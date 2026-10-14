MEN: Z 701,1 tys. nauczycieli 84,2 proc. to kobiety

W polskim systemie oświaty pracuje 701,1 tys. nauczycieli. Zdecydowana większość z nich - 84,2 proc. wszystkich polskich nauczycieli - to kobiety. Średnia wieku polskiej nauczycielki to 46,5 lat - wynika z danych udostępnionych PAP przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W środę obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej - święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów.

Z danych MEN wynika, że w polskim systemie oświaty jest 701 120 nauczycielek i nauczycieli, a etatów nauczycielskich 711 383,53. Najwięcej nauczycielek i nauczycieli pracuje w szkołach podstawowych - 311,7 tys. W przedszkolach pracuje 90,9 tys., w liceach ogólnokształcących - 51 tys., w technikach - 7 tys. W zespołach szkół i placówkach oświatowych pracuje 246,6 tys. nauczycielek i nauczycieli. Zespoły szkół mogą być tworzone przez szkoły podstawowe i przedszkola oraz przez różne typy szkół ponadpodstawowych (np. liceum z technikum, technikum ze szkołą branżową, czy liceum z technikum i szkołą branżową).

Nauczycielek jest 590 648, nauczycieli 110 472, co oznacza, że zawód nauczycielski należy do zawodów sfeminizowanych - 84,2 proc. pracujących w tym zawodzie to kobiety, blisko 15,8 proc. to mężczyźni. Odsetek nauczycielek w przedszkolach wynosi 98 proc., w szkołach podstawowych - 86,3 proc., w liceach ogólnokształcących - 72,8 proc., a w technikach - 65,6 proc.

Średnia wieku polskiego nauczyciela to blisko 47 lat: kobiet - 46,5 lat, mężczyzn - blisko 48,6 lat. Porównując te dane z danymi z lat ubiegłych wynika, że średnia wieku nauczycieli systematycznie rośnie. W 2012 r. średni wiek polskiej nauczycielki wynosił 41,5 roku, a nauczyciela - 43 lata. Obecnie najmłodszy polski nauczyciel ma 18 lat i uczy fortepianu w szkole muzycznej I stopnia. Najstarszy ma 90 lat i też uczy fortepianu w szkole muzycznej I stopnia. Zarówno najmłodszy polski nauczyciel, jak i najstarszy to mężczyźni.

Z opublikowanych w ubiegłym tygodniu danych Eurostatu na temat nauczycieli wynika, że w 2024 r. w szkołach podstawowych i średnich w całej UE pracowało 5,3 mln nauczycieli. 72,9 proc. z nich to kobiety, mężczyźni stanowili 27,1 proc. Podobnie jak w Polsce, także w innych krajach UE kadra nauczycielska starzeje się - 40,4 proc. nauczycieli miało co najmniej 50 lat. W Polsce ten odsetek wyniósł niespełna 43 proc., co uplasowało nas na 11. miejscu pod tym względem. W 2024 roku Polska była na trzecim miejscu od końca, jeśli chodzi o odsetek nauczycieli poniżej 30. roku - wynosił on 4 proc. Niższe odsetki odnotowano tylko w Portugalii - 3,3 proc. i na Cyprze - 3,1 proc.

Z danych resortu edukacji wynika, że największą grupę polskich nauczycieli stanowią nauczyciele dyplomowani, czyli na najwyższym stopniu awansu zawodowego - jest ich 372 094, czyli 53 proc. Z kolei nauczycieli początkujących jest 162 582, co stanowi 23,2 proc. ogółu. Nauczycieli mianowanych (stopień pośredni między nauczycielem początkującym a dyplomowanym) jest 166 444, czyli 23,7 proc. wszystkich nauczycieli.

Stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym ma 600 151 nauczycieli, a tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym - 82 200. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach kuratoriów oświaty, na 6 października 2026 r. opublikowanych było łącznie 3 860 ogłoszeń o wolnych miejscach pracy dla nauczycieli, które łącznie wykazują 2 488,28 wolnych etatów we wszystkich szkołach i placówkach. Nieobsadzone etaty stanowią ok. 0,3 proc. łącznego zatrudnienia w systemie oświaty w bieżącym roku szkolnym.

Najwięcej ogłoszeń dotyczy nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami. Na kolejnych miejscach, jeśli chodzi o liczbę ofert, są ogłoszenia dotyczące: nauczycieli wychowania przedszkolnego, matematyki, psychologów, nauczycieli języka angielskiego, pedagogów specjalnych, nauczycieli języka polskiego, przedmiotów zawodowych, edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców w świetlicy szkolnej.

Od redakcji Wiara.pl

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