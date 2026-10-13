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Leon XIV trafi do Gemelli. Szpital chroni także dane papieża

Leon XIV trafi do Gemelli. Szpital chroni także dane papieża  
PAP/EPA/FABIO FRUSTACI Wejście do Polikliniki Gemelli.

Papież ma we wtorek przybyć do rzymskiej Polikliniki Gemelli na operację usunięcia guzka na płucu. Według „Il Messaggero” szpital wprowadził nadzwyczajne środki bezpieczeństwa: odizolował piętro przeznaczone dla Leona XIV, a dane medyczne będzie chronić specjalnymi kodami lub fikcyjnym nazwiskiem.

Według włoskiej gazety w wielkim szpitalu w Wiecznym Mieście wdrożony został nadzwyczajny plan nadzoru obszarów w jego wnętrzu, na oddziałach i korytarzach, a także wejść głównych i bocznych oraz laboratoriów analiz klinicznych.

Najwyższa uwaga, dodał dziennik, została skoncentrowana na kwestii bezpieczeństwa poufnych danych dotyczących zdrowia papieża i wyników badań, które będą wprowadzane do systemów przy wykorzystaniu specjalnych kodów czy fałszywego nazwiska. W ten sposób mają one być chronione przed hakerami i wyciekiem informacji.

Całe dziesiąte piętro szpitala, gdzie będzie przebywać papież, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów.

Ale, jak zaznaczono, Leon XIV nie zajmie apartamentu przeznaczonego dla papieży od czasów Jana Pawła II, bo trwa tam remont. Wybrano inną przestrzeń, która będzie pilnowana przez watykańską żandarmerię we współpracy z włoską policją i ochroną Polikliniki. 

Funkcjonariusze służb porządkowych zostaną rozmieszczeni wokół szpitala i dysponować będą między innymi dronami. 

Papież ma przybyć do Gemelli przed południem. Termin operacji nie został ogłoszony.

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GOSC.PL |

dodane 13.10.2026 06:50

TAGI| LEONXIV, PAPIEŻ, POLIKLINIKA GEMELLI, SZPITAL, ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

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