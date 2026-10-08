281,2 mld zł deficytu. PiS chce odrzucenia budżetu na 2027 r.  

Sejm zakończył pierwsze czytanie projektu budżetu na 2027 r., przewidującego 977,6 mld zł wydatków i deficyt do 281,2 mld zł. PiS domaga się odrzucenia projektu, zarzucając rządowi pogłębianie zadłużenia. Resort finansów odpowiada, że obecne koszty obsługi długu są skutkiem wieloletnich działań różnych rządów.

Podczas debaty sejmowej posłowie PiS wskazywali, że przygotowany przez rząd projekt budżetu prowadzi do dalszego zadłużenia państwa i pogłębienia nierównowagi finansów publicznych. Powoływano się tu m.in. na opinie Rady Fiskalnej. Przedstawiciele PiS wnieśli o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu.

Wiceminister finansów Hanna Majszczyk odpowiadając na pytania posłów, podkreśliła, że koszty obsługi długu publicznego w wysokości 107 mld złotych wynikają z wieloletnich działań różnych rządów, na co wskazywała Rada Fiskalna.

Majszczyk zwróciła uwagę, że do zwiększenia zadłużenia przyczyniła się m.in. olbrzymia waloryzacja rent i emerytur w czasach rządów PiS, która była konsekwencją wysokiej inflacji.

- Poziom deficytu w FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) i KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) wzrósł dwukrotnie. O ile w 2022 roku dopłaty do FUS i KRUS kształtowały się na poziomie około 60 mld zł, to teraz zakładana jest już konieczność dofinansowania na poziomie 120 mld zł - argumentowała.

Wiceszefowa resortu finansów wskazała również, że rząd priorytetowo traktuje wykup polskich zobowiązań wynikających z emisji papierów wartościowych.

- Państwo musi się wywiązywać ze swoich zobowiązań i wykupować te papiery wartościowe. Inaczej jest to utrata wiarygodności państwa. A tak, jak sami państwo zwracacie uwagę, odnosząc się do opinii Rady Fiskalnej, jest to skutek wynikający z wielu lat działań, a nie tylko ostatnich - powiedziała Majszczyk zwracając się do posłów opozycji.

Wiceminister finansów wskazała również na rosnące dochody państwa w stosunku do PKB.

- O ile w roku 2023 udział dochodów w PKB był na poziomie 17 proc., to w roku w 2027 będzie na poziomie 19,5 proc. - powiedziała.

W projekcie ustawy budżetowej na 2027 r. założono, że realny wzrost PKB wyniesie 3 proc., a inflacja średnioroczna będzie na poziomie 2,8 proc.

Zgodnie z projektem w przyszłym roku dochody budżetu państwa mają wynieść 696,4 mld zł, wydatki powinny ukształtować się na poziomie 977,6 mld zł, a deficyt budżetu państwa nie przekroczy 281,2 mld zł. Dochody państwa z CIT w 2027 r. zaplanowano w wysokości 94,6 mld zł, dochody z VAT w kwocie 363,7 mld zł, a dochody z PIT prognozowane są na 33,4 mld zł. Dochody samorządów związane z udziałem w podatku PIT wzrosną ze 193,8 mld zł w 2026 r. do 206,7 mld zł w 2027 r., czyli o 6,6 proc.

Projekt budżetu na 2027 r. koncentruje się na trzech kluczowych obszarach: bezpieczeństwie, zdrowiu i rozwoju gospodarki.

Na obronę narodową trafi 198,1 mld zł, czyli 4,51 proc. PKB. KPRM wskazała, że znaczna część zakupów sprzętu wojskowego finansowanych w ramach programu SAFE będzie zwolniona z podatku VAT, co pozwoli na zakup większej ilości sprzętu przy wykorzystaniu dostępnych środków.

Na ochronę zdrowia w 2027 r. rząd zabezpieczył 274,1 mld zł, co oznacza wzrost o 26,3 mld zł w stosunku do 2026 r. W ramach wydatków zabezpieczono środki na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 41,5 mld zł, czyli o 15,5 mld zł więcej niż w 2026 r.

Kolejne 36,5 mld zł przeznaczone zostanie na bezpieczeństwo publiczne (Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Państwa oraz służby specjalne). Razem z wydatkami na zaopatrzenie emerytalno-rentowe funkcjonariuszy oraz ich rodzin jest to 57,7 mld zł.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem 2 grudnia ma odbyć się drugie czytanie projektu ustawy budżetowej, a 4 grudnia – głosowanie. 8 grudnia ustawa budżetowa ma trafić do Senatu, a 15 stycznia Sejm ma rozpatrzyć ewentualne poprawki izby wyższej do ustawy. Ustawa ma trafić do prezydenta po 15 stycznia. Prezydent ma 7 dni na podpisanie budżetu. Wcześniej posłowie przegłosują wniosek o odrzucenie ustaw budżetowej i okołobudżetowej w pierwszym czytaniu.