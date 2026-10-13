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Nowa rzeczniczka Białego Domu: telefon uratował mi życie

Nowa rzeczniczka Białego Domu: telefon uratował mi życie  
unsplash Biały Dom.

Katie Zacharia opowiada, że jej biologiczna matka zrezygnowała z aborcji na kilkadziesiąt minut przed planowanym zabiegiem, po rozmowie z chrześcijańską doradczynią. Nowa rzeczniczka Białego Domu, prawniczka i matka czworga dzieci, wskazuje tę historię jako źródło swojego zaangażowania w obronę życia.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił nominację Zacharii 9 października. W ubiegłym roku, w wywiadzie dla programu „We The People with Gates Garcia”, prawniczka i matka czwórki dzieci opowiedziała o okolicznościach swoich narodzin.

Telefon, który zmienił decyzję

Zacharia wyznała, że była „około 20-30 minut od poddania się aborcji”, gdy jej biologiczna matka Ruth zmieniła zdanie. Jak opowiadała, Ruth miała za sobą trudne doświadczenia związane z wykorzystywaniem seksualnym. Przed planowaną wizytą w klinice aborcyjnej zadzwonił do niej biologiczny ojciec dziecka, namawiając ją do przerwania ciąży.

Niedługo później Ruth odebrała kolejny telefon. Chrześcijańska doradczyni zachęciła ją do rozważenia otwartej adopcji, aby dziecko mogło się urodzić i otrzymać szansę na życie.

Ruth zdecydowała się kontynuować ciążę, mimo sprzeciwu i niezrozumienia ze strony rodziny. Zacharia została oddana do adopcji jako noworodek. Gdy miała 18 lat, poznała swoją biologiczną matkę, która opowiedziała jej tę historię.

„Kilka sekund rozmowy telefonicznej uratowało mi życie” – powiedziała Zacharia, nazywając swoje narodziny cudem. Podkreśliła, że właśnie dlatego kwestia ochrony życia jest jej tak bliska.

Zaangażowanie w ruch pro-life

Podczas studiów prawniczych na Uniwersytecie Pepperdine Zacharia była przewodniczącą uczelnianego oddziału Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Prawników. Zasiadała także w radzie doradczej organizacji White Rose Resistance, założonej przez Setha Grubera, która opowiada się za prawną ochroną dzieci nienarodzonych.

Zacharia regularnie występuje jako komentatorka w Fox News, Newsmax i innych mediach. Wcześniej pełniła funkcję głównego radcy prawnego w Fix California, konserwatywnej organizacji non-profit.

W lutym została zastępcą asystenta sekretarza ds. publicznych w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kierowanym wówczas przez Kristi Noem. Zrezygnowała po około miesiącu, wskazując na obciążenia rodzinne związane z dojazdami między Kalifornią, gdzie mieszka, a Waszyngtonem. W czerwcu dołączyła do Trump Media & Technology Group, właściciela platformy Truth Social, jako starszy doradca ds. komunikacji.

Zastąpi Karoline Leavitt

Zacharia obejmuje stanowisko po Karoline Leavitt, która w ubiegłym miesiącu w wywiadzie dla Seana Hannity’ego wyjaśniła, że rezygnuje z funkcji, aby poświęcić więcej czasu powiększającej się rodzinie.

Według zapowiedzi Trumpa Zacharia miała objąć nowe stanowisko 12 października. Konferencję prasową poświęconą jej nominacji zaplanowano na środę, 14 października, o godz. 9.30 czasu wschodnioamerykańskiego w sali konferencyjnej Białego Domu.

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KAI |

dodane 13.10.2026 13:05

TAGI| ABORCJA, BIAŁY DOM, KATIE ZACHARIA, RZECZNIK, USA, ŚWIADECTWO

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