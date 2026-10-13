Abp Broglio do katolików: odmówcie udziału w plutonie egzekucyjnym  

Abp Timothy Broglio sprzeciwił się planowanej egzekucji Nidala Hasana i jej możliwej transmisji na żywo. Zwierzchnik katolickich kapelanów wojskowych USA wezwał katolików wyznaczonych do plutonu egzekucyjnego, by wystąpili o zwolnienie z tego zadania jako sprzecznego z nauczaniem Kościoła.

Arcybiskup wydał w poniedziałek oświadczenie w sprawie planu Pentagonu dotyczącego transmitowania na żywo egzekucji przez rozstrzelanie Nidala Hasana, skazanego za zabicie 13 osób w 2009 r. Sam prezydent Donald Trump powiedział, że podejmie decyzję w sprawie tego, czy egzekucja będzie pokazywana na żywo, w późniejszym terminie.

Zwierzchnik kapelanów wyraził dezaprobatę wobec planowanej egzekucji terrorysty oraz powtórzył, że Kościół sprzeciwia się karze śmierci.

Arcybiskup zapytał: „czy naprawdę chcemy naśladować współczesnych terrorystów i urządzać publiczne widowisko z barbarzyńskiego zabijania naszych przeciwników?”.

Zadał też pytanie o to, czy publiczna egzekucja służy jakiemukolwiek celowi. Zwrócił uwagę na szkody, jakie może to wyrządzić członkom plutonu egzekucyjnego i młodym ludziom.

Pytał, czy warto wrzucać je do jednego worka amerykańskie siły zbrojne „z terrorystami, transmitując całemu światu obraz egzekucji człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim”.

Zaapelował o ponowne rozważenie tej decyzji, a przynajmniej „o podjęcie wszelkich możliwych działań, by uchronić młodych ludzi i osoby podatne na wpływy przed oglądaniem transmisji na żywo z planowanej egzekucji”.

„Tak jak uczyniłbym to w przypadku aborcji na życzenie, zobowiązuję wszystkich katolików wyznaczonych do plutonu egzekucyjnego, aby zwrócili się o zwolnienie ich z udziału w tym działaniu, sprzecznym z nauczaniem Kościoła” - dodał.

Hasan ma zostać rozstrzelany 3 grudnia w bazie Fort Hood. Ostatnia publiczna egzekucja w USA miała miejsce w 1936 roku, kiedy Rainey Bethea, czarnoskóry mężczyzna skazany za zgwałcenie białej kobiety, został powieszony w stanie Kentucky.

Planowana egzekucja jest potępiana po obu stronach sceny politycznej w USA. W piątek wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział, że nie wie, czy egzekucja skazanego będzie transmitowana. Dodał, że jeśli tak się stanie, on nie będzie tego oglądał.

W sobotę urodzony w USA papież Leon XIV potępił karę śmierci w serwisie X, nie odnosząc się jednak bezpośrednio do sytuacji w Stanach Zjednoczonych. „Kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest atakiem na nietykalność i godność człowieka” - podkreślił papież.

5 listopada 2009 roku Hasan, będący wówczas psychiatrą wojskowym, otworzył ogień w centrum przygotowań żołnierzy do służby w bazie Fort Hood. Zginęło 12 żołnierzy i jeden cywil, 32 osoby zostały ranne. Hasan został uznany za winnego 13 zarzutów morderstwa z premedytacją oraz 32 zarzuty usiłowania zabójstwa i skazany na karę śmierci w 2013 roku.