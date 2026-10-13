Trump: Putin chce porozumienia bardziej niż Zełenski  

Donald Trump uważa, że Putin chce porozumienia bardziej niż Zełenski, mimo kolejnych rosyjskich ataków na ukraińską energetykę. Prezydent USA wątpi też, by Rosja i Chiny pomagały Iranowi.
– Myślę, że to, co się dzieje, to on (Putin) chce zawrzeć porozumienie i musimy skłonić Zełenskiego, by chciał zawrzeć porozumienie – powiedział Trump, odpowiadając na pytanie PAP o to, jak zamierza skłonić rosyjskiego przywódcę do przestrzegania ogłoszonego przez siebie zawieszenia broni.
Dopytywany, na czym opiera przekonanie o gotowości Rosji do porozumienia, biorąc pod uwagę jej ataki, prezydent USA powtórzył, że jego zdaniem obaj przywódcy się dogadają.
– Właściwie myślę, że Putin chce zawrzeć porozumienie bardziej niż Zełenski – powiedział przed odlotem do Ohio.
Amerykański przywódca kilkakrotnie wyrażał przekonanie, że Rosja i Ukraina dojdą do porozumienia. – Zełenski i Putin muszą się zebrać i skończyć tę niedorzeczną wojnę. W tym miesiącu stracili 32 tys. ludzi w tej wojnie, to absurdalne – powiedział.
Pytany, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział, Trump stwierdził, że oba się zgodziły. – Wiesz dlaczego? Bo ja powiedziałem: zgadzacie się. Zgodzili się, bo powiedziałem, że się zgodzili. Ta wojna musi zostać rozwiązana. Ta wojna to katastrofa – oznajmił. W odpowiedzi na pytanie o złamanie przez Rosję postanowień rozejmu powiedział, że musi się temu przyjrzeć, ponieważ jego zdaniem naruszenia występują po obu stronach.
Mimo ogłoszonego przez Trumpa w niedzielę energetycznego zawieszenia broni Rosja nie zaprzestała uderzeń na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Zełenski powiedział w poniedziałek w Fox News, że w niedzielę Ukraina nie atakowała rosyjskich rafinerii. Odmówił jednak deklaracji, że nadal będzie się wstrzymywać, jeśli Rosja będzie kontynuować ataki na ukraińskie elektrownie. Trump przypomniał również, że poparł w wyborach w Polsce Karola Nawrockiego, i ocenił, że Polska ma dobrego prezydenta.
Tego samego dnia prezydent USA odniósł się w serwisie Truth Social do doniesień o wsparciu udzielanym Iranowi przez Rosję i Chiny. „Widzę wiele komentarzy od skrajnie lewicowych idiotów i szaleńców na temat tego, że Chiny i Rosja pomagają »wspaniałej« Islamskiej Republice Iranu. Jeśli tak jest, to jest to na bardzo niskim poziomie, ale nie sądzę, że w ogóle tak się dzieje” – napisał.
„Mają zbyt wiele do stracenia i my byśmy o tym się dowiedzieli i to bardzo szybko!” – dodał.
Wpis pojawił się na tle krytycznych głosów dotyczących jego porozumienia z Rosją w sprawie dostaw oleju napędowego. Decyzję skrytykowała m.in. prawicowa aktywistka i influencerka Laura Loomer, zwolenniczka Trumpa. „Kupowanie rosyjskiej ropy zasila finansowo islamski reżim w Iranie, który skanduje: śmierć Ameryce” – napisała w serwisie X. Loomer przez lata krytykowała amerykańskie wsparcie dla Ukrainy, ale w tym roku odwiedziła Kijów i zmieniła stanowisko.
„Ta słabo zamaskowana próba złagodzenia chaosu wywołanego przez nielegalną wojnę Trumpa w Iranie przyniesie korzyści jedynie gospodarkom Chin i Rosji, a także doprowadzi do śmierci kolejnych niewinnych ludzi w Ukrainie” – ocenił senator Demokratów Richard Blumenthal.
Według think tanku Middle East Institute Chiny i Rosja od dawna wspierają irańską gospodarkę oraz zapewniają władzom w Teheranie dostęp do technologii i sprzętu wojskowego. Analitycy wskazują, że od wybuchu wojny z Iranem w lutym 2026 roku pomoc ta jest kontynuowana, przybiera nowe formy i ma coraz większą skalę.
źródło: PAP/ oprac kb
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