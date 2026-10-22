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Ważne decyzje przed biskupami. Komisja i kościelne media na stole

Ważne decyzje przed biskupami. Komisja i kościelne media na stole  
Roman Koszowski /Foto Gość Przedmiotem obrad będzie także m.in. ewaluacja synodu o synodalności w diecezjach w Polsce.

Zmiany w statucie komisji mającej zbadać wykorzystywanie seksualne małoletnich w Kościele będą jednym z głównych tematów obrad biskupów w Zakopanem. Rozpoczynające się 22 października zebranie plenarne KEP obejmie także reformę kościelnych mediów, sytuację religii w szkole oraz duszpasterstwo rodzin w świetle „Amoris laetitia”.

Tegoroczne jesienne Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbędzie się w dniach 22-24 października w Zakopanem. 

W czasie obrad przewodniczący Episkopatu abp Tadeusz Wojda SAC przedstawi konkluzje z październikowego spotkania w Watykanie, które odbyło się z okazji 10. rocznicy publikacji posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia, - przekazał sekretarz Generalny KEP bp Marek Marczak.

Poinformował, że biskupi zajmą się również pracami nad powołaną w marcu br. Komisją niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce.

Zostaną przedyskutowane kwestie zmian w statucie Komisji, które wynikają z opinii MSWiA. Według resortu „w niektórych zapisach projekt statutu Komisji zawierał rozwiązania sprzeczne z obowiązującym prawem, umowami międzynarodowymi, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, w szczególności z prawem Unii Europejskiej oraz z przepisami kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego i z praktyką orzecznictwa sądowego”.

- Biskupi podejmą także kwestię reformy podmiotów medialnych Konferencji Episkopatu Polski — biura prasowego, Katolickiej Agencji Informacyjnej i portalu Opoka — w tym metodę ich finansowania - przekazał bp Marczak.

Na czerwcowym Zebraniu Plenarnym został przegłosowany tzw. Fundusz Medialny, w ramach którego będą finansowane podmioty medialne powołane przez Episkopat.

W czasie Zebrania Plenarnego biskupi będą również rozmawiać na temat sytuacji lekcji religii w szkole i wychowania do wartości młodego pokolenia m.in. w kontekście kryzysu związanego z aktami agresji w środowisku szkolnym.

Przedmiotem obrad będzie także ewaluacja synodu o synodalności w diecezjach w Polsce.

W programie zjazdu będzie m.in. głosowanie nad przyjęciem Dyrektorium o życiu, formacji i posłudze diakonów stałych w Polsce.

W czwartek biskupi będą sprawować mszę św. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Homilię wygłosi metropolita łódzki kard. Konrad Krajewski. Z kolei w piątek będą modlić się w kościele św. Jacka w Chochołowie, gdzie liturgii będzie przewodniczyć metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś.

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GOSC.PL |

dodane 22.10.2026 07:00

TAGI| BISKUPI, KEP, ZAKOPANE, ZEBRANIE PLENARNE

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