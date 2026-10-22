Kard. Ryś: Bóg zna twoją słabość, a jednak ci ufa  

Jezus nie przemilcza zdrady Piotra, ale też nie odbiera mu powołania. Właśnie takiego Boga – wiernego mimo ludzkich upadków – głosił Jan Paweł II. Podczas Mszy św. kończącej obchody 45-lecia papieskiej fundacji kard. Grzegorz Ryś przypomniał, że odpowiedzialność za Kościół zaczyna się od miłości, a nie od sprawowanego urzędu.
Bóg nie przekreśla człowieka po jego upadku. Przebacza, przywraca godność i ponownie obdarza zaufaniem. Takiego Boga głosił Jan Paweł II – podkreślił kard. Grzegorz Ryś podczas Mszy św. w liturgiczne wspomnienie papieża Polaka. Eucharystia w Bazylice św. Piotra zakończyła obchody 45-lecia Fundacji Jana Pawła II.
Zdrada nie przekreśla powołania
Rozważając rozmowę zmartwychwstałego Jezusa z Piotrem, kard. Ryś zwrócił uwagę, że Chrystus powierza swoje owce człowiekowi, który trzykrotnie się Go zaparł. Nie przemilcza zdrady: trzy razy pyta o miłość, a spotkanie przy ognisku przypomina okoliczności niewierności apostoła.
„Niczego Jezus nie ukrywa, ale też niczego nie odwołuje. Kocha Szymona takiego, jakim jest" – mówił kardynał. Jezus nie odbiera mu darów ani powołania. „To jest taka miłość, która jest wierna. To jest taka miłość, która nazywa się miłosierdzie".
Chrystus przebacza w sposób, który pozwala człowiekowi odzyskać godność i ponownie podjąć odpowiedzialność. Jak podkreślił kaznodzieja, Szymon ma kochać Jezusa, który jest przekonany, że apostoł potrafi kochać, choć wcześniej trzykrotnie okazał się zdrajcą.
Papież miłosierdzia
Właśnie taki obraz Boga przekazywał Jan Paweł II. Kard. Ryś przywołał encyklikę „Dives in misericordia", odwiedziny u zamachowca Alego Ağcy w więzieniu, kanonizację św. Faustyny oraz zawierzenie świata Bożemu miłosierdziu.
„To jest Bóg, którego znam i którego głosił nam Jan Paweł II. Od początku do końca. Bóg, który jest miłosierdziem" – zaznaczył.
Przypominając spotkanie papieża z człowiekiem, który do niego strzelał, kardynał wskazał na związek przebaczenia z ponownym zaufaniem. Odniósł tę postawę do Jezusa, który zna słabość Piotra, a mimo to powierza mu Kościół.
„Papież Jan Paweł II, papież miłosierdzia" – powtórzył kard. Ryś. „Papież, który zna twarz Boga, który jest wierny, który nie odwołuje swoich darów i swojego wezwania".
Nie można schować się za urzędem
Pytanie Jezusa o miłość dotyczy każdego wierzącego – podkreślił kardynał, odnosząc Ewangelię także do osób tworzących Fundację Jana Pawła II. Wskazał, że jest ona ważną częścią Kościoła, za którą jej członkowie podejmują odpowiedzialność.
W rozmowie z Chrystusem nie można jednak zasłonić się pełnioną funkcją. „Czy ty Mnie kochasz? No tak, ja jestem kardynałem. Nie o to cię pytam. Czy ty Mnie kochasz? Jestem prezesem. Nie o to cię pytałem" – mówił kaznodzieja.
Jak zaznaczył, miłość do Jezusa jest jedynym wystarczającym motywem odpowiedzialności za Kościół. To ona pozwala wytrwać także w chwilach rozczarowania, gdy pojawia się pokusa, by wszystko porzucić. Homilię zakończył odpowiedzią Piotra: „Ty, Panie, wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham".
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Nie rozumiem zmieniającego się częściej niż pogoda jesienią języka, tworzonego przez algorytmy TikToka. I czy w ogóle warto próbować rozumieć skoro to, co dziś jest na topie, jutro staje się niebytem.
