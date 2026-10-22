W kościele, w którym posługiwali bł. Michał Tomaszek i bł. Zbigniew Strzałkowski, powstało pierwsze na świecie sanktuarium pod ich wezwaniem. Polscy franciszkanie zostali zamordowani przez terrorystów Świetlistego Szlaku w 1991 roku. Uroczyste ogłoszenie sanktuarium w peruwiańskim Pariacoto odbędzie się 5 grudnia, w 11. rocznicę ich beatyfikacji.

Ordynariusz diecezji Chimbote w Peru bp. Angel Ernesto Zapata Bances 20 października wydał dekret ustanawiający Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego w Pariacoto. Właśnie w tym kościele posługiwali zamordowani misjonarze franciszkańscy.

Na mocy decyzji biskupa kościół parafii Señor de Mayo, w którym przed laty posługiwali błogosławieni misjonarze, zostanie oficjalnie podniesiony do rangi sanktuarium. W kościelnej kaplicy znajdują się groby męczenników, do których pielgrzymują wierni z całego świata.

Uroczystości ogłoszenia sanktuarium odbędą się w sobotę, 5 grudnia, podczas Mszy Świętej z udziałem wiernych, członków Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów) oraz innych zaproszonych osób i instytucji. Tego dnia przypada 11. rocznica beatyfikacji męczenników z Pariacoto.

Biskup diecezji Chimbote wyraził nadzieję, że sanktuarium stanie się miejscem modlitwy, pojednania i zaangażowania chrześcijańskiego na wzór wierności Chrystusowi, którą odznaczali się błogosławieni Zbigniew i Michał.

Franciszkańscy misjonarze o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek zaczęli swoją pracę misyjną w Pariacoto w Peru w 1989 r. Zginęli z rąk terrorystów Świetlistego Szlaku 9 sierpnia 1991 r. O. Strzałkowski miał wtedy 33 lata, a o. Tomaszek 31 lat. Ich liturgiczne wspomnienie wypada 7 czerwca, w dniu, w którym obydwaj przyjęli święcenia – Zbigniew prezbiteratu, a Michał diakonatu.