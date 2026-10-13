Nowa rzeczniczka Białego Domu: telefon uratował mi życie  

Katie Zacharia opowiada, że jej biologiczna matka zrezygnowała z aborcji na kilkadziesiąt minut przed planowanym zabiegiem, po rozmowie z chrześcijańską doradczynią. Nowa rzeczniczka Białego Domu, prawniczka i matka czworga dzieci, wskazuje tę historię jako źródło swojego zaangażowania w obronę życia.
Prezydent USA Donald Trump ogłosił nominację Zacharii 9 października. W ubiegłym roku, w wywiadzie dla programu „We The People with Gates Garcia”, prawniczka i matka czwórki dzieci opowiedziała o okolicznościach swoich narodzin.
Telefon, który zmienił decyzję
Zacharia wyznała, że była „około 20-30 minut od poddania się aborcji”, gdy jej biologiczna matka Ruth zmieniła zdanie. Jak opowiadała, Ruth miała za sobą trudne doświadczenia związane z wykorzystywaniem seksualnym. Przed planowaną wizytą w klinice aborcyjnej zadzwonił do niej biologiczny ojciec dziecka, namawiając ją do przerwania ciąży.
Niedługo później Ruth odebrała kolejny telefon. Chrześcijańska doradczyni zachęciła ją do rozważenia otwartej adopcji, aby dziecko mogło się urodzić i otrzymać szansę na życie.
Ruth zdecydowała się kontynuować ciążę, mimo sprzeciwu i niezrozumienia ze strony rodziny. Zacharia została oddana do adopcji jako noworodek. Gdy miała 18 lat, poznała swoją biologiczną matkę, która opowiedziała jej tę historię.
„Kilka sekund rozmowy telefonicznej uratowało mi życie” – powiedziała Zacharia, nazywając swoje narodziny cudem. Podkreśliła, że właśnie dlatego kwestia ochrony życia jest jej tak bliska.
Zaangażowanie w ruch pro-life
Podczas studiów prawniczych na Uniwersytecie Pepperdine Zacharia była przewodniczącą uczelnianego oddziału Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Prawników. Zasiadała także w radzie doradczej organizacji White Rose Resistance, założonej przez Setha Grubera, która opowiada się za prawną ochroną dzieci nienarodzonych.
Zacharia regularnie występuje jako komentatorka w Fox News, Newsmax i innych mediach. Wcześniej pełniła funkcję głównego radcy prawnego w Fix California, konserwatywnej organizacji non-profit.
W lutym została zastępcą asystenta sekretarza ds. publicznych w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kierowanym wówczas przez Kristi Noem. Zrezygnowała po około miesiącu, wskazując na obciążenia rodzinne związane z dojazdami między Kalifornią, gdzie mieszka, a Waszyngtonem. W czerwcu dołączyła do Trump Media & Technology Group, właściciela platformy Truth Social, jako starszy doradca ds. komunikacji.
Zastąpi Karoline Leavitt
Zacharia obejmuje stanowisko po Karoline Leavitt, która w ubiegłym miesiącu w wywiadzie dla Seana Hannity’ego wyjaśniła, że rezygnuje z funkcji, aby poświęcić więcej czasu powiększającej się rodzinie.
Według zapowiedzi Trumpa Zacharia miała objąć nowe stanowisko 12 października. Konferencję prasową poświęconą jej nominacji zaplanowano na środę, 14 października, o godz. 9.30 czasu wschodnioamerykańskiego w sali konferencyjnej Białego Domu.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
W środę 21 października w g. 17–19 pod Sejmem odbędzie się Publiczny Różaniec o Zatrzymanie Aborcji i czuwanie modlitewne. Fundacja Życie i Rodzina zaprasza na nie wszystkich Polaków, którym zależy na życiu najmłodszych dzieci i którzy sprzeciwiają się aborcji.
Katie Zacharia opowiada, że jej biologiczna matka zrezygnowała z aborcji na kilkadziesiąt minut przed planowanym zabiegiem, po rozmowie z chrześcijańską doradczynią. Nowa rzeczniczka Białego Domu, prawniczka i matka czworga dzieci, wskazuje tę historię jako źródło swojego zaangażowania w obronę życia.
Leon XIV zapewnił kard. Tarcisia Isao Kikuchiego, że nie jest poważnie chory, a operacja nie ma charakteru nagłego. Metropolita Tokio przekazał, że papież chce przejść zabieg bez odkładania zagranicznych podróży, i zaapelował do wiernych o modlitwę za jego zdrowie.
Dziś o 18.00 kard. Baldo Reina poprowadzi w klinice Gemelli różaniec za Leona XIV, który ma tam przejść operację usunięcia guzka w płucu. Do jednoczesnej modlitwy zaproszono parafie i wspólnoty zakonne Rzymu oraz wszystkich wiernych.
Policja zatrzymała 167 osób i odnotowała 415 zdarzeń wymagających czynności w związku z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. To bilans ogólnopolskiej akcji po ubiegłotygodniowych atakach w szkołach. Funkcjonariusze kontrolują placówki i całodobowo monitorują internet.
Podczas Mszy św. we wspomnienie św. Karola Acutisa w Asyżu modlono się o zdrowie Leona XIV przed operacją. Bp Felice Accrocca przypomniał, że Eucharystia zobowiązuje do budowania jedności i troski o ubogich, a młody święty pokazał, jak żyć wiarą z radością.
11 osób uznano za zaginione po atakach dronów na dwa statki na Morzu Czarnym, w pobliżu wybrzeża Bułgarii – poinformowały we wtorek władze obwodu Dobricz na północnym wschodzie kraju, cytowane przez AFP.
Polacy spotkają się 16 października o 19.00 na placu św. Piotra, by modlić się o zdrowie Leona XIV i pokój na świecie. Czuwanie w 48. rocznicę wyboru Jana Pawła II połączy wspólny różaniec z przypomnieniem jego nauczania o pokoju.
Abp Timothy Broglio sprzeciwił się planowanej egzekucji Nidala Hasana i jej możliwej transmisji na żywo. Zwierzchnik katolickich kapelanów wojskowych USA wezwał katolików wyznaczonych do plutonu egzekucyjnego, by wystąpili o zwolnienie z tego zadania jako sprzecznego z nauczaniem Kościoła.
Donald Trump uważa, że Putin chce porozumienia bardziej niż Zełenski, mimo kolejnych rosyjskich ataków na ukraińską energetykę. Prezydent USA wątpi też, by Rosja i Chiny pomagały Iranowi.
Papież ma we wtorek przybyć do rzymskiej Polikliniki Gemelli na operację usunięcia guzka na płucu. Według „Il Messaggero” szpital wprowadził nadzwyczajne środki bezpieczeństwa: odizolował piętro przeznaczone dla Leona XIV, a dane medyczne będzie chronić specjalnymi kodami lub fikcyjnym nazwiskiem.
W Poznaniu rozpoczął się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. O zwycięstwo w najstarszym międzynarodowym konkursie skrzypcowym na świecie powalczy 48 uczestników, w tym ośmioro Polaków. Piątkowe przesłuchania otworzy Wojciech Niedziółka, a zdobywca pierwszej nagrody otrzyma 60 tys. euro brutto.