Sama katecheza dzieci i młodzieży nie wystarczy – potrzebna jest ewangelizacja dorosłych. W nowym dokumencie Dykasteria Nauki Wiary wskazuje, że w części świata rodzinny przekaz wiary został niemal całkowicie przerwany. Wzywa do odnowy duszpasterstwa, którego centrum ma być spotkanie z żywym Chrystusem.
Marzenia, nadzieje, ale również rany i trudności – z tym wszystkim Leon XIV zaprasza młodych na Światowe Dni Młodzieży w Seulu. Papież przypomina wezwanie Jana Pawła II „Nie lękajcie się” i podkreśla, że jest ono skierowane także do dzisiejszej młodzieży.
Nawet najgłębsze różnice opinii nie usprawiedliwiają uprzedzeń i wrogości – podkreślił Leon XIV podczas spotkania z delegacją Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego. Papież stanowczo odrzucił antysemityzm i wezwał do konkretnych gestów braterstwa w świecie zranionym przemocą i nieufnością.
W kościele, w którym posługiwali bł. Michał Tomaszek i bł. Zbigniew Strzałkowski, powstało pierwsze na świecie sanktuarium pod ich wezwaniem. Polscy franciszkanie zostali zamordowani przez terrorystów Świetlistego Szlaku w 1991 roku. Uroczyste ogłoszenie sanktuarium w peruwiańskim Pariacoto odbędzie się 5 grudnia, w 11. rocznicę ich beatyfikacji.
Odbudowane tunele, zapasy broni i nawet 40 tys. bojowników – według izraelskiego wojska Hamas odtwarza siły i przygotowuje się do kolejnej wojny. Jak informuje „Haarec”, Izrael przekazał te ustalenia Waszyngtonowi. Negocjacje dotyczące rozbrojenia organizacji i wycofania izraelskich sił ze Strefy Gazy pozostają w impasie.
Od surowców krytycznych po satelity i przemysł zbrojeniowy – Polska i Indie chcą rozszerzyć współpracę gospodarczą i zwiększyć niezależność technologiczną. Po spotkaniu w Nowym Delhi Donald Tusk zapowiedział osobisty patronat nad współpracą firm, a Narendra Modi wskazał na cel podwojenia wzajemnego handlu.
Jezus nie przemilcza zdrady Piotra, ale też nie odbiera mu powołania. Właśnie takiego Boga – wiernego mimo ludzkich upadków – głosił Jan Paweł II. Podczas Mszy św. kończącej obchody 45-lecia papieskiej fundacji kard. Grzegorz Ryś przypomniał, że odpowiedzialność za Kościół zaczyna się od miłości, a nie od sprawowanego urzędu.
Podpalone biuro informacji turystycznej, splądrowane sklepy i ataki na budynki publiczne – po ostatnich zamieszkach francuskie władze ograniczają możliwość protestowania. Zakazy obejmują wybrane rejony m.in. Paryża, Lyonu i Lille, a kolejne miasta zapowiadają restrykcje na sobotę, gdy mają się odbyć demonstracje na tle socjalnym.
Pokój wymaga wybierania i czynienia dobra – przypomniał kard. Pietro Parolin podczas Mszy św. przy grobie Jana Pawła II w dniu jego liturgicznego wspomnienia. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej zachęcił, by w świecie naznaczonym wojnami prosić o wstawiennictwo papieża, który dla wielu ludzi stał się oparciem w wierze.
Zmiany w statucie komisji mającej zbadać wykorzystywanie seksualne małoletnich w Kościele będą jednym z głównych tematów obrad biskupów w Zakopanem. Rozpoczynające się 22 października zebranie plenarne KEP obejmie także reformę kościelnych mediów, sytuację religii w szkole oraz duszpasterstwo rodzin w świetle „Amoris laetitia”.
Rosyjski atak na Kijów ranił 15 osób i uszkodził infrastrukturę metra, a w obwodzie charkowskim zginęła jedna osoba. Według władz Moskwy w kierunku rosyjskiej stolicy wysłano około 630 ukraińskich dronów. Do uderzeń doszło tuż po rozmowach amerykańskiego wysłannika z przywódcami obu państw.
Donald Trump przekonuje, że porozumienie kończące wojnę w Ukrainie jest bliżej niż kiedykolwiek wcześniej. Jego wysłannik Steve Witkoff po rozmowach z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem przyznaje jednak, że wciąż pozostaje wiele pracy.