń. W swojej pierwszej mowie tronowej Haakon VIII zapowiedział rozbudowę sił zbrojnych i dalszą pomoc Ukrainie, ostrzegając przed najpoważniejszą sytuacją w polityce bezpieczeństwa od II wojny światowej.

Bieda w UE ma wiele twarzy. Polska poprawiła swoją pozycję

Bieda w UE ma wiele twarzy. Polska poprawiła swoją pozycję

O ubóstwie decydują nie tylko dochody, lecz także koszty mieszkania, możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb i umiejętności cyfrowe. Analiza sytuacji w państwach UE z lat 2015-2023 pokazuje poprawę sytuacji Polski, ale też utrzymujące się duże różnice między krajami.

Leon XIV: sztuka chroni iskrę, której nie mają algorytmy

Leon XIV: sztuka chroni iskrę, której nie mają algorytmy

Sztuka potrafi wydobyć pytania i pragnienia, które giną w nadmiarze gotowych odpowiedzi. Podczas spotkania z artystami w Watykanie Leon XIV podkreślił, że ich twórczość pomaga człowiekowi szukać sensu i Boga, a w epoce sztucznej inteligencji ma szczególne zadanie: strzec człowieczeństwa.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 04.10.2026
« » Październik 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
22°C Niedziela
wieczór
18°C Poniedziałek
noc
14°C Poniedziałek
rano
20°C Poniedziałek
dzień
wiecej »
 