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Trump: Putin chce porozumienia bardziej niż Zełenski

Trump: Putin chce porozumienia bardziej niż Zełenski  
PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL Prezydent USA Donald J. Trump odpowiada na pytanie przedstawicieli mediów.

Donald Trump uważa, że Putin chce porozumienia bardziej niż Zełenski, mimo kolejnych rosyjskich ataków na ukraińską energetykę. Prezydent USA wątpi też, by Rosja i Chiny pomagały Iranowi.

– Myślę, że to, co się dzieje, to on (Putin) chce zawrzeć porozumienie i musimy skłonić Zełenskiego, by chciał zawrzeć porozumienie – powiedział Trump, odpowiadając na pytanie PAP o to, jak zamierza skłonić rosyjskiego przywódcę do przestrzegania ogłoszonego przez siebie zawieszenia broni.

Dopytywany, na czym opiera przekonanie o gotowości Rosji do porozumienia, biorąc pod uwagę jej ataki, prezydent USA powtórzył, że jego zdaniem obaj przywódcy się dogadają.
– Właściwie myślę, że Putin chce zawrzeć porozumienie bardziej niż Zełenski – powiedział przed odlotem do Ohio.

Amerykański przywódca kilkakrotnie wyrażał przekonanie, że Rosja i Ukraina dojdą do porozumienia. – Zełenski i Putin muszą się zebrać i skończyć tę niedorzeczną wojnę. W tym miesiącu stracili 32 tys. ludzi w tej wojnie, to absurdalne – powiedział.

Pytany, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział, Trump stwierdził, że oba się zgodziły. – Wiesz dlaczego? Bo ja powiedziałem: zgadzacie się. Zgodzili się, bo powiedziałem, że się zgodzili. Ta wojna musi zostać rozwiązana. Ta wojna to katastrofa – oznajmił. W odpowiedzi na pytanie o złamanie przez Rosję postanowień rozejmu powiedział, że musi się temu przyjrzeć, ponieważ jego zdaniem naruszenia występują po obu stronach.

Mimo ogłoszonego przez Trumpa w niedzielę energetycznego zawieszenia broni Rosja nie zaprzestała uderzeń na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Zełenski powiedział w poniedziałek w Fox News, że w niedzielę Ukraina nie atakowała rosyjskich rafinerii. Odmówił jednak deklaracji, że nadal będzie się wstrzymywać, jeśli Rosja będzie kontynuować ataki na ukraińskie elektrownie. Trump przypomniał również, że poparł w wyborach w Polsce Karola Nawrockiego, i ocenił, że Polska ma dobrego prezydenta.

Tego samego dnia prezydent USA odniósł się w serwisie Truth Social do doniesień o wsparciu udzielanym Iranowi przez Rosję i Chiny. „Widzę wiele komentarzy od skrajnie lewicowych idiotów i szaleńców na temat tego, że Chiny i Rosja pomagają »wspaniałej« Islamskiej Republice Iranu. Jeśli tak jest, to jest to na bardzo niskim poziomie, ale nie sądzę, że w ogóle tak się dzieje” – napisał.
„Mają zbyt wiele do stracenia i my byśmy o tym się dowiedzieli i to bardzo szybko!” – dodał.

Wpis pojawił się na tle krytycznych głosów dotyczących jego porozumienia z Rosją w sprawie dostaw oleju napędowego. Decyzję skrytykowała m.in. prawicowa aktywistka i influencerka Laura Loomer, zwolenniczka Trumpa. „Kupowanie rosyjskiej ropy zasila finansowo islamski reżim w Iranie, który skanduje: śmierć Ameryce” – napisała w serwisie X. Loomer przez lata krytykowała amerykańskie wsparcie dla Ukrainy, ale w tym roku odwiedziła Kijów i zmieniła stanowisko. 

„Ta słabo zamaskowana próba złagodzenia chaosu wywołanego przez nielegalną wojnę Trumpa w Iranie przyniesie korzyści jedynie gospodarkom Chin i Rosji, a także doprowadzi do śmierci kolejnych niewinnych ludzi w Ukrainie” – ocenił senator Demokratów Richard Blumenthal.

Według think tanku Middle East Institute Chiny i Rosja od dawna wspierają irańską gospodarkę oraz zapewniają władzom w Teheranie dostęp do technologii i sprzętu wojskowego. Analitycy wskazują, że od wybuchu wojny z Iranem w lutym 2026 roku pomoc ta jest kontynuowana, przybiera nowe formy i ma coraz większą skalę.

źródło: PAP/ oprac kb

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GOSC.PL |

dodane 13.10.2026 06:50

TAGI| CHINY, DONALD TRUMP, IRAN, ROSJA, UKRAINA, WOJNA

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