Hamas szykuje następną wojnę? Izrael przekazał USA dane wywiadowcze  

Odbudowane tunele, zapasy broni i nawet 40 tys. bojowników – według izraelskiego wojska Hamas odtwarza siły i przygotowuje się do kolejnej wojny. Jak informuje „Haarec”, Izrael przekazał te ustalenia Waszyngtonowi. Negocjacje dotyczące rozbrojenia organizacji i wycofania izraelskich sił ze Strefy Gazy pozostają w impasie.
Izrael przekazał USA dane wywiadowcze, z których wynika, że organizacja terrorystyczna Hamas nie zamierza się rozbroić i przygotowuje się do kolejnej wojny - powiadomił w czwartek dziennik „Haarec”, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.
Wysocy rangą przedstawiciele izraelskiego wojska przekazali stronie amerykańskiej informacje wywiadowcze, świadczące o tym, że Hamas rozbudowuje siły w Strefie Gazy, przygotowując się na wybuch kolejnego konfliktu na pełną skalę z Izraelem.
Według danych przedstawionych w ostatnich dniach Waszyngtonowi oraz izraelskim władzom, Hamas nie zamierza też współpracować z żadnym podmiotem międzynarodowym. W ocenie strony izraelskiej jedynym sposobem na rozbrojenie tej organizacji terrorystycznej jest użycie siły militarnej - poinformował portal Times of Israel.
Armia jest zdania, że Hamas zdołał naprawić sieć tuneli i zgromadzić zapasy broni na tych obszarach Strefy Gazy, które wciąż pozostają pod jego kontrolą.
W ocenie wojska Hamas dysponuje obecnie około 30–40 tys. bojowników – co odpowiada liczebności jego sił sprzed ataku na Izrael z 7 października 2023 r. Izraelskie służby bezpieczeństwa ustaliły, że Hamasowi udało się przywrócić kontrolę nad Strefą Gazy i obecnie sprawuje on tam władzę, nie napotykając żadnego sprzeciwu – podał „Haarec”.
Prowadzone pod egidą USA wysiłki na rzecz zawarcia kompleksowego porozumienia, które zakładałoby rozbrojenie Hamasu oraz wycofanie się Izraela ze Strefy Gazy, utknęły w martwym punkcie z powodu rozbieżności dotyczących samego procesu realizacji takiego planu - podkreślił Times of Israel.
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