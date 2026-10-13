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Zatrzymaj aborcję! Publiczny Różaniec i czuwanie pod Sejmem RP 21 października

Zatrzymaj aborcję! Publiczny Różaniec i czuwanie pod Sejmem RP 21 października  
Jakub Szymczuk / Foto Gość Stop aborcji

W środę 21 października w g. 17–19 pod Sejmem odbędzie się Publiczny Różaniec o Zatrzymanie Aborcji i czuwanie modlitewne. Fundacja Życie i Rodzina zaprasza na nie wszystkich Polaków, którym zależy na życiu najmłodszych dzieci i którzy sprzeciwiają się aborcji.

„Projekty ustaw aborcyjnych, które przyjęła Sejmowa Komisja Nadzwyczajna, są nie tylko nieetyczne, ale i niezgodne z Konstytucją, która gwarantuje prawo do życia od poczęcia. Jawnie ignorują też wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. o zakazie aborcji eugenicznej” – stwierdza Fundacja Życie i Rodzina.

Ustawy aborcyjne trafią pod obrady Sejmu

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. aborcji przyjęła w czwartek 8 października dwa projekty ustaw aborcyjnych. Jeden dekryminalizuje pomocnictwo w aborcji i namawianie do niej, a także samą aborcję w przypadku wady dziecka, drugi przywraca możliwość zabijania nienarodzonych dzieci z powodu ich choroby, czyli przesłankę eugeniczną zlikwidowaną przez Trybunał Konstytucyjny 22 października 2020 r. „Obalanie wyroków TK ustawą jest burzeniem porządku państwa oraz wyrazem pogardy dla miliona obywateli, którzy podpisali ustawę społeczną ‘Zatrzymaj aborcję’” – czytamy na stronie Fundacji Życie i Rodzina. Była ona wówczas w Sejmie, a jej postulat zrealizował właśnie Trybunał Konstytucyjny.

Co symptomatyczne, głosowanie nad możliwością mordowania dzieci ma się odbyć dokładnie w 6. rocznicę wyroku TK, który został ogłoszony 22 października 2020 r. Orzeczenie to jest od dawna solą w oku aborterów. Teraz próbują odwrócić je ustawą. To działanie sprzeczne z prawem, gdyż Konstytucja RP stanowi najwyższe prawo, a wyroki TK są ostateczne.

Modlitwa i czuwanie w obronie dzieci

W środę 21 października, kiedy planowane jest posiedzenie Sejmu z głosowaniem nad ustawami aborcyjnymi, Fundacja Życie i Rodzina zaprasza wszystkich Polaków na Publiczny Różaniec o zatrzymanie aborcji i czuwanie modlitewne. Czuwanie odbędzie się w godzinach 17–19 pod Pomnikiem Podziemnego Państwa Polskiego.

„Prosimy o mobilizację i przybycie w tym dniu pod Sejm. Gdy koalicja rządzącą jednoczy się wokół mordowania dzieci, trzeba stanowczo się temu przeciwstawić!” – apeluje Fundacja Życie i Rodzina.

 

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KAI |

dodane 13.10.2026 16:35

TAGI| ABORCJA

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