Dwie osoby zginęły, a 11 uratowano ze statku na Morzu Czarnym, na pokładzie którego wybuchł pożar - przekazało w poniedziałek ministerstwo spraw wewnętrznych Rumunii. Według rumuńskich mediów pożar na tureckim statku wybuchł po tym, gdy jednostka została trafiona dronem.

Jak podało w komunikacie MSW w Bukareszcie, w poniedziałek około godz. 11 czasu lokalnego czasu (godz. 10 czasu polskiego) funkcjonariusze straży przybrzeżnej zostali poinformowani przez Morskie Centrum Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa w Konstancy o tym, że na pokładzie statku handlowego, znajdującego się w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii, około 30 mil morskich na południe od miejscowości Sfantu Gheorghe, wybuchł pożar. W wyniku podjętej akcji poszukiwawczo-ratunkowej uratowano 11 osób i odnaleziono dwie ofiary śmiertelne.

Dodano, że trzech spośród uratowanych zostało zabranych śmigłowcami MSW do szpitala, natomiast pozostałych osiem osób jest w dobrym stanie i nie wymaga hospitalizacji.

Rumuński portal Digi24 powiadomił, że chodzi o turecki statek przewożący zboże, a do zdarzenia doszło w pobliżu platformy wiertniczej obsługiwanej przez rumuńską spółkę energetyczną OMV Petrom. Z kolei agencja Reutera poinformowała, że z danych serwisu VesselFinder.com wynika, iż statek pływający pod banderą karaibskiego państwa Saint Kitts i Nevis zmierzał do Rawenny we Włoszech, a ostatnim portem, do którego zawinął, był Izmaił na Ukrainie.

Położony w Delcie Dunaju port Izmaił znajduje się w obwodzie odeskim, tuż przy granicy z Rumunią. Rosja od kilku miesięcy prowadzi intensywne ataki powietrzne wymierzone w ukraińskie porty.