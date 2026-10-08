Leon XIV do studentów: potrzebujemy „higieny uwagi”  

Cisza, pogłębione studium, lektura i rozważna wymiana myśli – taką odpowiedź na wpływ nowych technologii na ludzki umysł wskazał Leon XIV. Podczas inauguracji roku akademickiego uniwersytetów papieskich przypomniał, że zdobywanie wiedzy jest służbą wierze i prawdzie, oraz przestrzegł przed rutyną, ambicjami i rywalizacją prowadzącymi do wypalenia.
Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego uniwersytetów papieskich Leon XIV sprawował uroczystą Mszę św. w Bazylice Watykańskiej przekazując w homilii studentom i naukowcom, że studia i nauczanie to służba wierze i prawdzie, a także misja.
Twórczy powiew Zmartwychwstałego
Leon XIV wskazał, że na uniwersytetach papieskich inauguracja roku akdemickiego to coś więcej niż wznowienie zajęć i badań naukowych. „Pragniemy otworzyć nasze umysły i relacje wychowawcze na twórczy powiew Zmartwychwstałego, który daje pokój i jedność, aby każdy z nas mógł podjąć swoje zadanie i w ten sposób odpowiedzieć na wezwanie Boga oraz na oczekiwania ludzkości” – powiedział Papież wskazując, że inauguracja powinna być prawdziwym momentem eklezjalnym, umacniającym wspólną misję. Podkreślił, że studium jest wysiłkiem wspólnym, razem z innymi, dla innych, a przede wszystkim z Panem.
Papież przestrzegł, że w każdej epoce nie brakuje fałszywych nauczycieli, którzy wykorzystują religijne uczucia niemałej liczby wierzących do własnych celów.
Zaapelował: „Traktujcie studium jako służbę wierze i prawdzie”. Podkreślił, że rozum, stawianie sobie pytań i poszukiwanie odpowiedzi w świetle Słowa Bożego i Tradycji Kościoła to kluczowa część drogi wiary w naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Wskazał, że zachowanie i rozwijanie skarbu Objawienia jest misją.
Strzeżcie serca
„Wszystko, co dobre – powiedział Papież - zaczyna się w znaku Ducha Świętego, a zatem ma pewne tchnienie, dynamizm, poczucie komunii, które odciskają się w sercu”.
Wskazał, że rutyna, ambicje czy rywalizacja mogą prowadzić do wypalenia, poczucia słabości i smutku. „Trzeba wówczas powrócić do serca. Najdrożsi, strzeżcie serca! Aby każdy etap życia i każda odpowiedzialność były przeżywane w znaku Ducha Świętego” – mówił Ojciec Święty.
Wskazał też na wartość przyjaźni. To cenny dar – wskazał Papież „tym bardziej, gdy przeżywa się ją we wspólnym poszukiwaniu prawdy w Chrystusie. Pozostawajcie zakorzenieni w Ludzie Bożym, bądźcie otwarci na jego pytania. I nie zapominajcie o ubogich”. Wskazał, że „wielu nie ma takich samych możliwości kształcenia, jakie my otrzymaliśmy. Otwórzmy im drzwi, nie zamykajmy się”.
Higiena uwagi
Papież podkreślił, że kto zmaga się z fragmentaryzacją wiedzy i wpływem nowych technologii na ludzki umysł, zdaje sobie sprawę, że „należy promować prawdziwą higienę uwagi: taki rytm życia, który obejmuje ciszę, pogłębione studium, lekturę i rozważną wymianę myśli”.
Ojciec Święty wskazał, że w szczególności rzymska wspólnota kościelna, z jej powołaniem do służby całej katolickiej wspólnocie, jest miejscem spotkań, wymiany poglądów i wzajemnego ubogacania się różnych wrażliwości, kultur i tradycji, w których Ewangelia odkrywa swoje niewyczerpane skarby.
Zaapelował do studentów, by w pełni przeżyli te rzymskie lata studiów. „Nie pozwólcie, by minęły na próżno! Na uniwersytecie rozejrzyjcie się wokół siebie: w waszych salach wykładowych zasiada cały świat. Spotykajcie się, rozmawiajcie, módlcie się razem, nawiązujcie przyjaźnie, które będą wam towarzyszyć przez całe życie” – powiedział Leon XIV.
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