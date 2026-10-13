Asyż prosi o zdrowie Leona XIV za wstawiennictwem św. Karola  

Podczas Mszy św. we wspomnienie św. Karola Acutisa w Asyżu modlono się o zdrowie Leona XIV przed operacją. Bp Felice Accrocca przypomniał, że Eucharystia zobowiązuje do budowania jedności i troski o ubogich, a młody święty pokazał, jak żyć wiarą z radością.
„Prosimy dziś wieczorem Pana, także za wstawiennictwem św. Karola, o zdrowie papieża Leona" – powiedział biskup na początku Mszy świętej sprawowanej wczoraj w kościele Matki Bożej Większej. Hospitalizacja Papieża rozpocznie się dziś w klinice Gemelli.
Wśród uczestników liturgii byli rodzice świętego - Antonia Salzano i Andrea Acutis oraz przedstawiciele władz cywilnych, wojskowych i kościelnych.
W homilii bp Accrocca nawiązał do tłumów, które szukały Jezusa, ponieważ najadły się chleba i oczekiwały kolejnych znaków. Chrystus odpowiedział, ofiarowując im samego siebie. Hierarcha przestrzegł przed sprowadzaniem Eucharystii do praktyk pobożnych, które mogą przesłonić jej prawdziwy sens.
„Czy jestem gotów tworzyć komunię z braćmi i szukać jedności zamiast podziału? Jeśli tak, mogę przystąpić do ołtarza" – pytał biskup. Podkreślił, że krzywdzenie drugiego człowieka i naruszanie jego praw jest sprzeczne z uczestnictwem w Eucharystii.
Biskup Accrocca przypomniał, że Karol już jako dziecko odkrył znaczenie Eucharystii. Kierował się słowem Bożym i dostrzegał potrzeby ubogich, choć sam dorastał w zamożnej rodzinie. „Bogactwo nie miało nad nim władzy, przeciwnie, uczyniło go wrażliwym na innych" – zauważył.
Hierarcha zwrócił również uwagę na pogodę ducha młodego świętego. „Życia chrześcijańskiego nie można przeżywać w smutku" – mówił, wskazując na spokojną radość widoczną na twarzy Karola.
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Podczas Mszy św. we wspomnienie św. Karola Acutisa w Asyżu modlono się o zdrowie Leona XIV przed operacją. Bp Felice Accrocca przypomniał, że Eucharystia zobowiązuje do budowania jedności i troski o ubogich, a młody święty pokazał, jak żyć wiarą z radością.
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