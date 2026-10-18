info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Służby przeszukują teren w okolicy Zalewu Zemborzyckiego. Co spadło pod Lublinem?
rss facebook twitter

Służby przeszukują teren w okolicy Zalewu Zemborzyckiego. Co spadło pod Lublinem?

Służby przeszukują teren w okolicy Zalewu Zemborzyckiego. Co spadło pod Lublinem?  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość

Nadal nie znaleziono niezidentyfikowanego obiektu, który spadł na lubelszczyźnie.

Policjanci i żołnierze wciąż poszukują niezidentyfikowanego obiektu latającego w okolicy Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie. Jego odgłos słyszeli w niedzielę w nocy tamtejsi mieszkańcy, którzy powiadomili policję. Nic dotychczas nie znaleziono. - Służby kontynuują poszukiwania oraz weryfikację informacji związanych z nocnym zdarzeniem dotyczącym podejrzenia naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W działaniach uczestniczą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, wykorzystywany jest również wojskowy śmigłowiec.

Czynności prowadzone są we współpracy z Policją i Żandarmerią Wojskową. Mają charakter prewencyjny i służą wyjaśnieniu wszystkich okoliczności zdarzenia - podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na portalach społecznościowych. W poszukiwania zaangażowanych jest kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji, a także ponad 30 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadkomisarz Anna Kamola powiedziała PAP, że około godziny drugiej w nocy policja otrzymała dwa zgłoszenia od mieszkańców, którzy słyszeli odgłos lecącego głośnego obiektu. Oba zgłoszenia dotyczyły rejonu Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie. - Nie było słychać żadnego wybuchu, żadnego huku. Nikt też nie zgłosił jakichkolwiek uszkodzeń czy zniszczeń np. budynków. Słyszany był tylko odgłos przelatującego głośnego obiektu latającego - zaznaczyła policjantka.

W niedzielę w godzinach przedpołudniowych policja odebrała jeszcze kilkanaście zgłoszeń od mieszkańców, którzy słyszeli podobne odgłosy. Kamola dodała, że podobne zgłoszenie o tym, że był słyszalny dźwięk przelatującego obiektu, wpłynęło też z powiatu łęczyńskiego. - Tam nic nie zostało znalezione - zaznaczyła. Jak podkreśla DORSZ, na obecnym etapie rozpatrywane są różne możliwe scenariusze, "w tym zjawiska lub anomalie meteorologiczne, a także potencjalne działania o charakterze przemytniczym lub prowokacyjnym". Żaden z tych wariantów nie został dotychczas potwierdzony. Wojsko apeluje o zachowanie spokoju, rozwagę i korzystanie z wiarygodnych, oficjalnych źródeł informacji. Zwraca uwagę na publikowane niepotwierdzone doniesienia o zdarzeniu. "Nie można wykluczyć, że część publikowanych treści stanowi próbę manipulacji informacyjnej lub element celowych działań dezinformacyjnych, ukierunkowanych na wywoływanie niepokoju społecznego" - napisano. DORSZ przypomina, że rozpowszechnianie niesprawdzonych doniesień i spekulacji może nieświadomie sprzyjać dezinformacji i "wzmacnianiu wrogich narracji".

Wojsko apeluje, aby w przypadku odnalezienia przedmiotów, które mogą być szczątkami poszukiwanego obiektu, nie zbliżać się do nich, nie dotykać ich, ani nie podejmować prób ich przemieszczania. O takim znalezisku należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. W niedzielę rano DORSZ poinformowało o podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowany obiekt, do czego mogło dojść w nocy. "Na południe od Lublina skierowano Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy (NZPR) z Wojsk Obrony Terytorialnej, który prowadzi poszukiwania ewentualnego miejsca upadku obiektu" - podało DORSZ na platformie X. "Prowadzone czynności mają na celu weryfikację zarejestrowanego sygnału radiolokacyjnego i zgłoszeń pobliskiej ludności oraz ustalenie charakteru potencjalnego obiektu lub potwierdzenie, że zarejestrowany sygnał był wynikiem zjawisk lub anomalii meteorologicznych" - dodano we wpisie. Dowództwo zaznaczyło, że "na obecnym etapie nie potwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej".  Przed godz. 6.30 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakiem powietrznym na terenie Ukrainy wydało alert dla Lubelszczyzny, który został odwołany tuż przed godz. 7. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 18.10.2026 15:29

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, DORSZ, PAP, WOJSKO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Maja Chwalińska wygrywa finał turnieju WTA w Wuhan | Szef MSZ Iranu: propozycja otwarcia cieśniny Ormuz w ciągu siedmiu aktualna | Beskid Niski: "Koński redyk" | Groźby, noże i fałszywe alarmy. Nieletni sprawcy pod lupą prokuratury | MEN: Z 701,1 tys. nauczycieli 84,2 proc. to kobiety

Naszym zdaniem

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Pięć kontynentów w jednej modlitwie

ks. Leszek Smoliński

Pięć kontynentów w jednej modlitwie

Różaniec łatwo zmieścić w dłoni. Błogosławiony Fulton Sheen chciał jednak, aby mieścił się w nim cały świat.

