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Przy grobie Jana Pawła II kard. Parolin upomniał się o pokój

Przy grobie Jana Pawła II kard. Parolin upomniał się o pokój  
Vatican Media Cotygodniowa czwartkowa Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II, na której gromadzą się zawsze setki pielgrzymów miała 22 października wymiar wyjątkowy – to dzień wspomnienia liturgicznego św. Jana Pawła II.

Pokój wymaga wybierania i czynienia dobra – przypomniał kard. Pietro Parolin podczas Mszy św. przy grobie Jana Pawła II w dniu jego liturgicznego wspomnienia. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej zachęcił, by w świecie naznaczonym wojnami prosić o wstawiennictwo papieża, który dla wielu ludzi stał się oparciem w wierze.

Na wzór apostoła Piotra święty Jan Paweł II stał się tym, na którym opierała się wiara tak wielu ludzi podążających ku Chrystusowi. W tym czasie naznaczonym wojnami, za jego wstawiennictwem prosimy o pokój na świecie – mówił kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej w homilii podczas Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II.

Cotygodniowa czwartkowa Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II, na której gromadzą się zawsze setki pielgrzymów miała 22 października wymiar wyjątkowy – to dzień wspomnienia liturgicznego św. Jana Pawła II.

Być posadzką dla innych

Przewodnicząc Eucharystii kard. Pietro Parolin w homilii przypomniał refleksję młodego biskupa Karola Wojtyły, który w 1962 roku widząc posadzkę Bazyliki św. Piotra i nawiązując do postaci Apostoła zapisał w poemacie „Posadzka": „Chcesz być posadzką, by po Tobie przechodzili... aby dotrzeć na wyżyny..."

"Na wzór apostoła Piotra święty Jan Paweł II stał się tym, na którym opierała się wiara tak wielu ludzi podążających ku Chrystusowi. Jego przylgnięcie do Chrystusa stało się nie tylko wzorem, lecz także oparciem i punktem odniesienia, drogowskazem dla wielu wierzących" – powiedział kard. Parolin.

Żył w zażyłości z Panem

Hierarcha odnosząc się do odczytanej Ewangelii, gdy Jezus trzykrotnie pyta Piotra "Czy miłujesz Mnie" wskazał, że święty Jan Paweł II sam wielokrotnie zapewne powtarzał soie to pytanie, a także wykonywał polecenie Jezusa umacniania braci w wierze

I podobnie jak odpowiedź Piotra na pytanie Jezusa wskazuje na zażyłość relacji z Panem, tak św. Jan Paweł II żył w szczególnej zażyłości z Panem, szczególnie poprzez chwile pogrążania się w modlitwie.

"W tych chwilach można było dostrzec, że był całkowicie pochłonięty rozmową z Bogiem" – mówił kard. Parolin. Zachęcił do wzywania wstawiennictwa Jana Pawła II za  dzisiejszy świat.

Pokój jest dobrem, które należy pielęgnować

"W tym czasie naznaczonym wojnami, za jego wstawiennictwem prosimy o pokój na świecie, aby w ludzkich sumieniach utrwaliły się słowa, które wypowiedział w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2005 roku: 'Pokój jest dobrem, którego należy strzec i które należy rozwijać wybierając i czyniąc dobro'" – wskazał kard. Parolin. .

"Niech słowa te -  mówił sekretarz stanu - zapadną w sumienia wszystkich ludzi, prowadząc ich ku prawdzie i sprawiedliwości."
 

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VATICANNEWS.VA |

dodane 22.10.2026 08:30

TAGI| JAN PAWEŁ II, KARD. PIETRO PAROLIN, POKÓJ

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