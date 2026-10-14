Groźby, noże i fałszywe alarmy. Nieletni sprawcy pod lupą prokuratury  

Lubelska policja zatrzymała 11 uczniów w związku z falą groźnych zachowań i wpisów w internecie. Większość sprawców to polscy, nieletni uczniowie. Aresztowany został student z Ukrainy podejrzany o przygotowywanie zabójstwa z powodu nienawiści rasowej.

Większość sprawców to polscy, nieletni uczniowie. Aresztowany został student z Ukrainy podejrzany o przygotowywanie zabójstwa z powodu nienawiści rasowej. Rzecznik lubelskiej policji nadkom. Anna Kamola poinformowała PAP, że od czwartku do wtorku funkcjonariusze zanotowali 20 zdarzeń i zatrzymali 11 osób w woj. lubelskim w związku z falą groźnych zachowań i wpisów w internecie.

Większość z nich to osoby nieletnie, najmłodsza miała 11 lat, a najstarsza 21 lat.- Większość spraw dotyczy prezentowania w internecie zdjęć z niebezpiecznymi narzędziami, np. nożami - powiedziała rzecznik. Prokuratura Okręgowa w Lublinie zajmuje się kilkunastoma sprawami dotyczącymi gróźb karalnych, nawoływania do popełnienia zbrodni, fałszywych alarmów bombowych oraz prezentowania niebezpiecznych narzędzi w mediach społecznościowych i na terenie placówek oświatowych m.in. w Lublinie, Chełmie, Białej Podlaskiej, Puławach, Parczewie, Lubartowie i Świdniku.

Rzecznik tej prokuratury Marcin Kozak poinformował w środowym komunikacie, że większość sprawców to polscy uczniowie i małoletni, którzy "ulegli szkodliwej modzie internetowej i bezmyślnie powielali niebezpieczne treści w mediach społecznościowych oraz na komunikatorach internetowych".

Spośród 14 zanotowanych w piątek incydentów, tylko w jednym przypadku sprawcą był obcokrajowiec - obywatel Ukrainy. Z ustaleń śledczych nie wynika, aby podejrzany kierował groźby bezpośrednio wobec osób polskiej narodowości. "Przypisywanie ogółu tych nieodpowiedzialnych zachowań i prowokacji konkretnej narodowości jest niezgodne z faktami oraz nie znajduje odzwierciedlenia w aktach spraw" - zaznaczył rzecznik.

Również policja potwierdziła, że jedynym obcokrajowcem w gronie 11 dotychczas zatrzymanych w woj. lubelskim jest 21-latek z Ukrainy. Chodzi o aresztowanego studenta kryminologii KUL, który jest podejrzany o przygotowania do zabójstwa przypadkowej osoby z powodu nienawiści rasowej oraz - jak podała prokuratura - chęci udziału w wyzwaniu internetowym "krwawy piątek". Grozi mu do 15 lat więzienia.

Zgodnie z poleceniem Prokuratora Okręgowego w Lublinie śledczy z całego okręgu obligatoryjnie będą uczestniczyć w postępowaniach przed sądami rodzinnymi, dotyczących nieletnich sprawców czynów karalnych oraz przejawów demoralizacji związanych z tym niebezpiecznym trendem. Jak zaznaczono, prokuratura nie traktuje publikowania gróźb czy fałszywych alarmów jako "niewinnego żartu".

"Każde takie zachowanie będzie spotykało się z natychmiastową i stanowczą reakcją organów ścigania oraz wyciąganiem pełnych konsekwencji prawnych" - dodał prok. Kozak. W ubiegłym tygodniu w Polsce doszło do kilku ataków w szkołach z użyciem ostrych narzędzi. W wyniku jednego ze zdarzeń zmarła 37-letnia pracownica szkoły. W środę policja poinformowała, że po aktach przemocy w szkołach funkcjonariusze skontrolowali blisko 138 tys. placówek i zatrzymali 183 osoby.