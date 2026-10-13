Szkoły pod nadzorem policji. 167 osób zatrzymanych  

Policja zatrzymała 167 osób i odnotowała 415 zdarzeń wymagających czynności w związku z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. To bilans ogólnopolskiej akcji po ubiegłotygodniowych atakach w szkołach. Funkcjonariusze kontrolują placówki i całodobowo monitorują internet.

Po aktach przemocy w szkołach funkcjonariusze skontrolowali ponad 108 tys. placówek i zatrzymali 167 osób – poinformowała we wtorek policja.

W całej Polsce od piątku trwają działania policji mające zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Akcja ma związek z ubiegłotygodniowymi aktami przemocy w placówkach.

Policja poinformowała w serwisie X, że do godz. 6.00 we wtorek zanotowała 415 zdarzeń, w związku z którymi funkcjonariusze realizują czynności związane z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Dotychczas skontrolowali ponad 108 tys. placówek i zatrzymali 167 osób.

❗️Ponad 1️⃣0️⃣8️⃣ tysięcy kontroli placówek i 1️⃣6️⃣7️⃣ osób zatrzymanych w całym kraju od początku działań! Na terenie całej Polski nadal trwają działania Policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Do godziny 06:00 odnotowano 4️⃣1️⃣5️⃣ zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) October 13, 2026

Ponadto policjanci całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie.

Podczas poniedziałkowej narady premiera i ministrów dotyczącej bezpieczeństwa w szkołach premier Donald Tusk poinformował, że tak długo, jak będziemy obserwowali sytuacje budzące niepokój, szkoły pozostaną pod specjalnym nadzorem.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że akcja będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni, a jeżeli będzie potrzeba, zostanie zintensyfikowana lub przedłużona.

Do godz. 6.00 w poniedziałek policja zanotowała 311 zdarzeń, zatrzymała 135 osób i skontrolowała blisko 80 tys. placówek. (