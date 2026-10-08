Śmierć w szkole, kolejne ataki. Premier żąda codziennych patroli  

37-letnia pracownica szkoły nie żyje po ataku 15-latka pod Wyszkowem. Dzień wcześniej w Ostrołęce nożownik zaatakował dziewięć osób, a w Sierpcu policja zatrzymała nastolatka podejrzewanego o planowanie kolejnego ataku. Premier Donald Tusk zażądał codziennych patroli wewnątrz szkół. Służby badają możliwe powiązania między zdarzeniami i ich internetowe tło.

Premier Donald Tusk poinformował w czwartek na naradzie z ministrami oraz komendantem głównym policji, że chce zwiększenia liczby patroli w pobliżu każdej szkoły. Podkreślił, że ma to związek z ryzykiem naśladownictwa oraz „radykalnie niemądrych challenge’ów wynikających z dotychczasowych dramatycznych zdarzeń”. – Sytuacja się zmieniła i szczególnie teraz, kiedy mamy to poczucie, że ryzyko mogło wzrosnąć, bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz – powiedział. Dodał, że ewentualni naśladowcy muszą widzieć, że są w zasięgu policji.

Premier poinformował ponadto, że w związku z atakiem pod Wyszkowem „po raz pierwszy mamy do czynienia – niestety muszę to powiedzieć – z zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem”.

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W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim jej były uczeń – 15-latek – zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby, w tym woźną i dyrektora. 37-letnia kobieta mimo reanimacji zmarła.

Podinsp. Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, pytana podczas konferencji o to, czy ataki w szkołach są związane z rzekomym internetowym challengem, przekazała, że w sprawie działają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. – Mamy również takie informacje, dlatego na miejsce przyjechali już policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ponieważ to wszystko rozgrywa się w sieci, dlatego policjanci zwalczający cyberprzestępczość są tu niezbędni i kluczowi. Są już na miejscu, działają – wskazała.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał, że służby będą badać możliwe powiązania między ostatnimi atakami w szkołach. Wskazał na „wielką rolę” Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wyjaśnił, że w przypadku takich przestępstw młodzi sprawcy najczęściej dzielą się planami albo doświadczeniami w mediach społecznościowych lub na różnych platformach wymiany informacji, np. gamingowych.

O ataki pytany był również minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, który podkreślił, że temat radykalizacji jest poważny i być może stanowi kontekst tragicznych wydarzeń. Dodał, że służby działają, a sprawcy zostali zatrzymani. – Ważny aspekt to (...), co się dzieje w sieci, co my wiemy, co dzieci robią w sieci, jak to wygląda i czy to nie jest też jedno z takich miejsc, w którym zaczynają się dziać złe rzeczy i potem się rozwijają – powiedział Siemoniak.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz przekazała PAP, że sprawą 15-latka, który dokonał ataku w Leszczydole-Nowinach, zajmie się Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wyszkowie. Jak zaznaczyła, równolegle prokuratura na miejscu zabezpiecza ślady i dowody. Wszystkie materiały przekaże do sądu rodzinnego. Prok. Łukasiewicz wyjaśniła, że osoba, która skończyła 15 lat, może odpowiadać za swoje czyny jak dorosły, ale decyzję w tej sprawie podejmie sąd.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski powiedział PAP, że prokuratura gromadzi wszelkie materiały związane z zabójstwem 37-letniej woźnej. – Prokuratura musi najpierw przeprowadzić postępowanie przygotowawcze, trochę analogiczne jak przy sprawcy pełnoletnim, a następnie skierować do sądu rodzinnego w Wyszkowie wniosek o zastosowanie wobec 15-latka środków wychowawczych lub poprawczych – powiedział PAP sędzia Pieńkowski. Chodzi m.in. o umieszczenie nastolatka w schronisku dla nieletnich na czas trwania postępowania.

Pytany, czy 15-latek może odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła, powiedział, że prokuratura w toku postępowania przygotowawczego będzie musiała ustalić, czy pozwala na to stopień rozwoju psychicznego i dojrzałość emocjonalna nastolatka. – Będzie do tego konieczna opinia biegłych poprzedzona obserwacją psychiatryczną – wyjaśnił sędzia. Czynności te potrwają co najmniej kilka tygodni albo miesięcy. Burmistrz Wyszkowa poinformował, że mieszkańcy mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy psychologicznej.

To kolejne takie zdarzenie w szkole na Mazowszu. W środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób – pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne. Ranni trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce. Napastnik miał ze sobą plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty.

Również w środę w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje „zrobić coś złego w szkole”. Podczas przeszukania zabezpieczono należącą do niego saszetkę, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli też jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwania informacji o planowanym ataku. Policję powiadomił nauczyciel, który informację o wypowiedziach 17-latka otrzymał od innych uczniów.

W związku z aktami przemocy w szkołach premier wezwał w trybie pilnym ministrów: spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Mazowiecka kurator oświaty zwołała na piątek naradę w formule wideo ze wszystkimi dyrektorami szkół w województwie na temat procedur bezpieczeństwa.

Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała w czwartek stworzenie, we współpracy z MSWiA, programu dotyczącego bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Program ma być podobny do „Edukacji z wojskiem”, prowadzonej we współpracy z MON. Szefowa resortu ogłosiła także, że w tym roku w każdej szkole odbędzie się przynajmniej jedno spotkanie poświęcone procedurom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Wezmą w nim udział społeczność szkolna i przedstawiciele służb wydelegowanych przez MSWiA.

źródło: PAP /oprac. KB