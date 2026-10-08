Rosyjski atak na autobusy w Kramatorsku. Co najmniej 33 zabitych  

Co najmniej 33 osoby zginęły, a 18 zostało rannych w rosyjskim ataku na autobusy z cywilnymi pasażerami w Kramatorsku – poinformowały ukraińskie służby ratunkowe. Po uderzeniu władze poleciły wstrzymać transport publiczny w mieście i pobliskim Słowiańsku.

33 osoby zginęły, a kolejnych 18 zostało rannych w rosyjskim uderzeniu w autobus rejsowy w Kramatorsku, w którym znajdowali się ludzie - podała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.

Nieco wcześniej szef władz wojskowych obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin pisał o 30 ofiarach śmiertelnych ataku.

„Rosjanie specjalnie atakują cywilów. Dla nich autobus z pasażerami jest atrakcyjnym celem właśnie dlatego, że jednym uderzeniem można zabić jak najwięcej ludzi” – oświadczył Fiłaszkin w komunikatorze Telegram.

"Kolejnym dowodem jest dzisiejsza tragedia w Kramatorsku, gdzie Rosjanie w jednej chwili zabili 30 osób, a kolejnych 18 ranili" - podkreślił.

Fiłaszkin poinformował, że w związku z atakiem polecił władzom wojskowym w Kramatorsku i niedalekim Słowiańsku wstrzymanie ruchu transportu publicznego.

Wcześniej szef władz regionu pisał o śmierci 12 oraz rannych 14 osobach.

„Co najmniej 12 osób zginęło na skutek rosyjskiego uderzenia w Kramatorsku. Życie 12 (osób), które Rosja zabrała w jedną chwilę. To nie są następstwa wojny i nie sucha statystyka. Są to ludzie, których zabiła rosyjska armia” – oświadczał na Telegramie.

Fiłaszkin opublikował zdjęcia, na których widać płonący bus, zwany w Ukrainie marszrutką.

Doniecka prokuratura obwodowa podała następnie, że celem ataku Rosjan były dwa rejsowe autobusy. „W centrum uderzenia znalazły się dwa autobusy rejsowe, które przeciwnik zaatakował najprawdopodobniej z zastosowaniem (kierowanej bomby szybującej) UMPB D-30SN” - napisano w komunikacie.

Na zdjęciach opublikowanych przez prokuraturę, oprócz palących się pojazdów, widać było zapikselowane ciała leżące na asfalcie.