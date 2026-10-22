Ważne decyzje przed biskupami. Komisja i kościelne media na stole  

Zmiany w statucie komisji mającej zbadać wykorzystywanie seksualne małoletnich w Kościele będą jednym z głównych tematów obrad biskupów w Zakopanem. Rozpoczynające się 22 października zebranie plenarne KEP obejmie także reformę kościelnych mediów, sytuację religii w szkole oraz duszpasterstwo rodzin w świetle „Amoris laetitia”.
Tegoroczne jesienne Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbędzie się w dniach 22-24 października w Zakopanem.
W czasie obrad przewodniczący Episkopatu abp Tadeusz Wojda SAC przedstawi konkluzje z październikowego spotkania w Watykanie, które odbyło się z okazji 10. rocznicy publikacji posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia, - przekazał sekretarz Generalny KEP bp Marek Marczak.
Poinformował, że biskupi zajmą się również pracami nad powołaną w marcu br. Komisją niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce.
Zostaną przedyskutowane kwestie zmian w statucie Komisji, które wynikają z opinii MSWiA. Według resortu „w niektórych zapisach projekt statutu Komisji zawierał rozwiązania sprzeczne z obowiązującym prawem, umowami międzynarodowymi, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, w szczególności z prawem Unii Europejskiej oraz z przepisami kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego i z praktyką orzecznictwa sądowego”.
- Biskupi podejmą także kwestię reformy podmiotów medialnych Konferencji Episkopatu Polski — biura prasowego, Katolickiej Agencji Informacyjnej i portalu Opoka — w tym metodę ich finansowania - przekazał bp Marczak.
Na czerwcowym Zebraniu Plenarnym został przegłosowany tzw. Fundusz Medialny, w ramach którego będą finansowane podmioty medialne powołane przez Episkopat.
W czasie Zebrania Plenarnego biskupi będą również rozmawiać na temat sytuacji lekcji religii w szkole i wychowania do wartości młodego pokolenia m.in. w kontekście kryzysu związanego z aktami agresji w środowisku szkolnym.
Przedmiotem obrad będzie także ewaluacja synodu o synodalności w diecezjach w Polsce.
W programie zjazdu będzie m.in. głosowanie nad przyjęciem Dyrektorium o życiu, formacji i posłudze diakonów stałych w Polsce.
W czwartek biskupi będą sprawować mszę św. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Homilię wygłosi metropolita łódzki kard. Konrad Krajewski. Z kolei w piątek będą modlić się w kościele św. Jacka w Chochołowie, gdzie liturgii będzie przewodniczyć metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Nie rozumiem zmieniającego się częściej niż pogoda jesienią języka, tworzonego przez algorytmy TikToka. I czy w ogóle warto próbować rozumieć skoro to, co dziś jest na topie, jutro staje się niebytem.
Sama katecheza dzieci i młodzieży nie wystarczy – potrzebna jest ewangelizacja dorosłych. W nowym dokumencie Dykasteria Nauki Wiary wskazuje, że w części świata rodzinny przekaz wiary został niemal całkowicie przerwany. Wzywa do odnowy duszpasterstwa, którego centrum ma być spotkanie z żywym Chrystusem.
Marzenia, nadzieje, ale również rany i trudności – z tym wszystkim Leon XIV zaprasza młodych na Światowe Dni Młodzieży w Seulu. Papież przypomina wezwanie Jana Pawła II „Nie lękajcie się” i podkreśla, że jest ono skierowane także do dzisiejszej młodzieży.
Nawet najgłębsze różnice opinii nie usprawiedliwiają uprzedzeń i wrogości – podkreślił Leon XIV podczas spotkania z delegacją Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego. Papież stanowczo odrzucił antysemityzm i wezwał do konkretnych gestów braterstwa w świecie zranionym przemocą i nieufnością.
W kościele, w którym posługiwali bł. Michał Tomaszek i bł. Zbigniew Strzałkowski, powstało pierwsze na świecie sanktuarium pod ich wezwaniem. Polscy franciszkanie zostali zamordowani przez terrorystów Świetlistego Szlaku w 1991 roku. Uroczyste ogłoszenie sanktuarium w peruwiańskim Pariacoto odbędzie się 5 grudnia, w 11. rocznicę ich beatyfikacji.
Odbudowane tunele, zapasy broni i nawet 40 tys. bojowników – według izraelskiego wojska Hamas odtwarza siły i przygotowuje się do kolejnej wojny. Jak informuje „Haarec”, Izrael przekazał te ustalenia Waszyngtonowi. Negocjacje dotyczące rozbrojenia organizacji i wycofania izraelskich sił ze Strefy Gazy pozostają w impasie.
Od surowców krytycznych po satelity i przemysł zbrojeniowy – Polska i Indie chcą rozszerzyć współpracę gospodarczą i zwiększyć niezależność technologiczną. Po spotkaniu w Nowym Delhi Donald Tusk zapowiedział osobisty patronat nad współpracą firm, a Narendra Modi wskazał na cel podwojenia wzajemnego handlu.
Jezus nie przemilcza zdrady Piotra, ale też nie odbiera mu powołania. Właśnie takiego Boga – wiernego mimo ludzkich upadków – głosił Jan Paweł II. Podczas Mszy św. kończącej obchody 45-lecia papieskiej fundacji kard. Grzegorz Ryś przypomniał, że odpowiedzialność za Kościół zaczyna się od miłości, a nie od sprawowanego urzędu.
Podpalone biuro informacji turystycznej, splądrowane sklepy i ataki na budynki publiczne – po ostatnich zamieszkach francuskie władze ograniczają możliwość protestowania. Zakazy obejmują wybrane rejony m.in. Paryża, Lyonu i Lille, a kolejne miasta zapowiadają restrykcje na sobotę, gdy mają się odbyć demonstracje na tle socjalnym.
Pokój wymaga wybierania i czynienia dobra – przypomniał kard. Pietro Parolin podczas Mszy św. przy grobie Jana Pawła II w dniu jego liturgicznego wspomnienia. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej zachęcił, by w świecie naznaczonym wojnami prosić o wstawiennictwo papieża, który dla wielu ludzi stał się oparciem w wierze.
Zmiany w statucie komisji mającej zbadać wykorzystywanie seksualne małoletnich w Kościele będą jednym z głównych tematów obrad biskupów w Zakopanem. Rozpoczynające się 22 października zebranie plenarne KEP obejmie także reformę kościelnych mediów, sytuację religii w szkole oraz duszpasterstwo rodzin w świetle „Amoris laetitia”.
Rosyjski atak na Kijów ranił 15 osób i uszkodził infrastrukturę metra, a w obwodzie charkowskim zginęła jedna osoba. Według władz Moskwy w kierunku rosyjskiej stolicy wysłano około 630 ukraińskich dronów. Do uderzeń doszło tuż po rozmowach amerykańskiego wysłannika z przywódcami obu państw.
Donald Trump przekonuje, że porozumienie kończące wojnę w Ukrainie jest bliżej niż kiedykolwiek wcześniej. Jego wysłannik Steve Witkoff po rozmowach z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem przyznaje jednak, że wciąż pozostaje wiele pracy.