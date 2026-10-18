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Maja Chwalińska wygrywa finał turnieju WTA w Wuhan

Maja Chwalińska wygrywa finał turnieju WTA w Wuhan  
Nuță Lucian from Cluj-Napoca, Romania / CC-SA 2.0 Maja Chwalińska.

Polka awansuje na 11. miejsce w rankingu światowym. To pierwszy w historii triumf Polki na rozgrywanym od 2014 r. turnieju w chińskim Wuhan.

Maja Chwalińska wygrała turniej WTA 1000 w Wuhan. W niedzielnym finale pokonała brytyjską tenisistkę Sonay Kartal 2:6, 6:4, 6:2. To pierwszy tytuł Chwalińskiej w cyklu WTA. W poniedziałek awansuje na 11. miejsce w rankingu światowym. Poprzednio szansę na tytuł miała w czerwcu, ale w finale przełomowego dla niej French Open przegrała z Rosjanką Mirrą Andriejewą.

Turnieje rangi 1000 rangą ustępują tylko Wielkim Szlemom. Impreza w Wuhan rozgrywana jest od 2014 roku, a wcześniej wygrywały ją zawodniczki dużego kalibru. Trzy triumfy ma Białorusinka Aryna Sabalenka, dwa Czeszka Petra Kvitova, a po jednym Amerykanki Venus Williams i Coco Gauff oraz Francuzka Caroline Garcia.

Wynik finału:
Maja Chwalińska (Polska, 16) - Sonay Kartal (W. Brytania) 2:6, 6:4, 6:2. 

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PAP |

dodane 18.10.2026 15:40

TAGI| PAP, SPORT, TENIS, WTA, ŚWIĄTEK

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