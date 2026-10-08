Kard. Grech: Kościół może uczyć się od rodzin w kryzysie  

Rodziny, które mimo cierpienia i trudności potrafią kochać, przebaczać i zaczynać od nowa, są dla Kościoła świadkami nadziei – podkreślił kard. Mario Grech. Podczas watykańskiego spotkania w 10. rocznicę „Amoris laetitia” wezwał do słuchania ich doświadczeń i szukania skuteczniejszych sposobów duszpasterskiego wsparcia.

Rodziny są dla Kościoła nie tylko adresatami pomocy, ale również świadkami nadziei, od których może się uczyć – także pośród kryzysów i cierpienia. Kard. Mario Grech wezwał do wsłuchiwania się w ich doświadczenia i odnowienia duszpasterskiego towarzyszenia w świetle Ewangelii. Sekretarz generalny Synodu mówił o tym w Watykanie podczas spotkania w 10. rocznicę adhortacji „Amoris laetitia".

Ewangelia pierwszym głosem

Podczas drugiego dnia obrad pochodzący z Malty kard. Grech wskazał trzy głosy, których Kościół powinien słuchać: Ewangelii, swojego nauczania oraz samych rodzin. „Ewangelia nie jest po prostu jednym z wielu głosów: jest głosem fundamentalnym, którym powinno inspirować się każde autentyczne chrześcijańskie działanie duszpasterskie" – zaznaczył.

Spotkanie, trwające od 7 do 14 października, gromadzi zwierzchników katolickich Kościołów wschodnich, przewodniczących konferencji episkopatów, małżeństwa i ekspertów.

Dziesięć lat „Amoris laetitia"

Adhortacja apostolska „Amoris laetitia" („Radość miłości") Franciszka została ogłoszona 8 kwietnia 2016 roku. Powstała po dwóch synodach biskupów poświęconych rodzinie, z 2014 i 2015 roku, i dotyczy m.in. miłości małżeńskiej, wychowania dzieci oraz duszpasterskiego towarzyszenia rodzinom.

Kardynał Grech zachęcał do podsumowania, jak adhortacja Franciszka została przyjęta w Kościołach lokalnych: jakie przyniosła owoce, jakie trudności ujawniła i które pytania pozostają otwarte. Przyznał, że jej przyjęciu towarzyszyły także „napięcia i odmienne interpretacje". W różnych częściach świata powstawały odmienne odpowiedzi duszpasterskie, zależne od miejscowych kultur i wyzwań. Zdaniem kardynała dzielenie się tymi doświadczeniami może wzbogacić wspólną misję Kościoła.

Nadzieja pośród trudności

Kard. Grech apelował przede wszystkim o słuchanie małżonków, rodziców, dzieci i osób starszych. Wiele rodzin nazwał „autentycznymi przykładami nadziei", ponieważ mimo przeciwności starają się codziennie kochać, przebaczać, troszczyć o siebie i zaczynać od nowa. „Rodziny są podmiotami misji Kościoła i wiele możemy od nich otrzymać, wiele się od nich nauczyć" – podkreślił.

Jak zauważył, wierność i kruchość często przeplatają się w tej samej historii rodzinnej. Mówiąc o problemach rodzin, kardynał wymienił niepewność ekonomiczną, presję kulturową, napięcia w relacjach oraz skutki wojen, które rozdzielają bliskich i zmuszają ich do opuszczania domów. Zachęcił duszpasterzy, by pytali, jak skuteczniej wspierać rodziny, również w trudnościach, których doświadczają w relacjach ze wspólnotami chrześcijańskimi.

Aby w rodzinie być uczniem Chrystusa

Wprowadzając w temat drugiego dnia spotkania, kard. Kevin Farrell, prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, przypomniał słowa Papieża zawarte w Orędziu z okazji 10. rocznicy adhortacji apostolskiej posynodalnej Amoris laetitia z 19 marca 2026 roku:

„Nasz czas – pisze Leon XIV – naznaczony jest szybkimi przemianami, które, jeszcze bardziej niż dziesięć lat temu, wymagają szczególnej troski duszpasterskiej o rodziny, którym Pan powierza zadanie uczestniczenia w misji Kościoła polegającej na głoszeniu i dawaniu świadectwa Ewangelii".

W obliczu obserwowanych przemian „będziemy pytać, gdzie możemy znaleźć punkty oparcia i znaki nadziei, aby żyć dzisiaj małżeństwem i życiem rodzinnym jako uczniowie Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego" – powiedział kard. Farrell.