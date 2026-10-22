Leon XIV: Kościół walczy z antysemityzmem na podstawie samej Ewangelii  

Nawet najgłębsze różnice opinii nie usprawiedliwiają uprzedzeń i wrogości – podkreślił Leon XIV podczas spotkania z delegacją Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego. Papież stanowczo odrzucił antysemityzm i wezwał do konkretnych gestów braterstwa w świecie zranionym przemocą i nieufnością.

Papież Leon XIV powiedział podczas spotkania z delegacją Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego w czwartek w Watykanie, że Kościół nie toleruje antysemityzmu. Przypomniał wysiłki Św. Jana Pawła II na rzecz umocnienia przyjaźni między Żydami i katolikami.

- Z zadowoleniem przyjmuję tę okazję, aby wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy nadal budują relacje oparte na szczerości i wzajemnym szacunku między naszymi społecznościami - podkreślił papież, mówiąc o dialogu między religiami.

- Ta przyjaźń, zakorzeniona w naszym wspólnym dziedzictwie duchowym, wzywa nas również do obrony ludzkiej godności, służby ubogim, ochrony wolności religijnej i promowania sprawiedliwości i pokoju. Kluczowym elementem tego zobowiązania jest odrzucenie wszelkich form nienawiści i dyskryminacji religijnej oraz etnicznej - oświadczył Leon XIV.

- Z okazji 60. rocznicy ogłoszenia deklaracji soborowej „Nostra Aetate” potwierdziłem, że Kościół nie toleruje antysemityzmu i walczy z nim na podstawie samej Ewangelii - dodał. Podkreślił przy tym, że „różnice opinii, jakkolwiek głębokie, nigdy nie mogą rodzić uprzedzeń i wrogości, które podważają moralne fundamenty społeczeństwa”.

Papież zauważył, że spotkanie odbyło się w dniu wspomnienia liturgicznego św. Jana Pawła II. - Jego wysiłki ogromnie przyczyniły się do umacniania przyjaźni między Żydami i katolikami - zaznaczył.

- W świecie zranionym przez przemoc i nieufność zaangażowanie na rzecz braterstwa jest szczególnie pilne. Świadectwo naszego braterstwa, które, mam nadzieję, będziemy w stanie ukazać poprzez konkretne gesty, z pewnością przyczyni się do budowania bardziej pokojowego świata, czego w głębi serca pragną wszyscy ludzie dobrej woli - powiedział Leon XIV.