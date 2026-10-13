Różaniec za Leona XIV w Gemelli. Rzym zaprasza do modlitwy  

Dziś o 18.00 kard. Baldo Reina poprowadzi w klinice Gemelli różaniec za Leona XIV, który ma tam przejść operację usunięcia guzka w płucu. Do jednoczesnej modlitwy zaproszono parafie i wspólnoty zakonne Rzymu oraz wszystkich wiernych.
Na hospitalizację w klinice Gemelli Leon XIV uda się przed południem 13 października. Kościół w Rzymie jednoczy się na modlitwie za Papieża. Dziś o 18.00 kard. Baldo Reina poprowadzi różaniec w klinice Gemelli, gdzie Ojciec Święty ma przejść operację usunięcia guzka w płucu. Jak podaje agencja SIR, do wspólnej modlitwy zaproszono wszystkie parafie i wspólnoty zakonne diecezji.
Różaniec zostanie odmówiony w kaplicy św. Jana Pawła II w rzymskiej klinice Gemelli. Jak poinformował Wikariat Generalny Rzymu, spotkanie ma „wyrazić bliskość i przywiązanie Kościoła Rzymu do jego biskupa". Kard. Reina jest wikariuszem generalnym Papieża dla diecezji rzymskiej. Modlitwę na żywo pokażą media watykańskie. Można łączyć się za pośrednictwem Vatican News.
Wikariat zaprosił wspólnoty, aby o tej samej godzinie odmawiały Różaniec, „powierzając papieża Leona XIV macierzyńskiemu wstawiennictwu Maryi Dziewicy i towarzysząc mu modlitwą w tych dniach".
Jak poinformował rzecznik Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni, Leon XIV ma zostać przyjęty do Gemelli dziś w późnych godzinach przedpołudniowych. Od rana przed kliniką są dziennikarze oczekujący na jego przyjazd.
Ojciec Święty poinformował w niedzielę po modlitwie Anioł Pański, że w czasie badań kontrolnych wykryto niewielki, dobrze zlokalizowany guzek w płucu. Lekarze zalecili operację. Pobyt w szpitalu po zabiegu ma potrwać około tygodnia. Wszystkie audiencje papieskie, publiczne i prywatne, zostały zawieszone do 20 października.
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Leon XIV zapewnił kard. Tarcisia Isao Kikuchiego, że nie jest poważnie chory, a operacja nie ma charakteru nagłego. Metropolita Tokio przekazał, że papież chce przejść zabieg bez odkładania zagranicznych podróży, i zaapelował do wiernych o modlitwę za jego zdrowie.
Dziś o 18.00 kard. Baldo Reina poprowadzi w klinice Gemelli różaniec za Leona XIV, który ma tam przejść operację usunięcia guzka w płucu. Do jednoczesnej modlitwy zaproszono parafie i wspólnoty zakonne Rzymu oraz wszystkich wiernych.
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