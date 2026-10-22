Podpalone biuro informacji turystycznej, splądrowane sklepy i ataki na budynki publiczne – po ostatnich zamieszkach francuskie władze ograniczają możliwość protestowania. Zakazy obejmują wybrane rejony m.in. Paryża, Lyonu i Lille, a kolejne miasta zapowiadają restrykcje na sobotę, gdy mają się odbyć demonstracje na tle socjalnym.

W Paryżu, Lyonie i Lille obowiązuje w czwartek zakaz demonstracji, ogłoszony przez władze lokalne poprzedniego wieczora. Zakaz dotyczy wybranych rejonów tych miast. Częściowe zakazy zapowiadane są również na sobotę, demonstracje będą zabronione np. w centrum Hawru i Rouen.

Powodem zakazów są wydarzenia z soboty, gdy podczas demonstracji doszło do zamieszek.

W Paryżu zgromadzenia zabronione są w czwartek w godz. 8-20 w rejonie Pałacu Elizejskiego, siedziby rządu i parlamentu, a także w miejscach uczęszczanych przez turystów: na Polach Elizejskich, wyspie Cite (gdzie znajduje się katedra Notre Dame) i przy Luwrze.

Prefektura policji zabroniła manifestacji zapowiedzianej na czwartek przez organizację studentów Interfac. Jako powód podano, że organizator nie zdołał zapobiec aktom przemocy podczas poprzednich zgromadzeń 13 i 17 października.

W Lyonie, trzecim co do wielkości mieście Francji, władze zakazały demonstracji, która miała się odbyć na Placu Bellecour, gdzie w minioną sobotę podpalone zostało biuro informacji turystycznej. W Lille zakaz demonstracji obowiązuje w czwartek w kilku rejonach.

W Grenoble zakazano demonstracji w ścisłym centrum i tych częściach miasta, w których w sobotę doszło do aktów przemocy podczas demonstracji. Zakaz obowiązuje do niedzieli rano.

W Normandii na północy kraju zabroniono manifestacji zaplanowanych na sobotę w centrum Hawru i Rouen, uzasadniając decyzję sobotnimi zamieszkami.

W Tulonie na południu władze departamentu Var zapowiedziały, że w centrum miasta nie będą mogły się odbyć w sobotę żadne „demonstracje, pochody, defilady ani zgromadzenia” organizowane w celu wyrażenia postulatów.

Na najbliższą sobotę zapowiadano we Francji kolejne demonstracje na tle socjalnym. Poprzednie protesty, z 17 października, przerodziły się w zamieszki, których sprawcy atakowali budynki publiczne, plądrowali sklepy i punkty handlowe.