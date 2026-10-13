Kard. Kikuchi: papież uspokaja i prosi o modlitwę  

Leon XIV zapewnił kard. Tarcisia Isao Kikuchiego, że nie jest poważnie chory, a operacja nie ma charakteru nagłego. Metropolita Tokio przekazał, że papież chce przejść zabieg bez odkładania zagranicznych podróży, i zaapelował do wiernych o modlitwę za jego zdrowie.
Kard. Tarcisio Isao Kikuchi opisał rozmowę z Leonem XIV w komunikacie skierowanym do wiernych archidiecezji tokijskiej. Spotkał się z papieżem w poniedziałek rano podczas audiencji związanej ze swoimi obowiązkami w Caritas Internationalis. „Wyjaśnił mi, że »to nie jest poważna choroba, a jego stan fizyczny jest taki sam jak zwykle«” – przekazał kardynał.
Według jego relacji papież zdecydował się na wcześniejsze przeprowadzenie operacji, aby nie zmieniać planów przyszłych podróży zagranicznych. Zaznaczył również, że „nie jest to nagły przypadek i nie ma powodu do obaw”.
Watykan zapowiedział wcześniej, że w dniach 6-17 listopada Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru.
「教皇様のためのお祈りをお願いいたします」 https://t.co/7iwBv6FtSe— カトリック東京大司教区広報 (@catholictokyo) October 13, 2026
Metropolita Tokio przypomniał, że papież poinformował o wykryciu guzka w płucu w niedzielę 11 października, po modlitwie Anioł Pański. Zmianę stwierdzono podczas rutynowych badań kontrolnych, a lekarze zalecili jej operacyjne usunięcie.
W komunikacie kardynał napisał, że zgodnie z przekazanymi mu informacjami papież ma zostać przyjęty do Gemelli we wtorek po południu, przejść operację następnego dnia i pozostać w szpitalu przez około tydzień. Wcześniejsza zapowiedź rzecznika Stolicy Apostolskiej wskazywała jednak na przyjęcie w późnych godzinach przedpołudniowych we wtorek; termin operacji nie został w niej podany.
Kard. Kikuchi zwrócił uwagę na obciążenia związane z posługą papieża. „Jak sam papież stwierdził, nie sądzę, aby była to poważna choroba, ale jednocześnie jego obowiązki jako pasterza całego Kościoła powszechnego są niezwykle ciężkie i nieuchronnie odbija się to na jego zdrowiu” – napisał. Zaapelował również o stałą modlitwę w intencji Ojca Świętego. „Proszę, módlcie się o zdrowie papieża. Proszę, módlcie się za papieża, naszego pasterza, nie tylko z powodu tego, co się wydarzyło, ale tak jak zawsze to czynicie” – wezwał metropolita Tokio.
źródło: PAP / archidiecezja tokijska/ X/ kb
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Leon XIV zapewnił kard. Tarcisia Isao Kikuchiego, że nie jest poważnie chory, a operacja nie ma charakteru nagłego. Metropolita Tokio przekazał, że papież chce przejść zabieg bez odkładania zagranicznych podróży, i zaapelował do wiernych o modlitwę za jego zdrowie.
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