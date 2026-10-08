Rosyjski atak na autobusy w Kramatorsku. Co najmniej 33 zabitych  

Co najmniej 33 osoby zginęły, a 18 zostało rannych w rosyjskim ataku na autobusy z cywilnymi pasażerami w Kramatorsku – poinformowały ukraińskie służby ratunkowe. Po uderzeniu władze poleciły wstrzymać transport publiczny w mieście i pobliskim Słowiańsku.
33 osoby zginęły, a kolejnych 18 zostało rannych w rosyjskim uderzeniu w autobus rejsowy w Kramatorsku, w którym znajdowali się ludzie - podała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.
Nieco wcześniej szef władz wojskowych obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin pisał o 30 ofiarach śmiertelnych ataku.
„Rosjanie specjalnie atakują cywilów. Dla nich autobus z pasażerami jest atrakcyjnym celem właśnie dlatego, że jednym uderzeniem można zabić jak najwięcej ludzi” – oświadczył Fiłaszkin w komunikatorze Telegram.
"Kolejnym dowodem jest dzisiejsza tragedia w Kramatorsku, gdzie Rosjanie w jednej chwili zabili 30 osób, a kolejnych 18 ranili" - podkreślił.
Fiłaszkin poinformował, że w związku z atakiem polecił władzom wojskowym w Kramatorsku i niedalekim Słowiańsku wstrzymanie ruchu transportu publicznego.
Wcześniej szef władz regionu pisał o śmierci 12 oraz rannych 14 osobach.
„Co najmniej 12 osób zginęło na skutek rosyjskiego uderzenia w Kramatorsku. Życie 12 (osób), które Rosja zabrała w jedną chwilę. To nie są następstwa wojny i nie sucha statystyka. Są to ludzie, których zabiła rosyjska armia” – oświadczał na Telegramie.
Fiłaszkin opublikował zdjęcia, na których widać płonący bus, zwany w Ukrainie marszrutką.
Doniecka prokuratura obwodowa podała następnie, że celem ataku Rosjan były dwa rejsowe autobusy. „W centrum uderzenia znalazły się dwa autobusy rejsowe, które przeciwnik zaatakował najprawdopodobniej z zastosowaniem (kierowanej bomby szybującej) UMPB D-30SN” - napisano w komunikacie.
Na zdjęciach opublikowanych przez prokuraturę, oprócz palących się pojazdów, widać było zapikselowane ciała leżące na asfalcie.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
W Poznaniu rozpoczął się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. O zwycięstwo w najstarszym międzynarodowym konkursie skrzypcowym na świecie powalczy 48 uczestników, w tym ośmioro Polaków. Piątkowe przesłuchania otworzy Wojciech Niedziółka, a zdobywca pierwszej nagrody otrzyma 60 tys. euro brutto.
Cisza, pogłębione studium, lektura i rozważna wymiana myśli – taką odpowiedź na wpływ nowych technologii na ludzki umysł wskazał Leon XIV. Podczas inauguracji roku akademickiego uniwersytetów papieskich przypomniał, że zdobywanie wiedzy jest służbą wierze i prawdzie, oraz przestrzegł przed rutyną, ambicjami i rywalizacją prowadzącymi do wypalenia.
Sejm zakończył pierwsze czytanie projektu budżetu na 2027 r., przewidującego 977,6 mld zł wydatków i deficyt do 281,2 mld zł. PiS domaga się odrzucenia projektu, zarzucając rządowi pogłębianie zadłużenia. Resort finansów odpowiada, że obecne koszty obsługi długu są skutkiem wieloletnich działań różnych rządów.
Rodziny, które mimo cierpienia i trudności potrafią kochać, przebaczać i zaczynać od nowa, są dla Kościoła świadkami nadziei – podkreślił kard. Mario Grech. Podczas watykańskiego spotkania w 10. rocznicę „Amoris laetitia” wezwał do słuchania ich doświadczeń i szukania skuteczniejszych sposobów duszpasterskiego wsparcia.
Wojna w Ukrainie, rosnące w siłę skrajności i potrzeba wzmocnienia europejskiej suwerenności były tematami spotkania prezydentów Francji i Niemiec w Paryżu. Emmanuel Macron podkreślił, że w Ukrainie rozstrzyga się przyszłość bezpieczeństwa Europy, a Frank-Walter Steinmeier ostrzegł przed polaryzacją społeczeństw, która utrudnia rządom działanie.
Co tej autorki przeczytamy po polsku?
37-letnia pracownica szkoły nie żyje po ataku 15-latka pod Wyszkowem. Wczoraj w Ostrołęce nożownik zaatakował dziewięć osób, a w Sierpcu policja zatrzymała nastolatka podejrzewanego o planowanie kolejnego ataku. Czy te zdarzenia mają wspólny mianownik?
Co najmniej 33 osoby zginęły, a 18 zostało rannych w rosyjskim ataku na autobusy z cywilnymi pasażerami w Kramatorsku – poinformowały ukraińskie służby ratunkowe. Po uderzeniu władze poleciły wstrzymać transport publiczny w mieście i pobliskim Słowiańsku.
To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Łodzi. Pod ziemią kryją się monumentalne zbiorniki wody pitnej. Rzadko udostępniane wnętrza unikalnego zabytkowego obiektu inżynierskiego przypominają podziemną katedrę – z kolumnami, ścianami i sklepieniami z czerwonej cegły w kształcie łuków.
MSW Rumunii poinformowało w poniedziałek, że na Morzu Czarnym doszło do poważnego incydentu, a podczas akcji ratunkowej uratowano 11 osób, a dwie poniosły śmierć.
Protesty parafian w Grojcu po odwołaniu proboszcza.