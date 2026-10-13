W rocznicę wyboru Jana Pawła II różaniec za zdrowie Leona XIV  

Polacy spotkają się 16 października o 19.00 na placu św. Piotra, by modlić się o zdrowie Leona XIV i pokój na świecie. Czuwanie w 48. rocznicę wyboru Jana Pawła II połączy wspólny różaniec z przypomnieniem jego nauczania o pokoju.
Polonijne czuwanie na placu św. Piotra organizowane jest co roku 16 października, w rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. W tym roku przypada 48 lat od konklawe, które w 1978 r. wybrało Jana Pawła II.
„Jak co roku w rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża organizujemy na Placu św. Piotra polonijne czuwanie modlitewne. Będzie to okazja do wsłuchania się w nauczanie Papieża Polaka na temat pokoju" - mówi Vatican News ks. Tomasz Jarosz, administrator kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie.
Centralnym punktem spotkania będzie wspólna modlitwa różańcowa. Organizatorzy zachęcają uczestników, aby przynieśli ze sobą różańce.
Tegoroczne czuwanie będzie również odpowiedzią na prośbę Leona XIV o modlitwę w związku z czekającą go operacją.
„Będziemy modlić się w intencjach Ojca Świętego. Szczególnie będziemy prosić o pokój na świecie, ale także, przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, będziemy prosić Pana Boga o dar zdrowia dla Leona XIV" - podkreśla ks. Jarosz.
W ten sposób pamięć o pontyfikacie Jana Pawła II zostanie połączona z modlitwą za jego następcę. Uczestnicy przypomną również nauczanie Papieża Polaka dotyczące pokoju – szczególnie aktualne wobec trwających na świecie konfliktów.
W poprzednich latach w czuwaniu uczestniczyło po kilkaset osób. Zaproszenie skierowane jest zarówno do Polaków mieszkających w Rzymie i okolicach, jak i pielgrzymów, którzy 16 października będą przebywać w Wiecznym Mieście.
„To wydarzenie zawsze gromadzi wiele osób. Na Placu spotyka się kilkaset osób w duchu modlitwy. Zachęcamy, by wziąć ze sobą różańce. Zaproszenie jest skierowane do wszystkich, szczególnie do Polaków, którzy żyją w Rzymie i okolicy, ale także do naszych rodaków, którzy w tym czasie będą przebywać w Wiecznym Mieście jako pielgrzymi" – dodaje kapłan.
Polonijne czuwanie rozpocznie się w piątek 16 października o 19.00 na placu św. Piotra w Watykanie. Wstęp jest wolny.
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