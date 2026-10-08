48 skrzypków, ośmioro Polaków. Ruszył Konkurs Wieniawskiego  

W Poznaniu rozpoczął się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. O zwycięstwo w najstarszym międzynarodowym konkursie skrzypcowym na świecie powalczy 48 uczestników, w tym ośmioro Polaków. Piątkowe przesłuchania otworzy Wojciech Niedziółka, a zdobywca pierwszej nagrody otrzyma 60 tys. euro brutto.

Konkurs Wieniawskiego to najstarszy międzynarodowy konkurs skrzypcowy na świecie. Po raz pierwszy odbył się w 1935 r. w Warszawie. Drugą z kolei edycję zorganizowano dopiero po 17 latach, w 1952 r. w Poznaniu. Od tamtej pory konkurs odbywa się w stolicy Wielkopolski co pięć lat. 17. edycja potrwa od czwartku do 25 października. Poprzedni odbył się w 2022 - termin został zmieniony z powodu pandemii.

W koncercie inauguracyjnym wystąpiła południowokoreańska wiolonczelistka Tae-Yeon Kim, laureatka II nagrody oraz nagrody publiczności tegorocznego Konkursu Królowej Elżbiety. Artystce towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza.

Zastępczyni prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska w przemówieniu otwierającym konkurs powiedziała, że w świecie coraz silniej kształtowanym przez technologię szczególnego znaczenia nabiera możliwość bezpośredniego spotkania z artystą i jego sztuką.

– Siła sztuki tkwi w indywidualności człowieka, w jego wrażliwości, doświadczeniu i śmiałości. Celem nie jest zero-jedynkowa perfekcja. Wyżej cenimy odwagę interpretacji, wyczucie niuansu i siłę emocji. W imieniu Miasta Poznania witam społeczność kulturalną, w tym szczególnie instytucje i osoby, dzięki którym Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego jest perłą w koronie polskich wydarzeń – powiedziała.

Do konkursu zgłosiło się 252 kandydatów z 36 krajów. Po preselekcji do udziału w rywalizacji zakwalifikowano 50 osób.

Przesłuchania uczestników zaczną się w piątek i potrwają do 22 października. Dzień później, w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podczas gali zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców. Uroczystość będzie połączona z pierwszym koncertem laureatów konkursu.

Zgodnie z wynikiem losowania pierwszym uczestnikiem, który zaprezentuje się w pierwszym etapie przesłuchań, będzie Wojciech Niedziółka.

Uczestników będzie oceniać międzynarodowe jury pod przewodnictwem Bartłomieja Nizioła, laureata I nagrody Konkursu Wieniawskiego z 1991 r.

Pula nagród w tegorocznej odsłonie imprezy wynosi 120 tys. euro, przy czym dla zdobywcy I nagrody zarezerwowano 60 tys. euro brutto. Dla uczestników przygotowano także szereg nagród specjalnych i pozaregulaminowych.

Przebieg rywalizacji będzie można śledzić m.in. na antenie Programu 2 Polskiego Radia, w TVP Kultura i TVP Kultura 2.

Konkurs organizuje Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego i jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, a także samorządy Wielkopolski i Poznania.