Seriale, seriale

Maria Sołowiej

Seriale, seriale

Cóż pozostaje? Wstać z fotela i - jeśli nie jest jeszcze zbyt późno - wyjść z domu i przewietrzyć głowę jesiennym spacerem.

Prawo (kościelne) prawem

Andrzej Macura

Prawo (kościelne) prawem

Warto pytać jaki ma sens, jakich wartości broni.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Szef MSZ Iranu: propozycja otwarcia cieśniny Ormuz w ciągu siedmiu aktualna

Szef MSZ Iranu: propozycja otwarcia cieśniny Ormuz w ciągu siedmiu aktualna

Szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi oświadczył w niedzielę, że Iran podtrzymuje propozycję otwarcia cieśniny Ormuz w ciągu siedmiu dni, jeśli USA zaakceptują warunki Teheranu - podał Reuters. 

Służby przeszukują teren w okolicy Zalewu Zemborzyckiego. Co spadło pod Lublinem?

Służby przeszukują teren w okolicy Zalewu Zemborzyckiego. Co spadło pod Lublinem?

Nadal nie znaleziono niezidentyfikowanego obiektu, który spadł na lubelszczyźnie.

Maja Chwalińska wygrywa finał turnieju WTA w Wuhan

Maja Chwalińska wygrywa finał turnieju WTA w Wuhan

Polka awansuje na 11. miejsce w rankingu światowym. To pierwszy w historii triumf Polki na rozgrywanym od 2014 r. turnieju w chińskim Wuhan.

W Regietowie

Beskid Niski: "Koński redyk"

Ponad sto huculskich klaczy ze źrebiętami wróci do stadniny.

Groźby, noże i fałszywe alarmy. Nieletni sprawcy pod lupą prokuratury

Groźby, noże i fałszywe alarmy. Nieletni sprawcy pod lupą prokuratury

Uczniowie i małoletni, którzy "ulegli szkodliwej modzie internetowej i bezmyślnie powielali niebezpieczne treści w mediach społecznościowych oraz na komunikatorach internetowych".

W szkole

MEN: Z 701,1 tys. nauczycieli 84,2 proc. to kobiety

Średnia wieku polskiej nauczycielki to 46,5 lat.

Zatrzymaj aborcję! Publiczny Różaniec i czuwanie pod Sejmem RP 21 października

Zatrzymaj aborcję! Publiczny Różaniec i czuwanie pod Sejmem RP 21 października

W środę 21 października w g. 17–19 pod Sejmem odbędzie się Publiczny Różaniec o Zatrzymanie Aborcji i czuwanie modlitewne. Fundacja Życie i Rodzina zaprasza na nie wszystkich Polaków, którym zależy na życiu najmłodszych dzieci i którzy sprzeciwiają się aborcji.

Nowa rzeczniczka Białego Domu: telefon uratował mi życie

Nowa rzeczniczka Białego Domu: telefon uratował mi życie

Katie Zacharia opowiada, że jej biologiczna matka zrezygnowała z aborcji na kilkadziesiąt minut przed planowanym zabiegiem, po rozmowie z chrześcijańską doradczynią. Nowa rzeczniczka Białego Domu, prawniczka i matka czworga dzieci, wskazuje tę historię jako źródło swojego zaangażowania w obronę życia.

Kard. Kikuchi: papież uspokaja i prosi o modlitwę

Kard. Kikuchi: papież uspokaja i prosi o modlitwę

Leon XIV zapewnił kard. Tarcisia Isao Kikuchiego, że nie jest poważnie chory, a operacja nie ma charakteru nagłego. Metropolita Tokio przekazał, że papież chce przejść zabieg bez odkładania zagranicznych podróży, i zaapelował do wiernych o modlitwę za jego zdrowie.

Różaniec za Leona XIV w Gemelli. Rzym zaprasza do modlitwy

Różaniec za Leona XIV w Gemelli. Rzym zaprasza do modlitwy

Dziś o 18.00 kard. Baldo Reina poprowadzi w klinice Gemelli różaniec za Leona XIV, który ma tam przejść operację usunięcia guzka w płucu. Do jednoczesnej modlitwy zaproszono parafie i wspólnoty zakonne Rzymu oraz wszystkich wiernych.

Szkoły pod nadzorem policji. 167 osób zatrzymanych

Szkoły pod nadzorem policji. 167 osób zatrzymanych

Policja zatrzymała 167 osób i odnotowała 415 zdarzeń wymagających czynności w związku z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. To bilans ogólnopolskiej akcji po ubiegłotygodniowych atakach w szkołach. Funkcjonariusze kontrolują placówki i całodobowo monitorują internet.

Asyż prosi o zdrowie Leona XIV za wstawiennictwem św. Karola

Asyż prosi o zdrowie Leona XIV za wstawiennictwem św. Karola

Podczas Mszy św. we wspomnienie św. Karola Acutisa w Asyżu modlono się o zdrowie Leona XIV przed operacją. Bp Felice Accrocca przypomniał, że Eucharystia zobowiązuje do budowania jedności i troski o ubogich, a młody święty pokazał, jak żyć wiarą z radością.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 19.10.2026
« » Październik 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Poniedziałek
rano
9°C Poniedziałek
dzień
10°C Poniedziałek
wieczór
9°C Wtorek
noc
wiecej »
 