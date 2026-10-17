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Beskid Niski: "Koński redyk"

W Regietowie  
Andrzej Macura CC-SA 4.0 W Regietowie

Ponad sto huculskich klaczy ze źrebiętami wróci do stadniny.

Ponad sto klaczy huculskich i źrebiąt zostanie w sobotę przepędzonych z pastwisk Beskidu Niskiego do stadniny koni huculskich w Regietowie. Jesienny "koński redyk", podczas którego stado przemierza beskidzkie przestrzenie w asyście jeźdźców, jest jednym z najbardziej widowiskowych wydarzeń w regionie.

"Raz do roku jesienią Regietów ma swoje małe Yellowstone" - tak organizatorzy zapowiadają powrót koni do stadniny. To okazja do zobaczenia zwierząt w ruchu oraz poznania tradycji hodowlanych, które od pokoleń są związane z karpackim krajobrazem. Spęd koni zaplanowano na sobotę. Około godz. 9.30 uczestnicy wydarzenia mają wyruszyć do Regietowa Wyżnego, a około godz. 10.30 rozpocznie się przepęd stada na trasie prowadzącej do stadniny. Pędzące tabuny koni będzie można obserwować wzdłuż tej drogi. Po południu, o godz. 15, na pastwiskach nad stadniną zaplanowano bieg św. Huberta, czyli tradycyjną gonitwę za lisem, organizowaną w środowisku jeździeckim na zakończenie sezonu.

Konie huculskie to jedna z najstarszych rodzimych ras koni w Polsce, wywodząca się z terenów Karpat Wschodnich, przede wszystkim Huculszczyzny. Są niewielkie, krępe i wytrzymałe, a ich budowa oraz odporność sprawiają, że dobrze radzą sobie w trudnym, górskim terenie. Dawniej wykorzystywano je przede wszystkim do transportu i prac gospodarskich w górach. Współcześnie znajdują zastosowanie m.in. w turystyce konnej, rekreacji i hipoterapii. Rasa jest objęta programami ochrony zasobów genetycznych.

Stadnina Koni Huculskich "Gładyszów" w Regietowie, położona około 40 km od Krynicy-Zdroju, jest największym ośrodkiem hodowli koni huculskich nie tylko w Europie, lecz także na świecie. Hodowla ma tu nie tylko wymiar gospodarczy, ale również kulturowy - nawiązuje do wielowiekowych związków człowieka z końmi w Karpatach. Jesienny powrót stada z pastwisk do stadniny jest elementem sezonowego rytmu hodowli i okazją do podtrzymywania tradycji regionu.

Koński redyk wpisuje się w tradycję jesiennych powrotów stad z górskich pastwisk. W październiku przez region przeszedł także wielki redyk ponad tysiąca owiec, które wyruszyły z Czarnego w Beskidzie Niskim w kierunku Nowego Targu. Przemarsz przyciągał uwagę mieszkańców i turystów w kolejnych miejscowościach na trasie. Oba wydarzenia przypominają o pasterskim dziedzictwie regionu i o tym, że tradycyjne sposoby gospodarowania wciąż pozostają częścią lokalnej kultury. Dla miłośników koni, fotografów i turystów spęd hucułów jest okazją do obserwowania dużego stada przemierzającego beskidzkie przestrzenie w scenerii jesiennych łąk i lasów. 

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PAP |

dodane 17.10.2026 08:32

TAGI| HODOWLA, KONIE, KULTURA, OBYCZAJE, PAP, ROLNICTWO, ZWIERZĘTA

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