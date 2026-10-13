Leon XIV trafi do Gemelli. Szpital chroni także dane papieża  

Papież ma we wtorek przybyć do rzymskiej Polikliniki Gemelli na operację usunięcia guzka na płucu. Według „Il Messaggero” szpital wprowadził nadzwyczajne środki bezpieczeństwa: odizolował piętro przeznaczone dla Leona XIV, a dane medyczne będzie chronić specjalnymi kodami lub fikcyjnym nazwiskiem.

Według włoskiej gazety w wielkim szpitalu w Wiecznym Mieście wdrożony został nadzwyczajny plan nadzoru obszarów w jego wnętrzu, na oddziałach i korytarzach, a także wejść głównych i bocznych oraz laboratoriów analiz klinicznych.

Najwyższa uwaga, dodał dziennik, została skoncentrowana na kwestii bezpieczeństwa poufnych danych dotyczących zdrowia papieża i wyników badań, które będą wprowadzane do systemów przy wykorzystaniu specjalnych kodów czy fałszywego nazwiska. W ten sposób mają one być chronione przed hakerami i wyciekiem informacji.

Całe dziesiąte piętro szpitala, gdzie będzie przebywać papież, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów.

Ale, jak zaznaczono, Leon XIV nie zajmie apartamentu przeznaczonego dla papieży od czasów Jana Pawła II, bo trwa tam remont. Wybrano inną przestrzeń, która będzie pilnowana przez watykańską żandarmerię we współpracy z włoską policją i ochroną Polikliniki.

Funkcjonariusze służb porządkowych zostaną rozmieszczeni wokół szpitala i dysponować będą między innymi dronami.

Papież ma przybyć do Gemelli przed południem. Termin operacji nie został ogłoszony.