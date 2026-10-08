Anne Carson z literackim Noblem. Antyk w nowej literackiej formie  

Kanadyjska poetka, eseistka i znawczyni antyku została nagrodzona za twórczość, która przekracza granice gatunków i nadaje klasycznej tradycji nowe życie. Polscy czytelnicy znają ją m.in. z „Autobiografii czerwonego” i „Dekreacji”, a w ubiegłym roku uhonorowano ją Nagrodą im. Zbigniewa Herberta.

Anne Carson otrzymała literacką Nagrodę Nobla za „odważną i nowatorską twórczość, która, nawiązując dialog z klasyczną tradycją, stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury” – podała Akademia Szwedzka. Ogłoszenie nazwiska laureatki przyjęto w Sali Starej Giełdy w Sztokholmie okrzykami radości i brawami. Niektórzy spośród zgromadzonych dziennikarzy i krytyków literackich mieli ze sobą książki Carson, które podnieśli do góry. Kanadyjska autorka była wymieniana wśród faworytów do tegorocznej nagrody.

Werdykt po raz pierwszy ogłosiła nowa sekretarz Akademii Szwedzkiej Ingrid Carlberg. Poinformowała, że udało jej się dodzwonić do poetki, która przebywa na Islandii. Carson powiedziała, że słucha wiatru. Wiadomość o Noblu przyjęła z zaskoczeniem i radością.

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Anne Carson urodziła się w 1950 roku w Toronto. Jest poetką, eseistką, tłumaczką i filolożką klasyczną. Na Uniwersytecie w Toronto ukończyła studia i w 1981 roku uzyskała doktorat. Kształciła się również na szkockim Uniwersytecie St Andrews. Przez wiele lat wykładała literaturę i języki klasyczne, pracując m.in. na Uniwersytecie Michigan.

Tematami jej twórczości są miłość i pożądanie, ból i utrata, przemijanie oraz śmierć. Jedną z najbardziej znanych książek Carson jest „Autobiografia czerwonego” – powieść wierszem, w której, jak informował w recenzji "The Guardian", antyczny mit staje się opowieścią o współczesnym dorastaniu i pragnieniu. Poetka jest również tłumaczką Safony. Jej dorobek translatorski obejmuje tom „If Not, Winter: Fragments of Sappho”, opublikowany w 2002 roku. Szczególne miejsce w jej pisarstwie zajmuje „Nox”, elegia poświęcona zmarłemu bratu. To utwór łączący poemat, fragmenty, notatki, przekłady i sztukę wizualną.

– To fantastyczna poetka, znakomita eseistka i znawczyni literatury antycznej – powiedział PAP Grzegorz Jankowicz, dyrektor Instytutu Książki, komentując decyzję Akademii Szwedzkiej.

Jak wyjaśnił, pisanie i czytanie mają w rozumieniu Carson znaczenie wykraczające poza samą literaturę. – Według Carson dzięki pisaniu i czytaniu możemy się uwolnić od obsesji na punkcie narcystycznego i dominującego nad wszystkim „ja”, by powrócić do świata, w którym od samego początku jesteśmy zanurzeni – wskazał.

Jankowicz przyznał, że szczególnie bliska jest mu „Dekreacja”, do której polskiego wydania napisał posłowie. Zaznaczył, że trudno jednoznacznie określić formę gatunkową tej książki. Autorka nawiązuje w niej do filozofii Simone Weil i koncepcji od-tworzenia. – Chodzi o uwolnienie się od nadmiernego skupienia na sobie i ponowne zwrócenie się ku światu – powiedział dyrektor Instytutu Książki.

W 2025 roku Carson została laureatką Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. Odebrała ją 11 czerwca podczas uroczystości w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. Wyróżnienie przyznawane przez Fundację im. Zbigniewa Herberta honoruje twórców podejmujących wartości bliskie jego pisarstwu: wolność, godność jednostki, niezależność myślenia i szacunek dla dziedzictwa kulturowego.

Podczas warszawskiej uroczystości Carson mówiła o przyjemności myślenia i o wierszu jako narzędziu pozwalającym uchwycić towarzyszącą mu ekscytację. Właśnie z tego powodu szczególnie pociągały ją utwory Herberta przemawiające głosem pana Cogito.

Po polsku ukazały się m.in. „Dekreacja”, „Autobiografia czerwonego”, „Piękno męża” i „Słodko-gorzki eros”. Wśród tłumaczy jej twórczości są Renata Lis, Olga Kubińska, Maciej Topolski i Natalia de Barbaro.

źródło: PAP /The Guardian /Biblioteka Narodowa /oprac. KB