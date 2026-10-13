W środę 21 października w g. 17–19 pod Sejmem odbędzie się Publiczny Różaniec o Zatrzymanie Aborcji i czuwanie modlitewne. Fundacja Życie i Rodzina zaprasza na nie wszystkich Polaków, którym zależy na życiu najmłodszych dzieci i którzy sprzeciwiają się aborcji.
„Projekty ustaw aborcyjnych, które przyjęła Sejmowa Komisja Nadzwyczajna, są nie tylko nieetyczne, ale i niezgodne z Konstytucją, która gwarantuje prawo do życia od poczęcia. Jawnie ignorują też wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. o zakazie aborcji eugenicznej” – stwierdza Fundacja Życie i Rodzina.
Ustawy aborcyjne trafią pod obrady Sejmu
Sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. aborcji przyjęła w czwartek 8 października dwa projekty ustaw aborcyjnych. Jeden dekryminalizuje pomocnictwo w aborcji i namawianie do niej, a także samą aborcję w przypadku wady dziecka, drugi przywraca możliwość zabijania nienarodzonych dzieci z powodu ich choroby, czyli przesłankę eugeniczną zlikwidowaną przez Trybunał Konstytucyjny 22 października 2020 r. „Obalanie wyroków TK ustawą jest burzeniem porządku państwa oraz wyrazem pogardy dla miliona obywateli, którzy podpisali ustawę społeczną ‘Zatrzymaj aborcję’” – czytamy na stronie Fundacji Życie i Rodzina. Była ona wówczas w Sejmie, a jej postulat zrealizował właśnie Trybunał Konstytucyjny.
Co symptomatyczne, głosowanie nad możliwością mordowania dzieci ma się odbyć dokładnie w 6. rocznicę wyroku TK, który został ogłoszony 22 października 2020 r. Orzeczenie to jest od dawna solą w oku aborterów. Teraz próbują odwrócić je ustawą. To działanie sprzeczne z prawem, gdyż Konstytucja RP stanowi najwyższe prawo, a wyroki TK są ostateczne.
Modlitwa i czuwanie w obronie dzieci
W środę 21 października, kiedy planowane jest posiedzenie Sejmu z głosowaniem nad ustawami aborcyjnymi, Fundacja Życie i Rodzina zaprasza wszystkich Polaków na Publiczny Różaniec o zatrzymanie aborcji i czuwanie modlitewne. Czuwanie odbędzie się w godzinach 17–19 pod Pomnikiem Podziemnego Państwa Polskiego.
„Prosimy o mobilizację i przybycie w tym dniu pod Sejm. Gdy koalicja rządzącą jednoczy się wokół mordowania dzieci, trzeba stanowczo się temu przeciwstawić!” – apeluje Fundacja Życie i Rodzina.
W środę 21 października w g. 17–19 pod Sejmem odbędzie się Publiczny Różaniec o Zatrzymanie Aborcji i czuwanie modlitewne. Fundacja Życie i Rodzina zaprasza na nie wszystkich Polaków, którym zależy na życiu najmłodszych dzieci i którzy sprzeciwiają się aborcji.
Katie Zacharia opowiada, że jej biologiczna matka zrezygnowała z aborcji na kilkadziesiąt minut przed planowanym zabiegiem, po rozmowie z chrześcijańską doradczynią. Nowa rzeczniczka Białego Domu, prawniczka i matka czworga dzieci, wskazuje tę historię jako źródło swojego zaangażowania w obronę życia.
Leon XIV zapewnił kard. Tarcisia Isao Kikuchiego, że nie jest poważnie chory, a operacja nie ma charakteru nagłego. Metropolita Tokio przekazał, że papież chce przejść zabieg bez odkładania zagranicznych podróży, i zaapelował do wiernych o modlitwę za jego zdrowie.
Dziś o 18.00 kard. Baldo Reina poprowadzi w klinice Gemelli różaniec za Leona XIV, który ma tam przejść operację usunięcia guzka w płucu. Do jednoczesnej modlitwy zaproszono parafie i wspólnoty zakonne Rzymu oraz wszystkich wiernych.
Policja zatrzymała 167 osób i odnotowała 415 zdarzeń wymagających czynności w związku z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. To bilans ogólnopolskiej akcji po ubiegłotygodniowych atakach w szkołach. Funkcjonariusze kontrolują placówki i całodobowo monitorują internet.
Podczas Mszy św. we wspomnienie św. Karola Acutisa w Asyżu modlono się o zdrowie Leona XIV przed operacją. Bp Felice Accrocca przypomniał, że Eucharystia zobowiązuje do budowania jedności i troski o ubogich, a młody święty pokazał, jak żyć wiarą z radością.
11 osób uznano za zaginione po atakach dronów na dwa statki na Morzu Czarnym, w pobliżu wybrzeża Bułgarii – poinformowały we wtorek władze obwodu Dobricz na północnym wschodzie kraju, cytowane przez AFP.
Polacy spotkają się 16 października o 19.00 na placu św. Piotra, by modlić się o zdrowie Leona XIV i pokój na świecie. Czuwanie w 48. rocznicę wyboru Jana Pawła II połączy wspólny różaniec z przypomnieniem jego nauczania o pokoju.
Abp Timothy Broglio sprzeciwił się planowanej egzekucji Nidala Hasana i jej możliwej transmisji na żywo. Zwierzchnik katolickich kapelanów wojskowych USA wezwał katolików wyznaczonych do plutonu egzekucyjnego, by wystąpili o zwolnienie z tego zadania jako sprzecznego z nauczaniem Kościoła.
Donald Trump uważa, że Putin chce porozumienia bardziej niż Zełenski, mimo kolejnych rosyjskich ataków na ukraińską energetykę. Prezydent USA wątpi też, by Rosja i Chiny pomagały Iranowi.
Papież ma we wtorek przybyć do rzymskiej Polikliniki Gemelli na operację usunięcia guzka na płucu. Według „Il Messaggero” szpital wprowadził nadzwyczajne środki bezpieczeństwa: odizolował piętro przeznaczone dla Leona XIV, a dane medyczne będzie chronić specjalnymi kodami lub fikcyjnym nazwiskiem.
W Poznaniu rozpoczął się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. O zwycięstwo w najstarszym międzynarodowym konkursie skrzypcowym na świecie powalczy 48 uczestników, w tym ośmioro Polaków. Piątkowe przesłuchania otworzy Wojciech Niedziółka, a zdobywca pierwszej nagrody otrzyma 60 tys. euro brutto.